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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сельский Андрей


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Cloud.ru и «Высшая школа экономики» представили первый в России «Индекс клиентоцентричности ИТ-компаний» 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 2
17.12.2020 Для цифровой трансформации спортивной сферы Новосибирской области выбрано более 20 решений 2
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 2
09.12.2020 Минспорта России оценило уровень цифровизации физической культуры и спорта в регионах 2
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
18.11.2020 База эффективных кейсов «Цифровой экономики» пополнилась решениями «Спорттех» 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 2
25.12.2019 В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности 1
05.12.2019 В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1
26.07.2019 Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы 1
16.07.2019 Определены регионы для проведения пилотного тестирования образовательных цифровых сертификатов 1
25.06.2019 Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов 1
14.03.2019 Пилотные регионы для системы образовательных цифровых сертификатов определят в апреле 1
26.06.2018 Эксперты рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» представили основу модели компетенций 1
21.06.2018 Порядка пяти миллионов россиян повысят свою цифровую грамотность к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

Сельский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 4
ОТР ГК - ОТР 2000 217 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 4
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 3
Ростелеком 9901 2
МегаФон 9236 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 2
Цифра ГК 2469 2
Yandex - Яндекс 7685 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 1
VisionLabs - ВижнЛабс 226 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 997 1
8449 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 1
G-Core Labs 73 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 441 1
АйТи 1380 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Ростех - Академия 15 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
TrueConf - ТруКонф 407 1
inDriver 17 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Медиа-Сервис 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 5
РЖД - Российские железные дороги 1939 4
FindSport - Файнд спорт 3 3
O2Consulting - О2Консалтинг 11 2
Почта России ПАО 2156 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
РЖД АНО ДПО Корпоративный университет 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФИРОН АНО - Автономная некоммерческая организация инновационного развития образования и науки 1 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12006 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 4
Федеральное казначейство России 1811 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 857 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 226 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 82 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 145 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 37 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 333 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3413 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 679 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 2
Знание - Российское общество 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2247 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12809 4
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 531 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2244 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25964 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2577 4
SportTech - Спорттех - Спортивные технологии - Цифровая трансформация спорта - Инновационные технологии для спорта, тренировок и подготовки спортсменов 10 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28873 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12967 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6449 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты 75 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 285 3
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 122 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8847 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8334 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5295 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17362 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1058 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1468 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 972 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 651 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2884 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1108 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5480 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
DevOps - Development и Operations 933 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2529 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 8
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 130 1
Новые облачные технологии - МойОфис 807 1
Apple iOS 7952 1
Linux OS 10211 1
Google Android 14241 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Apple macOS 2108 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 859 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 238 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Правительство Москвы - МосЭДО - Единая система электронного документооборота 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3291 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 925 1
Microsoft Windows 15892 1
Правительство Пермского края - Спортивное Прикамье ИС. 1 1
Oracle Fusion ERP 61 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 103 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
ФОРС - SmartSport 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 13 1
Зорин Александр 51 7
Подольский Олег 15 6
Кузьмин Павел 19 4
Толпышкин Михаил 6 4
Херсонцев Алексей 93 4
Кулешов Алексей 29 4
Слышкин Василий 129 4
Заманов Дмитрий 8 4
Катамадзе Анна 101 4
Меджитов Тимур 85 4
Акопов Андрей 4 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Седов Артем 6 3
Чулюков Юрий 3 3
Гончаренко Павел 3 3
Никитченко Анна 7 2
Лукина Светлана 6 2
Меркулов Александр 3 2
Терещенко Денис 88 2
Паршин Максим 318 2
Хайруллин Айрат 105 2
Ципорин Павел 102 2
Кудрин Алексей 124 2
Семенов Алексей 82 2
Албычев Александр 160 2
Малков Павел 51 2
Скиба Владимир 42 2
Гришуткина Татьяна 2 2
Буянов Владислав 2 2
Петрушин Андрей 110 2
Семенов Анатолий 32 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Власов Сергей 98 2
Мартынова Елена 87 2
Осипов Владимир 21 2
Салбиев Алан 31 2
Нуралиев Борис 290 1
Шадаев Максут 1044 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Шклярук Мария 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 20
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3000 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1238 6
Россия - ПФО - Ульяновская область 626 5
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 518 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 657 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 841 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1272 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1250 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 770 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1580 2
Россия - СФО - Кемеровская область 940 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1715 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1439 2
Россия - СФО - Новосибирск 4422 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 1
Россия - ПФО - Пензенская область 604 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2741 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1866 1
Россия - ПФО - Самарская область 1370 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1525 1
Россия - СФО - Омская область 695 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 663 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 484 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 131 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 713 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 635 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 253 1
Россия - ЦФО - Брянская область 363 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6032 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 400 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 404 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2177 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2459 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2807 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9028 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 459 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 268 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11207 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4122 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1225 1
Ergonomics - Эргономика 1622 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2957 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6333 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9025 1
Федеральный закон 248-ФЗ - О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 4 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2940 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4126 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1920 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 1
Энергетика - Energy - Energetically 5218 1
Айсберг - Eisberg 184 1
Паспорт - Паспортные данные 2588 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1766 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 371 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1148 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 548 2
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 194 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
КГАУ ДПО - Красноярский институт развития физической культуры и спорта 1 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 879 1
Институт развития профессионального образования ДПО ФГБОУ 2 1
Цифровая прокачка региона 29 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2063 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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