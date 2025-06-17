«Яндекс» выпустил самую дешевую умную колонку с «Алисой». Опрос
В коллекции смарт-колонок «Яндекса» появилась новая «Станция Лайт 2» без часов. Это самая доступная модель из всех колонок «Яндекса», и в ней по умолчанию есть «Алиса» и все те функции, что доступны в ней. Также есть возможность управлять устройствами умного дома через Matter over Wi-Fi. Новинка доступна в двух цветах.
Экономичная колонка
Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о появлении в российской рознице новой версии умной колонки «Станция Лайт 2». В ней нет встроенных часов, что позволило снизить ее стоимость и сделать ее самой доступной «Станцией» на момент начала продаж.
Оригинальная «Станция Лайт 2» со встроенными часами, как сообщал CNews, увидела свет в августе 2024 г.
В отечественной рознице колонка без часов стоит 5500 руб. и продается только в двух цветах – фиолетовом и зеленом. Для сравнения, версия «Станции Лайт 2» с часами оценивается в 6000 руб. и доступна не только в зеленом и фиолетовом оттенках, но также в коралловом, розовом и синем. На вопрос редакции, действительно ли разница в стоимости между колонками с часами и без них составляет 500 руб., представители «Яндекса» ответили утвердительно. При этом они не сообщили, есть ли в планах выпуск упрощенной «Станции Лайт 2» в дополнительных цветах корпуса.
«Мы работаем с лучшими сборочными фабриками в мире, у нас есть партнеры как в России, так и в Китае, – сообщили CNews представители «Яндекса» в качестве ответа на вопрос о стране производства колонки. – Массовый продукт невозможно сделать без привлечения сторонних ресурсов, в том числе заводских площадей. Полный контроль качества, формирование спецификаций и валидация результата всегда обеспечивается командой "Яндекса"».
Единственное отличие
Редакция CNews уточнила у представителей «Яндекса», что отсутствие встроенного светодиодного дисплея – это единственное отличие между нынешними версиями «Станции Лайт» второго поколения. В остальном же, с точки зрения внешнего вида, материалов корпуса и внутренней компоновки это два одинаковых устройства.
Более того, упрощенная версия «Станции Лайт 2» сохранила поддержку дополнительных аксессуаров от колонки с часами, в число которых входит фирменный внешний аккумулятор емкостью 2500 мАч. На момент выхода материала его можно было найти на маркетплейсах по цене около 1400 руб.
Таким образом, за 5500 руб. потребители получат колонку со среднечастотным динамиком мощностью 6 Вт и диаметром 44,5 мм, двумя микрофонами, а также с модулями Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Новинка может воспроизводить частоты в диапазоне 50-20000 Гц и использует для подключения внешнего питания, будь то комплектный адаптер или внешний аккумулятор, стандартный разъем USB-C.
Размеры новинки тоже не изменились и составляют 97х66 мм.
Новинку также можно объединять в стереопару с другой «Станцией Лайт 2», с часами или без. На вопрос редакции о возможности создания стереопары с колонкой другой модели представители «Яндекса» ответили: «Создание стереопары со "Станцией Лайт 2" без часов возможно с аналогичной колонкой или так же с первой версией "Станции Лайт 2" – с часами. С другими моделями создать стереопару не получится».
Программные возможности
Новая колонка поддерживает те же программные функции, что и ее модификация с часами. Например, в приложении «Дом с Алисой» можно настроить быстрые команды «Назад», «Дальше», «Следующий», «Стоп», «Продолжи», «Играй», «Пауза», «Хватит», «Громче» и «Тише», чтобы управлять воспроизведением музыки, не произнося каждый раз слово «Алиса».
Также новинка может использоваться в качестве хаба для устройств умного дома, но только для тех, которые работают по протоколу Matter over Wi-Fi. Все функции «Алисы», не связанные с музыкой, тоже в наличии – голосовому ассистенту можно задавать вопросы и ставить задачи, например, чтобы он поставил таймер или будильник, воспроизводил сказки, искал информацию в интернете и пр.
В числе прочего в новинке есть функция узнавания голоса, благодаря которой «Алиса» будет знать, кто из членов семьи общается с ней в данный момент. Это необходимо, чтобы подбирать для него контент с учетом интересов, музыкальных вкусов и, разумеется, возраста.
Предусмотрен и режим радионяни – он будет работать даже при наличии всего одной колонки в доме. Для этого потребуется установить на смартфон приложение «Дом с Алисой» – звуки из детской комнаты будут транслироваться в него.
Также новую «Станцию Лайт 2» можно использовать в качестве альтернативы интеркому. К примеру, можно передать на нее сообщение из другой комнаты или вовсе из любого места на планете, где есть интернет. Это можно сделать из приложений «Яндекса»: «Навигатора», «Карт» и «Дома с Алисой». Также сообщения можно передавать между «Станциями» – «Алиса» будет зачитывать их своим голосом.
Наконец, на «Станцию Лайт 2» без часов можно позвонить из приложения «Дом с Алисой» или с другой «Станции». Например, это может пригодиться, если не получается дозвониться до другого члена семьи по мобильной связи.