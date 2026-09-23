Кровная месть за угрозы судом. Программист кошмарит Microsoft утилитой, блокирующей обновления антивируса Defender

ИТ-специалист NightmareEclipse создал программу, которая мешает антивирусу Defender получать обновления. Программист регулярно и назло Microsoft находит в Defender множество уязвимостей в отместку за то, что компания пыталась засудить его за публикацию в Сети о «дырах» в ее ПО. Defender – это штатный антивирус в Windows, и уязвимостями он на самом деле кишит.

Обновления не пройдут

Скрывающийся под псевдонимом ИТ-специалист NightmareEclipse разработал утилиту, делающую антивирус Microsoft Defender бесполезным. Небольшая программа блокирует процесс скачивания обновлений, пишет The Register, а без них любой антивирус становится бесполезным – он лишается возможности находить новые вредоносные программы в памяти ПК.

Свое творение NightmareEclipse назвал BigDiskBuster. «Создал забавный инструмент, который полностью блокирует обновление Defender, так что вы остаетесь с текущей версией, если инструмент работает в фоновом режиме», – написал NightmareEclipse.

Из этих слов становится понятно, что Defender не будет получать обновления, покуда на компьютере запущена утилита BigDiskBuster. Как только программа будет закрыта, антивирус скачает все необходимые апдейты. Однако в целом ничего не мешает внести ее в автозагрузку или прописать в планировщике задач новое правило – запускать эту программу сразу после ее закрытия.

Как все устроено

NightmareEclipse называет свое новое детище развитием утилиты UnDefend, которую он создал ранее. По его словам, BigDiskBuster работает на всех поддерживаемых версиях Windows, но таких осталось немного – лишь Windows 11 и частично Windows 10. Все прочие операционки лишились поддержки Microsoft.

Microsoft Microsoft противостоит весьма мотивированный ИТ-специалист

По словам разработчика, сейчас BigDiskBuster существует в виде прототипа пока далека от совершенства. Утилита «немного глючная и нуждается в доработке» (a bit buggy and needs some rewritting), добавил он.

Будучи запущенной на компьютере под управлением Windows, BigDiskBuster работает в фоновом режиме и никак не влияет на работу ПК. Меж тем, она неусыпно ждет, пока Defender не отправится в интернет за обновлениями, и тут же начинает создавать в памяти ПК файлы размером со все свободное пространство на диске. После аварийного завершения процесса обновления Defender утилита удаляет созданные файлы, высвобождая место на системном носителе.

BigDiskBuster также открывает исполняемый файл MRT.exe, используемый программой удаления вредоносных программ Microsoft, За счет этого Defender не может обновить не только антивирусные базы, но и собственные компоненты.

NightmareEclipse также опубликовал в Сети скриншот, на котором обновление Defender аварийно завершилось с ошибкой с ошибкой 0x80070643. Вот только это универсальный номер ошибки при установке или обновлении ПО, то есть сама по себе ошибка на снимке экрана не является доказательством того, что ее спровоцировала именно BigDiskBuster.

Отомстить Microsoft

Это далеко не первый случай, когда NightmareEclipse публикует в интернете информацию о той или иной проблеме Defender. Он «воюет» с Microsoft с весны 2026 г.

За последние месяцы количество найденных им уязвимостей в софте Microsoft перевалило за 10, и большинство из них находятся именно в коде Defender.

Как сообщал CNews, об очередной «дыре» в антивирусе Microsoft NightmareEclipse рассказал в середине августа 2026 г. Это была так называемая «уязвимость нулевого дня», то есть о ней до момента публикации не знали ни пользователи, ни хакеры, ни сама Microsoft.

То, что делает сейчас NightmareEclipse – это месть. Microsoft пыталась засудить его за то, что он выложил в интернет информацию об уязвимостях в коде ее программ. Сообщество крайне негативно отнеслось к подобным действиям корпорации, и та была вынуждена отозвать иск, но NightmareEclipse явно затаил обиду.

Он начал массово выпускать различные эксплойты для уязвимостей Windows и сопутствующем ПО, включая RoguePlanet в июне 2026 г., LegacyHive в июле 2026 г., ShieldBreak в августе 2026 г. и ShieldCrash в сентябре 2026 г. Несколько ранних уязвимостей нулевого дня, найденных исследователем, были впоследствии исправлены Microsoft, в то время как другие были использованы злоумышленниками после их публичного выпуска.