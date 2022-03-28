В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена

Под российским брендом BQ вышли три смарт-ТВ стоимостью до 27 тыс. руб. с прошивкой «Салют-ТВ» Сбербанка. Новинки располагают компактными экранами 32 и 39 дюймов, и в комплекте с каждым из них есть сразу три голосовых ассистента. Есть поддержка популярных онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.

Российское «железо» в сочетании с отечественным ПО

Российская компания BQ сообщила CNews о выпуске трех новых смарт-ТВ на базе отечественной прошивки «Салют-ТВ». Ее разработкой занималась российская компания SberDevices, входящая с экосистему Сбербанка.

На момент публикации материала новая серия телевизоров BQ состояла из трех моделей начального уровня. Смарт-ТВ 32S09B и 32FS32B получили экраны на 32 дюйма по диагонали, а старший представитель серии с номером 39S06B располагает дисплеем нестандартных размеров – 39 дюймов.

К преимуществам новинок BQ относится в первую очередь именно российская прошивка. Ее наличие особенно выгодно для пользователей на фоне многочисленных санкций и направленных на Россию ограничений, когда ИТ-компании одна за другой уходят с рынка или вводят различные запреты. Также стоит отметить их компактность – в отличие от китайского 100-дюймового Redmi Smart TV, вышедшего в марте 2022 г., они гарантированно разместятся в любом помещении.

Смарт-ТВ BQ подойдут и для гостиной, и для детской

На 28 марта 2022 г. телевизоры BQ на базе прошивки Сбербанка были доступны в интернет-магазине компании в розничных сетях распространения. Младшие модели 32S09B и 32FS32B стоят по 23 тыс. руб., а старшая 39S06B оценивается в 28 тыс. руб.

На вопрос CNews о сроках появления в данной серии новых моделей представители BQ ответили: «У нас будет представлена широкая линейка телевизоров, вплоть до моделей 65 дюймов. Со временем ассортимент пополнится и такими моделями». Точных сроков они не назвали. Также они сообщили CNews, что сборка телевизоров осуществляется в Калининграде.

Возможности старшей модели

39-дюймовый BQ 39S06B располагает экраном на базе матрицы IPS. Поддержки разрешения Full HD у него нет, имеется лишь только обычное HD – 1366х768 пикселей. Пиковая яркость экрана составляет 200 нит, что, с одной стороны, не так уж и много, с другой, снижает нагрузку на глаза от яркого свечения. Уровень контрастности составляет 3000:1.

За вывод звука в телевизоре отвечают два стереодинамика. Мощность каждого – 8 Вт.

В списке характеристик новинки BQ упомянуты три HDMI-входа для подключения источника видеосигнала. Это может быть, в том числе, и игровая приставка. Для внешних накопителей предусмотрено два USB-порта.

BQ 39S06B, флагман новой линейки

О модуле Wi-Fi в описании к ТВ ничего не сказано. Ethernet, напротив, в наличии, что позволяет подключать его к интернету по проводу. Также в телевизоре есть слот для CI+ карты, компонентный вход и коаксиальный выход.

С подставкой размеры BQ 39S06B составляют 730х473х189 мм, а весит он 7,71 кг. В комплект поставки входит пульт управления со встроенным микрофоном для управления ассистентами.

Телевизоры попроще

От 39-дюймового BQ 39S06B модели 32S09B и 32FS32B отличаются в первую очередь уменьшенной до 32 дюймов диагональю экрана. В остальном же почти все характеристики совпадают, за исключением габаритов, массы и мощности динамиков.

Безрамочный BQ 32FS32B

В обоих смарт-ТВ установлены 7-ваттный динамики (по два в каждом). Есть упоминание модуля Bluetooth, но о WI-Fi данных по-прежнему нет. Размеры BQ 32FS32B составляют 732х476х207 мм при весе 4,6 кг. BQ 32S09B имеет массу 4,3 кг и габариты 731х481х180 мм.

Рамки экрана у BQ 32S09B очень сильно заметны

Между собой телевизоры отличаются лишь внешне. BQ 32S09B выполнен в классическом стиле, что выражается в более широких рамках вокруг дисплея. В свою очередь BQ 32FS32B с современным дизайном этих рамок почти не имеет.

Откуда у Сбербанка своя прошивка

SberDevices выпустила прошивку «Салют-ТВ» в мае 2021 г. На начальном этапе она устанавливалась на телевизоры марок Hyundai. ВВК и ряда других. В начале 2022 г. к ним присоединилась и компания Prestigio, а в середине марта 2022 г. телевизоры на базе «Салют-ТВ» начал выпускать и сам Сбербанк.

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Прошивка адаптирована для работы с видеоконтентом, в том числе и со стриминговыми сервисами. Все телевизоры под управлением операционки Сбербанка имеют доступ к онлайн-кинотеатру Okko и встроенный браузер, позволяющий смотреть видео напрямую через интернет, например, с YouTube или «Яндекс.Дзена». Также в «Салют-ТВ» по умолчанию встроена поддержка 20 базовых ТВ-каналов России.

Базовый интерфейс «Салют-ТВ»

Со слов разработчиков, «Салют ТВ» является своего рода эволюцией прошивки StarOS, которая была создана SberDevices для умных устройств Сбербанка, в том числе и для ТВ-приставок. Сама StarOS базируется на Android AOSP. Представители SberDevices сообщали об этом в мае 2021 г. На чем базируется «Салют-ТВ» в 2022 г. - неизвестно.

«Салют-ТВ» дополнена тремя голосовыми помощниками – «Афина» и «Джой» имеют женские голоса, а «Сбер» - мужской. Как и другие ассистенты, они позволяют управлять смарт-ТВ голосом (в данном случае через приложение «Салют») и быстро искать в интернете нужную информацию.

Дополнительно в «Салют-ТВ» предусмотрен детский режим, блокирующий доступ к контенту, не подходящий им по возрасту. Также он защищает банковские счета родителей от внезапного опустошения – дети не смогут проводить платежи в приложениях. В дополнение к этому на экраны ТВ в детском режиме автоматически выводятся рекомендации мульфильмов и другого детского контента.

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«Салют-ТВ», ко всему перечисленному, может еще и превращать смарт-ТВ в хаб для умных устройств.

Немного о BQ

BQ – это отечественный бренд, запущенный в 2013 г. За ним стоит компания «Новая линия», основанная в 2009 г. с уставным капиталом 1 млн руб. У компании один учредитель – Михаил Пузанов. Должность гендиректора занимает Владимир Пузанов.

Аббревиатура в названии бренда расшифровывается как Bright & Quick. Под ним «Новая линия» выпускает смартфоны, планшеты, телевизоры, бытовую технику и классические сотовые телефоны. Например, в 2019 г. она показала телефон BQ 2432 Tank SE, созданный специально для служащих в рядах российских вооруженных сил.

Также у «Новой линии» есть еще один бренд Blackton – под ним она производит домашнюю электронику. Его запуск состоялся в мае 2020 г.