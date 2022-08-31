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Федеральный закон 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации



31.08.2022 Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой 1
25.08.2022 Татарстанские ритейлеры и медицинские учреждения переносят данные в облака 1
03.08.2022 Интегратор «Консом групп» расширил облачную инфраструктуру #CloudMTS для разработки систем промышленной автоматизации 1
20.07.2022 40 тыс. заявлений подано в колледжи Подмосковья через регпортал госуслуг 1
25.05.2022 Цифровизация «Татспиртпрома»: переход в облака МТС сохранил производителю 5 млн рублей 1
28.04.2022 Wildberries нарастил оборот до 289,2 млрд в I квартале 2022 года 1
15.04.2022 Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» стали пользоваться вдвое чаще 1
25.03.2022 Российская электроника, управляющая лифтами, оказалась полностью беззащитной перед западными хакерами 1
24.03.2022 Уральский бизнес обживается в российских облаках 1
16.02.2022 Intel сдает позиции. Впервые в истории она стоит дешевле AMD 1
10.02.2022 «Аквариус» запустил программу подготовки молодых специалистов инженерных специальностей 1
03.02.2022 Впервые в истории уменьшилась аудитория Facebook 1
01.02.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2022 года 1
18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию 1
11.01.2022 Решение «N3.Строительный надзор» включено в Реестр российского ПО 1
22.12.2021 Доказано: галактики без темной материи существуют 1
10.11.2021 Выручка Check Point увеличилась на 5% до $534 млн по итогам III квартала 2021 года 1
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 1
12.08.2021 Исследование: активность шифровальщиков в отношении госсектора выросла в 10 раз 1
21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году 1
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
13.08.2020 Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы 1
05.08.2020 Выручка «Ростелекома» во II квартале 2020 года выросла на 13% до 127,3 миллиарда рублей 1
23.07.2020 AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций 1
20.07.2020 Intel больше не лидер. Крупнейшим в мире производителем процессоров стала TSMC 1
09.07.2020 Intel повержена. Отныне у Nvidia капитализация больше 1
20.04.2020 Cтройконтроль на «удаленке» 1
15.01.2020 Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров 1
27.11.2019 ГК «Корус консалтинг» вошла в топ-50 крупнейших поставщиков ИТ для банков 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
18.07.2019 Orange завершила сделку по приобретению Securelink за 515 миллионов евро 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
16.05.2019 Orange объявила о приобретении голландского провайдера услуг в сфере ИБ 1
01.03.2019 Микропроцессорам обещано мрачное будущее без единого просвета 1
19.09.2018 Xiaomi выпустила улучшенный дорогой и упрощенный дешевый флагманы 1
30.05.2018 Microsoft обогнала Google и вышла на третье место в мире по рыночной капитализации 1

Публикаций - 214, упоминаний - 214
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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