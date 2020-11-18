Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

База эффективных кейсов «Цифровой экономики» пополнилась решениями «Спорттех»

ИТ в госсекторе

Первые цифровые решения для трансформации сферы физической культуры и спорта опубликованы в базе эффективных кейсов «Цифровой экономики». Перечень проектов с использованием цифровых технологий и платформенных решений в сфере физической культуры и спорта подготовлены в рамках совместной работы организации «Цифровая экономика» и Министерства спорта России.

Как отметил заместитель министра спорта России Андрей Сельский, набор кейсов «Спорттех» содержит перспективные российские ИТ-решения, которые верифицированы экспертной группой при министерстве, их востребованность и актуальность была подтверждена в рамках «цифровых прокачек», в том числе в Ульяновской области и Республике Северная Осетия – Алания. «Наша задача – не только разработка отраслевой цифровой платформы на федеральном уровне, но и поддержка региональных и негосударственных инициатив в области цифровизации спорта. Рассчитываем, что набор кейсов будет пополняться, а регионы с их помощью смогут упростить доступ людей к занятиям физической культурой и спортом», – сказал Андрей Сельский.

Директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин отметил, что кейсы, которые вошли в новый релиз, отвечают решению задач цифровой трансформации в сфере физической культуры и спорта в субъектах РФ. В том числе они решают задачи повышения эффективности в сфере планирования спортивных соревнований, учета спортивных результатов, присвоения спортивных разрядов и званий, сбора статистической отчетности по действующим типовым формам, решают задачи записи на занятия физической культурой и спортом онлайн, повышения доступности занятий, секций, а также вовлечения жителей в занятия физкультурой и спортом. При этом представленные решения могут быть реализованы как без привлечения бюджетного финансирования, например, АИС LSPORT, Единая платформа «Цифровой спорт», так и по сервисным моделям, например, Go2Sport, InSkill, G-Core Labs, E-Champs, SmartSport, S10.run, по моделям лицензионного и агентского соглашения и подписки с ежемесячной оплатой (FindSport, Roboseller).

Информация о кейсах доступна на сайте организации «Цифровая экономика» в разделе «Кейсы цифровой трансформации» (спорт и физическая культура).

Другие материалы рубрики

Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб

Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ

В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить

ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря

В России утроят размер выплат изобретателям

Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое сертификат Power Delivery (PD)?

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online