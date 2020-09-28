В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта

Организация «Цифровая экономика» совместно с Агентством технологического развития Ульяновской области и региональным Министерством физической культуры и спорта при поддержке Министерства спорта России провела стратегическую сессию «Цифровая прокачка региона. Ульяновская область. Спорт».

Участие в мероприятии приняли заместитель министра спорта России Андрей Сельский, заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова, региональный министр физической культуры и спорта Рамиль Егоров, советник губернатора по инновационному и технологическому развитию Вадим Павлов, управляющий партнер O2Consulting, вице-президент АНО «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» Анна Никитченко, а также представители спортивных федераций и учреждений региона. Модератором интенсива выступил директор по региональному развитию организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.

Участники «цифровой прокачки» рассмотрели международный и российский опыт цифровой трансформации отрасли, федеральную и региональную повестку внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах спорта и физической культуры, опыт цифровой трансформации отрасли Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской и Белгородской областей, в том числе проекты – победители и призеры Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT.2020», проект целевой модели цифровой трансформации спорта Ульяновской области. Также был рассмотрен пакет цифровых решений от ведущих российских технологических компаний, в том числе решений, подготовленных экспертной группой по цифровой трансформации физической культуры и спорта. Итогом работы стратегической сессии стало формирование предложений в повестку цифровизации отрасли физической культуры и спорта Ульяновской области. Кроме этого, в рамках стратегической сессии были проработаны предложения в целевые модели цифровой трансформации конкретных организаций спорта, исходя из принципа клиентоцентричности, ориентации на потребности получателей услуг организаций спорта.

По словам заместителя министра спорта России Андрея Сельского, проведение подобных цифровых прокачек носит абсолютно практичный характер. Разрабатываемые проекты и идеи отталкиваются от существующей на местах проблематики и полностью учитывают мнение представителей спортивной общественности, так как именно они выступают главными разработчиками целевых моделей, отметил он.

«Первый простейший шаг цифровизации спорта — это автоматизация уже существующих процессов, начиная от переноса судейства с бумажных носителей на электронные и заканчивая внутренними процессами отрасли, такими как присвоение спортивных званий и разрядов. Автоматизируются также сервисы для граждан – например, запись ребенка в спортивную школу, выявление предрасположенности к спорту и запись на спортивный объект. Процесс этот разноскоростной, так как есть регионы и федерации, где эта система уже полностью отлажена, а есть те, кто в начале пути. По большей части все зависит от людей, которые примут или не примут данные изменения. Я уверен в том, что Ульяновский регион находится на передовой цифровой трансформации, внедрению технологий уделяется очень много внимания и все обязательно получится», – сказал Андрей Сельский.

Как отмечает министр физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, в рамках федеральной стратегии развития отрасли физической культуры и спорта перед регионом стоят задачи по повышению доступности и привлекательности спорта для всех категорий граждан. Делается это путем создания ключевых цифровых сервисов в онлайн формате и внедрения цифровых сервисов и механизмов работы с данными на основе сквозных цифровых технологий при подготовке спортивного резерва, развития спорта высших достижений и профессионального спорта.

«Цифра неумолимо входит во все сферы экономики. Об этом свидетельствуют и федеральные посылы и, безусловно, сама жизнь подталкивает нас к использованию цифровых благ цивилизации. Спорт — это отрасль, в которой конкуренция традиционно высока, и поэтому в вопросах цифровизации мы также не должны оставаться в стороне. С учетом глубокого изучения мирового и российского опыта применения цифровых технологий в спорте нами разработана целевая модель трансформации отрасли. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча и совместная работа станут успешным началом для цифровой трансформации отрасли спорта не только для Ульяновской области, но и для каждого региона России», – отметил руководитель регионального Минспорта Рамиль Егоров.

Как отметила в своем выступлении заместитель председателя правительства Светлана Колесова, сегодня на федеральном уровне четко звучит задача по формированию человекоориентровованного государства. Этому направлению отвечают и создаваемые по всей стране центры управления регионом, и процессы цифровой трансформации отраслей. Именно поэтому, подчеркивает она, крайне важно, чтобы в основе всех разрабатываемых моделей была реальная польза для людей.

«В настоящее время у граждан есть большой запрос на удобные цифровые сервисы и возможность решать свои задачи в несколько кликов в режиме онлайн. По инициативе губернатора мы ведем в регионе уникальную работу по разработке сразу 19 целевых моделей цифровизации отраслей. Итогом разработки этих проектов должно стать создание по каждому направлению единой цифровой экосистемы и внедрение цифровых решений, которые, с одной стороны, помогут отраслям более эффективно выстраивать свою работу, а с другой — дадут удобные и доступные цифровые сервисы, которые будут максимально полезны людям», — сказала Светлана Колесова.

Старт «Школы цифровой трансформации» был дан в цифровой день губернатора. Проект реализуется Агентством технологического развития Ульяновской области при поддержке АНО «Цифровая экономика». Первым его участником стала отрасль «Культура». Как отмечает советник губернатора по инновационному и технологическому развитию Вадим Павлов, в дальнейшем планируется проведение подобных стратегических сессий для всех ключевых отраслей.

«Нам было важно, чтобы все участники процесса говорили на одном языке, владели терминологией и понимали существующие технологические тренды. Поэтому на первом этапе «Школы цифровой трансформации» каждый прошел обучение на базе Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС. Второй шаг — это разработка целевых моделей в отраслях. Третий этап — это переход к разработке целевых моделей цифровизации уже для отраслевых объектов и учреждений. Ну, и в завершении, на четвертом этапе, мы отберем лучшие проекты, которые и будут внедрены», — сказал Вадим Павлов.

Серия стратегических сессий по цифровой прокачке ключевых отраслей проходит в Ульяновской области в рамках «Школы цифровой трансформации». Мероприятия нацелены на разработку и ускоренное внедрение современных технологий в экономику и социальную сферу региона.

«Мы благодарны Министерству спорта России за совместную работу с регионами. Уверен, что успешное формирование региональной повестки цифровой трансформации спорта и других отраслей возможно при условии открытого партнерского диалога между федеральными, региональными, муниципальными органами власти, организациями отрасли, экспертного сообщества, с участием представителей ведущих российских компаний цифровой экономики. Мы продолжаем этот диалог, проводя в регионах России подобные мероприятия. Задачу достижения цифровой зрелости, цифровой трансформации отраслей в субъектах РФ решается с использованием российских цифровых технологий и платформенных решений, ставя во главу угла принципы платформенности, результативности, эффективности и ориентации, прежде всего, на потребности конкретного человека», – отметил директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.