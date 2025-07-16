Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178439
ИКТ 13890
Организации 10792
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3481
Системы 25878
Персоны 76608
География 2890
Статьи 1536
Пресса 1229
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2663
Мероприятия 858

Остроумов Максим


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 «Рикор» начинает продажи серверов для малого и среднего бизнеса в интернет-магазинах 1
13.05.2024 Китай больше не нужен. В России появилось производство техники полного цикла «по азиатским ценам» 2
13.05.2024 GS Group запустил ODM 1
26.10.2022 RDW Computers и «Сиссофт» помогут российским компаниям импортозаместить компьютерную технику 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
12.10.2022 Первый российский монитор 27 дюймов в РЭП Минпромторга 1
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
13.09.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
12.09.2022 Softline заключила партнерское соглашение с RDW Technology 1
30.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
18.03.2021 «Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Остроумов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 93 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5086 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 227 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
AMD - Advanced Micro Devices 4347 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
8581 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 575 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 120 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 327 2
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 2
Softline - Софтлайн 3039 1
Microsoft Corporation 24945 1
SAP SE 5352 1
Oracle Corporation 6775 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 227 1
1С-Битрикс - Bitrix 600 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 347 1
Рикор Холдинг - Rikor 142 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Норси-Транс - НТ 118 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1188 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 74 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 147 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 339 2
Связной ГК 1375 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7769 1
Unsplash 1100 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12237 4
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6131 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3047 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 187 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30901 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54024 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 242 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7828 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5636 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13068 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1532 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 512 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21350 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29664 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5341 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11997 2
Моноблок - Monoblock PC 1003 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16457 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10698 2
Desktop computer - Системный блок - системник 447 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 400 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9769 1
DevOps - Development и Operations 968 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 789 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4243 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4981 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25145 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15678 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 923 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22111 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 314 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2461 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1388 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 707 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 434 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3288 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 893 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1441 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5873 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13157 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3049 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1859 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 224 2
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 65 2
Kaspersky Internet Security 463 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1417 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 571 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 136 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 48 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Microsoft Windows 16019 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 109 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 25 1
Лоран Анна 7 4
Мураховский Эдуард 38 4
Киселёв Алексей 71 4
Заянц Илья 46 4
Дорожко Алексей 6 4
Босенко Павел 18 3
Лессар Георгий 8 3
Григорьев Максим 50 3
Кутузов Максим 21 3
Дроздов Константин 6 3
Щепалин Олег 23 3
Ульянычев Матвей 47 2
Гонтарь Людмила 9 2
Андрианов Павел 84 2
Фадеев Виктор 4 2
Качан Дмитрий 2 2
Моргун Олег 8 1
Петров Денис 4 1
Исаева Дарья 1 1
Иванов Борис 58 1
Кондаков Александр 21 1
Заманов Дмитрий 8 1
Журавлёва Надежда 9 1
Останин Иван 5 1
Рудашевский Антон 1 1
Овчинников Сергей 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 10
Азия - Азиатский регион 5642 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 112 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17636 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44563 1
ДНР - Мариуполь 27 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53219 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9385 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11376 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5092 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 128 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 378 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49725 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7518 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6052 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14368 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2843 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3266 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2206 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7095 1
Экономический эффект 1136 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6912 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1992 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2590 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 161 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1520 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16881 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2299 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2015 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2076 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372230, в очереди разбора - 749907.
Создано именных указателей - 178439.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще