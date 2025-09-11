Разделы

Техника
|

Россияне выпустили супердешевую умную колонку, которая умеет работать от ноутбука и смартфона и «порабощать» другие колонки

Сбербанк разработал смарт-колонку SberBoom Micro, которая стоит 3000 руб., поставляется с ассистентом «Салют» и может транслировать звук на другие беспроводные колонки поблизости. Новинка может работать хоть от ноутбука, хоть от смартфона, хоть от внешнего аккумулятора, притом не самого современного. Также ее можно повесить на стену.

Настенная умная колонка

Сбербанк сообщил CNews о создании новой умной колонки SberBoom Micro. Это одна из самых доступных колонок со встроенным голосовым ассистентом на российском рынке.

На момент анонса SberBoom Micro оценивалась в 3000 руб. Ее ключевая особенность – очень небольшие габариты, 82х77х25 мм.

Новинка поставляется в комплекте с «липучкой», позволяющей крепить ее на вертикальные поверхности. Внутри – один динамик мощностью 2 Вт.

Всей электронике SberBoom Micro достаточно 5-ваттного питания (5 В, 1 А), но в комплект поставки источник энергии не входит, только кабель с USB-C на обоих концах. При таком потреблении новинку можно питать от ноутбука, что подтверждают официальные промо-фотографии, а также от внешних аккумуляторов или, в теории, даже смартфонов с функцией обратной зарядки.

mic66.jpg

sberdevices
Настенная умная колонка - это что-то новенькое

«Берите с собой на работу или на дачу. Универсальность обеспечит подключение к ноутбуку или пауэрбанку», – говорится на сайте SberDevices, разработчика колонки. До января 2023 г. компания принадлежала Сбербанку.

Представители Сбербанка подчеркивают, что SberBoom Micro разрабатывалась для использования в первую очередь в небольших помещениях. Однако возможность питать ее от ноутбука, в теории, позволяет брать ее с собой куда угодно.

Начало продаж SberBoom Micro назначено на 30 сентября 2025 г. Выбора цветов нет – только светло-серый.

Главная «фишка»

Основная особенность SberBoom Micro – это ее умение «порабощать» другие беспроводные колонки поблизости. Она может подключаться к ним по Bluetooth и транслировать на них звук. Вероятно, это делается для повышения мощности звука – сама SberBoom Micro лишь 2-ваттная.

mic65.jpg

sberdevices
К новинке можно подключить любую Bluetooth-колонку

При этом возможность пользоваться голосовым помощником сохраняется. В колонках Сбербанка это «Салют». Подключиться к колонке можно при помощи команды «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» или посредством мобильного приложения «Салют».

Помимо этого, SberBoom Micro может выступать в качестве пульта управления для телевизоров Сбербанка с прошивкой «Салют ТВ». Сама прошивка существует с 2021 г., а первые телевизоры под брендом Sber увидели свет в 2022 г.

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами
Цифровизация

При помощи SberBoom Micro можно переключать каналы, искать фильмы и прочий контент. Разумеется, все управление осуществляется голосом.

В дополнение к перечисленному SberBoom Micro может выступать хабом для устройств умного дома. С помощью голосовых команд пользователь может настраивать и запускать сценарии управления этими гаджетами.

mic63.jpg

sberdevices.ru
Колонка может питаться от ноутбука

За подключение к беспроводным колонкам и телевизору отвечает модуль Bluetooth 5.0. Выход в интернет осуществляется по Wi-Fi с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц.

Конкуренты не дремлют

SberBoom – одни из трех самых известных и востребованных умных колонок в России наряду со «Станциями» «Яндекса» и «Капсулами», которые предлагает холдинг VK. На момент выпуска материала столь компактная колонка, как SberBoom Micro, была только в ассортименте Сбербанка.

В то же время она не является самой доступной на рынке, хотя и стремится к этому. Самая бюджетная «Яндекс Станция» на момент выпуска материала –это «Лайт 2» без часов, дебютировавшая в июне 2025 г. и с того момента подешевевшая с 5500 руб. до 5000 руб.

mic62.jpg

За три месяца сама доступная «Яндекс Станция» подешевела на 10%

Тем временем в официальном магазине VK на Ozon есть колонка «VK Капсула Нео», аналог «Лайт 2». У нее есть часы, и она оценивается в 2400 руб., выдавая 5 Вт мощности.

mic61.jpg

Конкурентам есть, чем ответить

Такой же показатель у модели «VK Капсула Мини», тоже с дисплеем. Ее цена – 2900 руб. на момент выпуска материала.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Гигантская российская ИТ-компания потратит сотни миллионов на серверы с американскими процессорами

CNews — 25 лет лидерства

Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

У российских производителей оборудования для чипов с 2022 года выручка выросла втрое

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще