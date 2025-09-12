Разделы

Rikor L5P: новый российский ноутбук для бизнеса и домашнего использования

ГК «Рикор» выводит на рынок ноутбук Rikor L5P, созданный для корпоративных заказчиков и индивидуальных пользователей. Производство модели осуществляется на роботизированном заводе компании в Арзамасе. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор».

Rikor L5P ориентирован на тех, кто работает в офисах и командировках, а также на домашних пользователей. В основе устройства лежит современный процессор Intel Core i5-1235U. Надежность ноутбука обеспечивается стильным алюминиевым корпусом. Вес ноутбука – 1,7 кг, толщина – менее 19 мм.

Благодаря шарниру на 180 градусов Rikor L5P трансформируется в инструмент для презентаций и совместных обсуждений. IPS-дисплей – с матовым покрытием и яркостью 300 кд/м².

l5p.jpg

Рикор

Rikor L5P предлагает расширенные возможности подключения, которые избавляют от необходимости использовать док-станции и переходники. На борту два USB-C 3.2 Gen1, позволяющих подключать внешние мониторы, зарядные устройства и высокоскоростные накопители. Дополняют их три USB-A 3.2 Gen1 для периферии, а также HDMI 1.4 для вывода изображения. Кроме того, предусмотрены слот microSD и аудиоразъем 3,5 мм.

Ноутбук поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6. Кроме того, устройство оснащено разъемом RJ45 для проводного подключения к сети. Механическая шторка веб-камеры физически блокирует объектив, а встроенный сканер отпечатков пальцев обеспечивает вход в систему без ввода паролей.

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость
Цифровизация

«Мы создавали Rikor L5P как надежный инструмент для бизнеса и личного использования. Это ноутбук, который одинаково удобен и для топ-менеджеров, и для специалистов, и для частных пользователей, ценящих удобство, надежность и стильный дизайн», — отметил Максим Остроумов, коммерческий директор «Рикор».

В ближайшее время устройства будут доступны у партнеров «Рикор», а также появятся в продаже в интернет-магазинах.

