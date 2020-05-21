Россияне выпустили линейку ультрадешевых телевизоров

2578

«Новая линия» представила недорогие телевизоры под новым брендом Blackton. Они стоят от 6500 руб. до 23,5 тыс. руб, и в серии есть смарт-ТВ, так и классические телевизоры. В сентябре 2019 г. «Новая линия» начала продажи телевизоров под своим основным брендом – BQ. Они находятся в той же ценовой категории.



Отечественный продукт

Российская компания «Новая линия», владелец бренда BQ, запустила новый бренд сверхдешевых телевизоров Blackton. Их стоимость начинается от 6500 руб. и достигает 23,5 тыс. руб. за самую дорогую 50-дюймовую модель. Другими словами, они стоят на уровне современных смартфонов Xiaomi и в несколько раз дешевле смартфона Apple iPhone SE второго поколения – это самый доступный представитель телефонов компании, он вышел в апреле 2020 г. и стоит минимум 40 тыс. руб.

Серия телевизоров Blackton, согласно информации с официального сайта, включает как классические модели, так и смарт-ТВ. На момент публикации материала «Новая линия» предлагала 16 телевизоров с диагональю от 22 до 50 дюймов.

По заявлению представителей компании, все телевизоры Blackton выпускаются на территории России. Сроки их появления в сетях распространения производитель не указывает, но некоторые модели доступны на официальном сайте бренда и в онлайн-магазине Wildberries, о чем сообщил глава компании «Новая линия» Владимир Пузанов.

Линейка умных телевизоров Blackton

Из 16 существующих в настоящее время моделей телевизоров Blackton шесть относятся к категории смарт-ТВ. Отличить их от обычных можно по литере «S» в названии.

Смарт-функции можно обнаружить, к примеру, в телевизоре Blackton 24S01B с 24-дюймовым экраном и стоимостью 9000 руб. Для всех своих моделей производитель не указывает тип матрицы дисплея, но углы обзора при этом известны – в данном случае они равны 176 градусов по вертикали и горизонтали, что может указывать на IPS-панель. На сайте Blackton указан тип экрана DLED, но эта аббревиатура может иметь отношение к виду подсветки - Direct LED.

Флагманский смарт-ТВ Blackton 50S01B

Самый бюджетный смарт-ТВ Blackton поддерживает разрешение 1366х768 точек, работает на Android, имеет по два порта USB и HDMI, компонентный и композитный входы, коаксиальный выход, разъем под наушники, а также модуль Wi-Fi и интегрированную сетевую карту. К характеристикам телевизора также относятся два 3-ваттных динамика, яркость 180 км/м2 и контрастность 3000:1. Его размеры с подставкой составляют 552х366х152 мм при весе 2,56 кг.

Вместе с 24-дюймовым 24S01B серия смарт-ТВ Blackton включает модели 32S01B (32 дюйма, 11 тыс. руб.), 32S02B (32 дюйма, 11,5 тыс. руб.), 39S03B (39 дюймов, 17 тыс. руб.) и 43S01B (43 дюйма, 18,5 тыс. руб.). Самый дорогой представитель линейки умных ТВ (он же самый дорогой у Blackton) – это 50S01B с 50-дюймовым Full HD-экраном стоимостью 23,5 тыс. руб. Дисплей телевизора обладает яркостью 250 кд/м2, контрастностью 5000:1 и 178-градусными углами обзора, его программное обеспечение основано на ОС Android, и у него, в отличие от младшей модели, есть три HDMI и один VGA для подключения к старым компьютерам и ноутбукам. Мощность аудиосистемы – 16 Вт (два 8-ваттных динамика).

Классические телевизоры Blackton

Серию Blackton открывает телевизор 2202B с диагональю экрана 22 дюйма. Небольшой по современным меркам ТВ стоит 6500 руб., но в нем по умолчанию реализована поддержка разрешения Full HD (1920x1080 пикселей).

Самый доступный ТВ Blackton, 2202B

Дисплей Blackton 2202B при яркости 180 кд/м2 и контрастности 1200:1 имеет углы обзора 170 градусов по вертикали и 160 по горизонтали. У телевизора есть два 3-ваттных динамика, композитный и компонентный входы, по одному порту USB и HDMI, коаксиальный выход, интерфейс подключения наушников и вход для антенны цифрового ТВ. Весит такой ТВ 2,06 кг при размерах 502x334x153 мм с подставкой.

Вне зависимости от модели телевизоры Blackton поставляются со съемной подставкой в виде двух ножек. Помимо настольного, допускается и настенное их размещение.

Телевизоры BQ

Основной бренд «Новой линии», BQ (не стоит путать с испанским BQ Mobile), существует с 2013 г. под ним компания выпускает в России смартфоны, планшетные компьютеры, классические сотовые телефоны, а также другие гаджеты и аксессуары к ним.

Смарт-ТВ линейки BQ

В сентябре 2019 г., как сообщал CNews, в спектр устройств BQ вошли и телевизоры, как обычные, так и смарт-ТВ. На момент публикации материала ассортимент телевизоров BQ состоял из 30 моделей с диагональю, как и у Blackton, от 22 до 50 дюймов. Цены на них варьировались от 6500 руб. до 23,5 тыс. руб.