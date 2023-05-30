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«Ростех» испытал систему пожарной безопасности «Прометей»

Госкорпорация «Ростех» успешно испытала цифровую платформу «Прометей», которая позволяет обеспечить пожарную безопасность на объектах с массовым скоплением людей. Эксперимент проходил в пяти регионах страны, в том числе в Крыму, в Международном детском центре «Артек». Всего в рамках пробной эксплуатации к решению были подключены 42 организации.

Система контролирует работоспособность противопожарных систем в режиме реального времени, прогнозирует риски возникновения пожаров, а также проверяет соблюдение требований противопожарного режима. Проект реализует компания «РТ-Прометей» (входит в компанию «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех»).

«Прометей» использует полную базу данных всего оборудования противопожарной защиты на объекте с применением трехмерной модели. Система анализирует полученную информацию, в случае выявления нарушений незамедлительно уведомляет ответственных лиц и дает рекомендации по устранению недостатков.

«Своевременное реагирование на нарушение противопожарных правил и устранение неисправностей систем на объектах массового пребывания людей – главный фактор обеспечения пожарной безопасности таких учреждений, как школы, больницы, детские лагеря и т.д. Внедрение цифровой платформы «Прометей» даст возможность предотвращать развитие крупных пожаров и связанных с ними негативных последствий. Разработка успешно прошла испытания в учреждениях Московской и Тульской областей, Крыма, Приморского и Краснодарского краев и готова к масштабированию на другие регионы и организации. Особенно это актуально в условиях действующего моратория на проведение плановых проверок пожарной безопасности», – сказал генеральный директор компании «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.

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Функциональность цифровой платформы «Прометей» получила положительную оценку Минцифры, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы и МЧС России, отмечают в «Ростехе».

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