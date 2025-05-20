Сельский Андрей

Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1

Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 2

Для цифровой трансформации спортивной сферы Новосибирской области выбрано более 20 решений 2

Минспорта России оценило уровень цифровизации физической культуры и спорта в регионах 2

Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1

В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1

Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы 1

Определены регионы для проведения пилотного тестирования образовательных цифровых сертификатов 1

Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов 1