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Решение «N3.Строительный надзор» включено в Реестр российского ПО

Автоматизированная система «N3.Строительный надзор», разработанная ГК «Нетрика», пополнила Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нетрика».

«N3.Строительный надзор» автоматизирует функции органов исполнительной государственной власти в части ведения государственного строительного надзора и оказания государственных услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

Возможности системы позволяют вести учет поступающих документов и материалов надзорного дела в структурированном виде, делать запросы в федеральные и региональные системы для уточнения или передачи данных, формировать и утверждать ЭЦП документы по надзорным мероприятиям. А также осуществлять календарное планирование выездов инспекторов на проверку, вести проектное управление для контроля сроков исполнения задач, формировать показатели контрольно-надзорной деятельности для передачи в ГАСУ.

В целях перевода взаимодействия органов власти с поднадзорными субъектами в электронный вид в соответствии с новыми требованиями федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в системе реализован Личный кабинет застройщика. Надзорные органы смогут оптимизировать процесс регистрации и рассмотрения документов и своевременно уведомлять о планах и результатах контрольно-надзорных мероприятий поднадзорные субъекты. Для застройщиков и подрядчиков электронное взаимодействие упростит подачу документов и позволит оперативно отслеживать статусы по исполнению административных процедур в личном кабинете.

Повторное использование данных, поступающих в систему в цифровом виде, и автоматизация процессов формирования решений обеспечивает сокращение сроков оказания государственных услуг.

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