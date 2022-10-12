Первый российский монитор 27 дюймов в РЭП Минпромторга

Новая модель монитора с диагональю 27 дюймов бренда RDW Computers прошла сертификацию и внесена в Единый реестр РЭП Минпромторга России. Это первый монитор, который с таким параметром диагонали сертифицирован в России. Большой монитор делает комфортным и практичным выполнение повседневных задач и позволяет оптимально выстроить работу пользователя в многооконном режиме.

«Мы видим, что у российского рынка есть спрос на 27 дюймовые мониторы. Их потребность оценивается в сотнях тысяч единиц. Такая диагональ сегодня очень популярна у пользователей. Именно для их удобства RDW Technology впервые выпустила эту модель», – отметил коммерческий директор компании Максим Остроумов.

Монитор 27 дюймов уже расширил продуктовую линейку компании – производителя RDW Technology.

Впервые он был продемонстрирован на выставке «Армия 2022», сейчас партнеры RDW Technology и их заказчики могут оставить заявку на посещение демозоны RDW Technology и познакомиться вживую с продуктом.

Новый монитор найдет применение в государственных учреждениях и в коммерческих структурах.

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Бренд RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника, отвечающая требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Производство с 2015 г. Продуктовая линейка RDW занесена в РЭП Минпромторга России.