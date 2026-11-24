Индексная книга (каталог) CNews*
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Заманов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Заманов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1076 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 247 1
|Херсонцев Алексей 93 4
|Кузьмин Павел 19 4
|Толпышкин Михаил 23 4
|Слышкин Василий 129 4
|Сельский Андрей 23 4
|Катамадзе Анна 133 4
|Меджитов Тимур 85 4
|Кулешов Алексей 32 4
|Акопов Андрей 4 3
|Седов Артем 6 3
|Гончаренко Павел 3 3
|Чулюков Юрий 3 3
|Дюбанов Анатолий 95 3
|Семенов Анатолий 37 2
|Мартынова Елена 90 2
|Скиба Владимир 42 2
|Буянов Владислав 2 2
|Терещенко Денис 96 2
|Паршин Максим 323 2
|Хайруллин Айрат 108 2
|Ципорин Павел 103 2
|Кудрин Алексей 125 2
|Албычев Александр 168 2
|Малков Павел 51 2
|Власов Сергей 101 2
|Салбиев Алан 31 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Осипов Владимир 21 2
|Огуряев Дмитрий 85 2
|Моргун Олег 14 1
|Заянц Илья 57 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Фадеев Виктор 6 1
|Остроумов Максим 15 1
|Лоран Анна 7 1
|Останин Иван 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.