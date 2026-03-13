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Федеральный закон 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Федеральный закон 248-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 2096 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
|Локотех - Локомотивные технологии 70 1
|Локотех Сервис - ТМХ Сервис 27 1
|Орловский Виктор 408 1
|Слышкин Василий 129 1
|Сельский Андрей 23 1
|Катамадзе Анна 133 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Акопов Андрей 4 1
|Кузьмин Павел 19 1
|Толпышкин Михаил 19 1
|Буянов Владислав 2 1
|Седов Артем 6 1
|Гончаренко Павел 3 1
|Чулюков Юрий 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.