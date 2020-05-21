Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Россияне выпустили линейку ультрадешевых телевизоров

2578
Техника
, Текст: Эльяс Касми

«Новая линия» представила недорогие телевизоры под новым брендом Blackton. Они стоят от 6500 руб. до 23,5 тыс. руб, и в серии есть смарт-ТВ, так и классические телевизоры. В сентябре 2019 г. «Новая линия» начала продажи телевизоров под своим основным брендом – BQ. Они находятся в той же ценовой категории.

Отечественный продукт

Российская компания «Новая линия», владелец бренда BQ, запустила новый бренд сверхдешевых телевизоров Blackton. Их стоимость начинается от 6500 руб. и достигает 23,5 тыс. руб. за самую дорогую 50-дюймовую модель. Другими словами, они стоят на уровне современных смартфонов Xiaomi и в несколько раз дешевле смартфона Apple iPhone SE второго поколения – это самый доступный представитель телефонов компании, он вышел в апреле 2020 г. и стоит минимум 40 тыс. руб.

Серия телевизоров Blackton, согласно информации с официального сайта, включает как классические модели, так и смарт-ТВ. На момент публикации материала «Новая линия» предлагала 16 телевизоров с диагональю от 22 до 50 дюймов.

По заявлению представителей компании, все телевизоры Blackton выпускаются на территории России. Сроки их появления в сетях распространения производитель не указывает, но некоторые модели доступны на официальном сайте бренда и в онлайн-магазине Wildberries, о чем сообщил глава компании «Новая линия» Владимир Пузанов.

Линейка умных телевизоров Blackton

Из 16 существующих в настоящее время моделей телевизоров Blackton шесть относятся к категории смарт-ТВ. Отличить их от обычных можно по литере «S» в названии.

Смарт-функции можно обнаружить, к примеру, в телевизоре Blackton 24S01B с 24-дюймовым экраном и стоимостью 9000 руб. Для всех своих моделей производитель не указывает тип матрицы дисплея, но углы обзора при этом известны – в данном случае они равны 176 градусов по вертикали и горизонтали, что может указывать на IPS-панель. На сайте Blackton указан тип экрана DLED, но эта аббревиатура может иметь отношение к виду подсветки - Direct LED.

black601.jpg

Флагманский смарт-ТВ Blackton 50S01B

Самый бюджетный смарт-ТВ Blackton поддерживает разрешение 1366х768 точек, работает на Android, имеет по два порта USB и HDMI, компонентный и композитный входы, коаксиальный выход, разъем под наушники, а также модуль Wi-Fi и интегрированную сетевую карту. К характеристикам телевизора также относятся два 3-ваттных динамика, яркость 180 км/м2 и контрастность 3000:1. Его размеры с подставкой составляют 552х366х152 мм при весе 2,56 кг.

Вместе с 24-дюймовым 24S01B серия смарт-ТВ Blackton включает модели 32S01B (32 дюйма, 11 тыс. руб.), 32S02B (32 дюйма, 11,5 тыс. руб.), 39S03B (39 дюймов, 17 тыс. руб.) и 43S01B (43 дюйма, 18,5 тыс. руб.). Самый дорогой представитель линейки умных ТВ (он же самый дорогой у Blackton) – это 50S01B с 50-дюймовым Full HD-экраном стоимостью 23,5 тыс. руб. Дисплей телевизора обладает яркостью 250 кд/м2, контрастностью 5000:1 и 178-градусными углами обзора, его программное обеспечение основано на ОС Android, и у него, в отличие от младшей модели, есть три HDMI и один VGA для подключения к старым компьютерам и ноутбукам. Мощность аудиосистемы – 16 Вт (два 8-ваттных динамика).

Классические телевизоры Blackton

Серию Blackton открывает телевизор 2202B с диагональю экрана 22 дюйма. Небольшой по современным меркам ТВ стоит 6500 руб., но в нем по умолчанию реализована поддержка разрешения Full HD (1920x1080 пикселей).

black602.jpg

Самый доступный ТВ Blackton, 2202B

Дисплей Blackton 2202B при яркости 180 кд/м2 и контрастности 1200:1 имеет углы обзора 170 градусов по вертикали и 160 по горизонтали. У телевизора есть два 3-ваттных динамика, композитный и компонентный входы, по одному порту USB и HDMI, коаксиальный выход, интерфейс подключения наушников и вход для антенны цифрового ТВ. Весит такой ТВ 2,06 кг при размерах 502x334x153 мм с подставкой.

Вне зависимости от модели телевизоры Blackton поставляются со съемной подставкой в виде двух ножек. Помимо настольного, допускается и настенное их размещение.

Телевизоры BQ

Основной бренд «Новой линии», BQ (не стоит путать с испанским BQ Mobile), существует с 2013 г. под ним компания выпускает в России смартфоны, планшетные компьютеры, классические сотовые телефоны, а также другие гаджеты и аксессуары к ним.

bq600.jpg

Смарт-ТВ линейки BQ

В сентябре 2019 г., как сообщал CNews, в спектр устройств BQ вошли и телевизоры, как обычные, так и смарт-ТВ. На момент публикации материала ассортимент телевизоров BQ состоял из 30 моделей с диагональю, как и у Blackton, от 22 до 50 дюймов. Цены на них варьировались от 6500 руб. до 23,5 тыс. руб.



Другие материалы рубрики

Малоизвестная компания запрещает Apple выпускать iPhone

Apple и Google выпустили API для тотальной слежки

Брешь в Bluetooth угрожает миллиардам мобильных устройств по всему миру

Дорогие смартфоны больше не по карману. Россияне перешли на дешевые

Из-за кривых настроек безопасности в Сеть утекли исходные коды бортовых компьютеров Mercedes

«Микрон» работает в убыток десятый год подряд

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках