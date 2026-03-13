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Федеральный закон 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

СОБЫТИЯ


13.03.2026 «ЛокоТех-Сервис» внедряет в депо мобильное приложение «Инспектор» 1
01.08.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2025 года 1
11.01.2022 Решение «N3.Строительный надзор» включено в Реестр российского ПО 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Федеральный закон 248-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Реестр апостилей 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 15 1
МСОИ - Многофункционального сервиса обмена информацией - госмессенджер 13 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 149 1
МВД РФ - Цифровой профиль иностранного гражданина 5 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 25 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Правительство Москвы - Портал поставщиков города Москвы - zakupki.mos.ru 8 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Архивный фонд РФ 115 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Правительство Москвы - МосЭДО - Единая система электронного документооборота 8 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 1
N3 Group - Netrika - N3.Строительный надзор 2 1
Орловский Виктор 408 1
Слышкин Василий 129 1
Сельский Андрей 23 1
Катамадзе Анна 133 1
Меджитов Тимур 85 1
Кулешов Алексей 32 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Заманов Дмитрий 8 1
Семенов Анатолий 35 1
Херсонцев Алексей 93 1
Акопов Андрей 4 1
Кузьмин Павел 19 1
Толпышкин Михаил 19 1
Буянов Владислав 2 1
Седов Артем 6 1
Гончаренко Павел 3 1
Чулюков Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - СФО - Омская область 789 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
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Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
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ТВ-Новости АНО 7 1
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