Россияне выпустили супердешевую умную колонку, которая умеет работать от ноутбука и смартфона и «порабощать» другие колонки

Сбербанк разработал смарт-колонку SberBoom Micro, которая стоит 3000 руб., поставляется с ассистентом «Салют» и может транслировать звук на другие беспроводные колонки поблизости. Новинка может работать хоть от ноутбука, хоть от смартфона, хоть от внешнего аккумулятора, притом не самого современного. Также ее можно повесить на стену.

Настенная умная колонка

Сбербанк сообщил CNews о создании новой умной колонки SberBoom Micro. Это одна из самых доступных колонок со встроенным голосовым ассистентом на российском рынке.

На момент анонса SberBoom Micro оценивалась в 3000 руб. Ее ключевая особенность – очень небольшие габариты, 82х77х25 мм.

Новинка поставляется в комплекте с «липучкой», позволяющей крепить ее на вертикальные поверхности. Внутри – один динамик мощностью 2 Вт.

Всей электронике SberBoom Micro достаточно 5-ваттного питания (5 В, 1 А), но в комплект поставки источник энергии не входит, только кабель с USB-C на обоих концах. При таком потреблении новинку можно питать от ноутбука, что подтверждают официальные промо-фотографии, а также от внешних аккумуляторов или, в теории, даже смартфонов с функцией обратной зарядки.

«Берите с собой на работу или на дачу. Универсальность обеспечит подключение к ноутбуку или пауэрбанку», – говорится на сайте SberDevices, разработчика колонки. До января 2023 г. компания принадлежала Сбербанку.

Представители Сбербанка подчеркивают, что SberBoom Micro разрабатывалась для использования в первую очередь в небольших помещениях. Однако возможность питать ее от ноутбука, в теории, позволяет брать ее с собой куда угодно.

Начало продаж SberBoom Micro назначено на 30 сентября 2025 г. Выбора цветов нет – только светло-серый.

Главная «фишка»

Основная особенность SberBoom Micro – это ее умение «порабощать» другие беспроводные колонки поблизости. Она может подключаться к ним по Bluetooth и транслировать на них звук. Вероятно, это делается для повышения мощности звука – сама SberBoom Micro лишь 2-ваттная.

При этом возможность пользоваться голосовым помощником сохраняется. В колонках Сбербанка это «Салют». Подключиться к колонке можно при помощи команды «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» или посредством мобильного приложения «Салют».

Помимо этого, SberBoom Micro может выступать в качестве пульта управления для телевизоров Сбербанка с прошивкой «Салют ТВ». Сама прошивка существует с 2021 г., а первые телевизоры под брендом Sber увидели свет в 2022 г.

При помощи SberBoom Micro можно переключать каналы, искать фильмы и прочий контент. Разумеется, все управление осуществляется голосом.

В дополнение к перечисленному SberBoom Micro может выступать хабом для устройств умного дома. С помощью голосовых команд пользователь может настраивать и запускать сценарии управления этими гаджетами.

За подключение к беспроводным колонкам и телевизору отвечает модуль Bluetooth 5.0. Выход в интернет осуществляется по Wi-Fi с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц.

Конкуренты не дремлют

SberBoom – одни из трех самых известных и востребованных умных колонок в России наряду со «Станциями» «Яндекса» и «Капсулами», которые предлагает холдинг VK. На момент выпуска материала столь компактная колонка, как SberBoom Micro, была только в ассортименте Сбербанка.

В то же время она не является самой доступной на рынке, хотя и стремится к этому. Самая бюджетная «Яндекс Станция» на момент выпуска материала –это «Лайт 2» без часов, дебютировавшая в июне 2025 г. и с того момента подешевевшая с 5500 руб. до 5000 руб.

Тем временем в официальном магазине VK на Ozon есть колонка «VK Капсула Нео», аналог «Лайт 2». У нее есть часы, и она оценивается в 2400 руб., выдавая 5 Вт мощности.

Конкурентам есть, чем ответить

Такой же показатель у модели «VK Капсула Мини», тоже с дисплеем. Ее цена – 2900 руб. на момент выпуска материала.