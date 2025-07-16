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Остроумов Максим
УПОМИНАНИЯ
Остроумов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Лоран Анна 7 4
|Мураховский Эдуард 38 4
|Киселёв Алексей 71 4
|Заянц Илья 46 4
|Дорожко Алексей 6 4
|Босенко Павел 18 3
|Лессар Георгий 8 3
|Григорьев Максим 50 3
|Кутузов Максим 21 3
|Дроздов Константин 6 3
|Щепалин Олег 23 3
|Ульянычев Матвей 47 2
|Гонтарь Людмила 9 2
|Андрианов Павел 84 2
|Фадеев Виктор 4 2
|Качан Дмитрий 2 2
|Моргун Олег 8 1
|Петров Денис 4 1
|Исаева Дарья 1 1
|Иванов Борис 58 1
|Кондаков Александр 21 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Останин Иван 5 1
|Рудашевский Антон 1 1
|Овчинников Сергей 49 1
|РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372230, в очереди разбора - 749907.
Создано именных указателей - 178439.
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