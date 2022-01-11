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N3 Group Netrika N3.Строительный надзор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.01.2022 Решение «N3.Строительный надзор» включено в Реестр российского ПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 176 2
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N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 1
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