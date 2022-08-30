Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Алексей Дорожко, заместитель директора Департамента развития отрасли ИТ, Минцифры России;

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;

Олег Щепалин, ИТ-директор, «Дом.РФ»;

Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод;

Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчётный депозитарий;

Максим Остроумов, коммерческий директор, RDW Computers;

Максим Григорьев, генеральный директор, Ассоциация «Финтех»;

Константин Дроздов, руководитель по информационным технологиям Дивизиона управления крупными проектами, МХК «Еврохим»;

Павел Босенко, CIO, Росморпорт;

Анна Лоран, руководитель проектов, филиал ОЦО АО «ОХК Уралхим»;

Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;

Георгий Лессар, технический директор, группа «Абсолют»;

представитель компании «Гринатом»;

представитель компании TalentTech.



Вопросы к обсуждению:

Рынок импортозамещения

Как государство поддерживает разработку отечественных ИТ-продуктов?

Какие еще меры поддержки необходимы отрасли?

Насколько велика роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО?

В каких секторах существуют полноценные аналоги продукции ушедших вендоров?

Насколько безопасно использование Open Source-решений?

Как составить план миграции на российские решения?

Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?

Существует ли у российских разработчиков полноценная экосистема?

Технологии

Импортозамещение в сфере ПО.

Импортозамещение в сфере оборудования.

Миграция западных продуктов на отечественные платформы.

Проблемы интеграции legacy-систем.

Информационная безопасность в новых условиях.

Тренды и перспективы

Как импортозамещение изменит российский рынок ИТ.

Перспективы российских решений на мировом рынке.

Готов ли кадровый рынок к тотальному импортозамещению.

Является ли импортозамещение гарантией безопасности.

Каким будет ИТ-ландшафт России к 2025 г.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.