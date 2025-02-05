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Грабчак Евгений



05.02.2025 Власти хотят создать в России реестр оборудования для майнинга 1
15.11.2024 В России запрещают майнинг. В отдельных регионах 1
16.12.2022 CNews Analytics: рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Грабчак Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9748 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2902 3
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 186 1
ФМБА России - СТЗ ФГКУ - Служба технического заказчика Федеральное государственное казенное учреждение 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 209 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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