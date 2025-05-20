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Сельский Андрей
УПОМИНАНИЯ
Сельский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 9
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 2
|Знание - Российское общество 7 1
|Зорин Александр 51 7
|Подольский Олег 15 6
|Кузьмин Павел 19 4
|Толпышкин Михаил 6 4
|Херсонцев Алексей 93 4
|Кулешов Алексей 29 4
|Слышкин Василий 129 4
|Заманов Дмитрий 8 4
|Катамадзе Анна 101 4
|Меджитов Тимур 85 4
|Акопов Андрей 4 3
|Дюбанов Анатолий 95 3
|Седов Артем 6 3
|Чулюков Юрий 3 3
|Гончаренко Павел 3 3
|Никитченко Анна 7 2
|Лукина Светлана 6 2
|Меркулов Александр 3 2
|Терещенко Денис 88 2
|Паршин Максим 318 2
|Хайруллин Айрат 105 2
|Ципорин Павел 102 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Семенов Алексей 82 2
|Албычев Александр 160 2
|Малков Павел 51 2
|Скиба Владимир 42 2
|Гришуткина Татьяна 2 2
|Буянов Владислав 2 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Семенов Анатолий 32 2
|Огуряев Дмитрий 85 2
|Власов Сергей 98 2
|Мартынова Елена 87 2
|Осипов Владимир 21 2
|Салбиев Алан 31 2
|Нуралиев Борис 290 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Чернышенко Дмитрий 571 1
|Шклярук Мария 15 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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