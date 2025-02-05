Грабчак Евгений
Грабчак Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1016 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Сельский Андрей 21 1
|Шклярук Мария 15 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Мау Владимир 6 1
|Зубов Юрий 11 1
|Акиньшин Юрий 3 1
|Иванов Петр 23 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Скиба Владимир 42 1
|Дроздов Владислав 2 1
|Федоров Михаил 24 1
|Михайлик Константин 24 1
|Заплаткин Василий 1 1
|Гатагова Ольга 2 1
|Радькова Наталия 1 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Меняйло Сергей 21 1
|Понькин Александр 31 1
|Кобзев Игорь 8 1
|Фургальский Владимир 5 1
|Цыганков Константин 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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