Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Минспорт России в 2021 году создаст Единую цифровую платформу ГИС «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС). Первыми апробацию новой системы пройдут шесть регионов страны (Республика Мордовия, Республика Татарстан, Белгородская обл., Оренбургская обл., Ульяновская обл., Ханты-Мансийский автономный округ) и семь общероссийских спортивных федераций по видам спорта.

«Создание единой платформы для отрасли повысит доступность занятий физической культурой и спортом для граждан, с помощью инструментов информирования и конкретных онлайн-услуг. В свою очередь, государство получит объективные данные о вовлеченности людей в спорт, необходимые для достижения «спортивного» показателя национальных целей развития России – увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году. Спортивные организации и спортсмены получат современные цифровые сервисы и инструменты взаимодействия, а также данные для принятия решений», — считает министр спорта России Олег Матыцин.

В России почти 1,5 млн спортсменов-разрядников, около 400 тыс. тренеров, более 5 тыс. спортивных школ, десятки тысяч объектов спорта, сотни общероссийских спортивных федераций, десятки миллионов граждан, занимающихся физической культурой. Цифровая трансформация позволяет сделать процессы взаимодействия между всеми участниками быстрыми и удобными.

В конце 2020 года утверждена ведомственная программа цифровой трансформации Минспорта России. В соответствии с ней уже к 4 кварталу 2021 года ГИС ФКиС будет содержать сведения, необходимые для учета лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (включая реестры спортивных объектов, физкультурно-спортивных организаций, соревнований, присваиваемых спортивных разрядов и званий и т.д.), а также информационные и методические материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины.

По четырем первоочередным сервисам уже есть прототипы. Среди них: автоматизация записи в организации спортивной подготовки (также через Единый портал государственных и муниципальных услуг), когда все желающие, в том числе родители дошкольников и школьников, смогут подать заявления на занятия желаемым видом спорта в режиме онлайн. Еще три сервиса ГИС ФКиС позволят решать задачи формирования единого календарного плана спортивных соревнований, присвоения спортивных разрядов и званий, а также сбора статистической отчетности физкультурно-спортивной сферы.

Например, сегодня для получения спортивного звания, такого как мастер спорта, требуется собрать большой пакет документов, который затем вручную проверяется несколькими инстанциями. Цифровой формат процесса позволит присвоить звание практически сразу по итогам соревнований, на которых спортсмен выполнил нужный норматив.

ГИС ФКиС позволит осуществлять сбор полного спектра существующей статистической отчетности спортивной сферы (формы 1-ФК; 3-АФК; 5-ФК). Кроме того, в прошлом году Минспортом России, Аналитическим центром при Правительстве РФ и заинтересованными ведомствами разработана новая методика расчета показателя 1.4 «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» в рамках национальной цели развития «Сохранение здоровья, здоровье и благополучие людей», подразумевающая сбор и анализ объективных данных. В декабре 2020 г. успешно реализован эксперимент по расчету показателя в информационной системе в соответствии с новой методикой в рамках пилотного субъекта Российской Федерации – Новгородской области. В течение первого квартала 2021 г. этот опыт будет распространен на все регионы страны.

Аналитический модуль платформы позволит осуществлять свод и интерпретацию отраслевых данных по экономическим, социальным и спортивным показателям, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому на основе объективных данных станет возможным определять популярность тех или иных видов спорта у занимающихся, оценивать актуальную загруженность спортивных сооружений, принимать управленческие решения о выборе наиболее оптимальных мест для строительства новых объектов, объективно и прозрачно оценивать вложения государства в спорт и их результативность.

В текущем году в детско-юношеском спорте будет реализовано несколько пилотных проектов по применению цифровых сервисов. Новые онлайн-решения помогут обобщать и анализировать результаты спортсменов, уровень их спортивной подготовки, повысить прозрачность тренировочного процесса, а в перспективе и спортивные результаты.

«Параллельно с утверждением нашей ведомственной программы цифровой трансформации и выделением средств, мы уже вышли на прототипы по сбору статистики и формированию Единого календарного плана спортивных соревнований. Этот год ключевой с точки зрения и формирования ядра платформы, и создания единых реестров, и реализации мероприятий по разработке и внедрению, и наращивания количества доступных сервисов. Отмечу, что сервисы для граждан в спортивной сфере могут осуществляться как в формате госуслуг, так и с помощью инструментов государственно-частного партнерства», — сказал заместитель министра спорта Российской Федерации, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский.

При создании ГИС ФКиС и формировании единых реестров Минспорт России учитывает уже реализованные практики цифровизации в ряде спортивных федераций и лиг, ключевых регионов, а также опыт крупнейших спортивных мероприятий, таких как XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске. Предусмотрена интеграция с существующими системами на основе единых протоколов обмена данными.

Цифровая трансформация физической культуры и спорта означает не только разработку и внедрение технических решений, но и огромный объем сопутствующей работы: проведения научных исследований, устранения законодательных барьеров, обучения и развития компетенций пользователей. Для ее успеха требуется плотное сотрудничество разных министерств и ведомств, негосударственных организаций, региональных органов власти и спортивных федераций. Поэтому цифровая трансформация стала «красной нитью» утвержденной в прошлом году Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.