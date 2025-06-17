«Яндекс» выпустил самую дешевую умную колонку с «Алисой». Опрос

В коллекции смарт-колонок «Яндекса» появилась новая «Станция Лайт 2» без часов. Это самая доступная модель из всех колонок «Яндекса», и в ней по умолчанию есть «Алиса» и все те функции, что доступны в ней. Также есть возможность управлять устройствами умного дома через Matter over Wi-Fi. Новинка доступна в двух цветах.

Экономичная колонка

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о появлении в российской рознице новой версии умной колонки «Станция Лайт 2». В ней нет встроенных часов, что позволило снизить ее стоимость и сделать ее самой доступной «Станцией» на момент начала продаж.

Оригинальная «Станция Лайт 2» со встроенными часами, как сообщал CNews, увидела свет в августе 2024 г.

В отечественной рознице колонка без часов стоит 5500 руб. и продается только в двух цветах – фиолетовом и зеленом. Для сравнения, версия «Станции Лайт 2» с часами оценивается в 6000 руб. и доступна не только в зеленом и фиолетовом оттенках, но также в коралловом, розовом и синем. На вопрос редакции, действительно ли разница в стоимости между колонками с часами и без них составляет 500 руб., представители «Яндекса» ответили утвердительно. При этом они не сообщили, есть ли в планах выпуск упрощенной «Станции Лайт 2» в дополнительных цветах корпуса.

Яндекс «Станция Лайт 2» в версии без часов

«Мы работаем с лучшими сборочными фабриками в мире, у нас есть партнеры как в России, так и в Китае, – сообщили CNews представители «Яндекса» в качестве ответа на вопрос о стране производства колонки. – Массовый продукт невозможно сделать без привлечения сторонних ресурсов, в том числе заводских площадей. Полный контроль качества, формирование спецификаций и валидация результата всегда обеспечивается командой "Яндекса"».

Единственное отличие

Редакция CNews уточнила у представителей «Яндекса», что отсутствие встроенного светодиодного дисплея – это единственное отличие между нынешними версиями «Станции Лайт» второго поколения. В остальном же, с точки зрения внешнего вида, материалов корпуса и внутренней компоновки это два одинаковых устройства.

Более того, упрощенная версия «Станции Лайт 2» сохранила поддержку дополнительных аксессуаров от колонки с часами, в число которых входит фирменный внешний аккумулятор емкостью 2500 мАч. На момент выхода материала его можно было найти на маркетплейсах по цене около 1400 руб.

Вариантов расцветки корпуса у версии с часами в два с половиной раза больше

Таким образом, за 5500 руб. потребители получат колонку со среднечастотным динамиком мощностью 6 Вт и диаметром 44,5 мм, двумя микрофонами, а также с модулями Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Новинка может воспроизводить частоты в диапазоне 50-20000 Гц и использует для подключения внешнего питания, будь то комплектный адаптер или внешний аккумулятор, стандартный разъем USB-C.

Размеры новинки тоже не изменились и составляют 97х66 мм.

Яндекс Маркет Стикеры входят в комплект поставки

Новинку также можно объединять в стереопару с другой «Станцией Лайт 2», с часами или без. На вопрос редакции о возможности создания стереопары с колонкой другой модели представители «Яндекса» ответили: «Создание стереопары со "Станцией Лайт 2" без часов возможно с аналогичной колонкой или так же с первой версией "Станции Лайт 2" – с часами. С другими моделями создать стереопару не получится».

Программные возможности

Новая колонка поддерживает те же программные функции, что и ее модификация с часами. Например, в приложении «Дом с Алисой» можно настроить быстрые команды «Назад», «Дальше», «Следующий», «Стоп», «Продолжи», «Играй», «Пауза», «Хватит», «Громче» и «Тише», чтобы управлять воспроизведением музыки, не произнося каждый раз слово «Алиса».

Также новинка может использоваться в качестве хаба для устройств умного дома, но только для тех, которые работают по протоколу Matter over Wi-Fi. Все функции «Алисы», не связанные с музыкой, тоже в наличии – голосовому ассистенту можно задавать вопросы и ставить задачи, например, чтобы он поставил таймер или будильник, воспроизводил сказки, искал информацию в интернете и пр.

Аксессуары для старшей версии колонки подходят и к младшей

В числе прочего в новинке есть функция узнавания голоса, благодаря которой «Алиса» будет знать, кто из членов семьи общается с ней в данный момент. Это необходимо, чтобы подбирать для него контент с учетом интересов, музыкальных вкусов и, разумеется, возраста.

Предусмотрен и режим радионяни – он будет работать даже при наличии всего одной колонки в доме. Для этого потребуется установить на смартфон приложение «Дом с Алисой» – звуки из детской комнаты будут транслироваться в него.

Также новую «Станцию Лайт 2» можно использовать в качестве альтернативы интеркому. К примеру, можно передать на нее сообщение из другой комнаты или вовсе из любого места на планете, где есть интернет. Это можно сделать из приложений «Яндекса»: «Навигатора», «Карт» и «Дома с Алисой». Также сообщения можно передавать между «Станциями» – «Алиса» будет зачитывать их своим голосом.

Наконец, на «Станцию Лайт 2» без часов можно позвонить из приложения «Дом с Алисой» или с другой «Станции». Например, это может пригодиться, если не получается дозвониться до другого члена семьи по мобильной связи.



