Китай больше не нужен. В России появилось производство техники полного цикла «по азиатским ценам»

GS Group запустил в России производство техники «под ключ» – от дизайна до массового выпуска. В компании утверждают, что отечественное ODM-производство способно конкурировать с азиатскими, в том числе, и в плане цены, что позволит российским вендорам электроники не зависеть от иностранных площадок и организовать выпуск своей продукции в пределах России.

Импортонезависимое производство

Российский холдинг GS Group сообщил CNews о запуске производства техники и электроники по модели ODM или Original Design Manufacturer. В отличие от модели OEM (Original Equipment Manufacturer), по которой производитель просто выпускает продукцию по техдокументации, предоставленной заказчиком, модель ODM подразумевает намного более полный цикл производства. У холдинга уже есть несколько заказчиков, но их названия он не раскрывает, как и типы техники, которую будет разрабатывать и выпускать для них.

Фактически, ODM-модель начинается с разработки дизайна устройства. Также она подразумевает закупку всех необходимых компонентов непосредственно производителем и все другие этапы производства – на выходе заказчик получает полностью готовый к реализации продукт.

Как сообщили CNews представители холдинга, в число услуг, которые GS Group будет оказывать по модели ODM, вошли разработка конструкторской документации, подбор комплектации, организация мультимодальной логистики, производство корпусных деталей, монтаж печатных плат, тестирование готовых изделий, а также установка необходимого программного обеспечения. Наряду с этим холдинг обеспечит предоставление индивидуальной заводской упаковки на пару с сервисным обслуживанием и займется сопровождением процедуры получения заключения Торгово-промышленной палаты.

Как писал CNews, впервые о планах холдинга по переходу на ODM-модель стало известно в июне 2023 г. Фабрика должна была заработать до конца 2023 г. Ранее GS Group выступал как контрактный производитель, занимавшийся монтажом компонентов на печатных платах и финальной сборкой устройств.

Деньги – главное

Российские разработчики электроники в подавляющем большинстве случаев заказывают производство своей продукции за пределами страны, чаще всего – в азиатских государствах. Причина банальна – это почти всегда дешевле, даже с учетом логистики.

Это касается обеих моделей производства – и OEM, и ODM. Последняя, к слову, наиболее распространена в Китае.

В GS Group сообщили редакции, что холдинг способен конкурировать с китайскими вендорами в плане стоимости услуг и их качества. «Мы предлагаем разработку и производство современных изделий РЭП (радиоэлектронной промышленности – прим. CNews) и делаем это по цене, не превышающей стоимость подобных услуг в Китае», – заявил CNews коммерческий директор GS Group Максим Остроумов.

Остроумов подчеркнул, что холдинг, в числе прочего, будет помогать своим заказчикам в сборе «полного и правильного пакета документов» для внесения их техники в курируемый Минпромторгом реестр российской электроники.

Начало положено

По словам Максима Остроумова, сразу после запуска ODM-модели производства холдинг GS Group заключил пять контрактов на серийное производство техники. Какие именно устройства будут созданы с нуля специалистами холдинга, он не уточнил – названия компаний, с которыми заключены контракты, он тоже не раскрыл. Остроумов отметил лишь, что в настоящее время холдинг ведет переговоры еще с семью брендами электроники.

Что касается объемов производства, то, как сообщили редакции представители GS Group, мощности холдинга позволяют выпускать вплоть до 1 млн клиентских устройств и свыше 100 тыс. серверов ежегодно.

Впрочем, полагаться только на собственные возможности холдинг, судя по всему, не намерен. «Планируется, что производство будет идти на имеющихся мощностях GS Group, также в случае необходимости будем задействовать партнерские мощности», – заявил Остроумов «Коммерсанту», добавив, что инвестиции холдинга в расширение своих мощностей, чтобы была возможность запустить ODM-производство, за последние пять лет составили в пределах 1,1 млрд руб.

Пока не очень выгодная схема

Опрошенные изданием эксперты считают, что на первом этапе холдинг, несмотря на заверения, все же не сможет обеспечить стоимость работ, сопоставимую с теми расценками, что предлагают азиатские производители. В частности, по подсчетам директора компании «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, разница составит 20-30% не в пользу GS Group. И это в итоге отразится на финальной стоимости выпускаемой продукции, которую потребители увидят на ценниках.

Но в дальнейшем, заявил изданию Овчинников, в случае полной загрузки производственных мощностей цены могут снизиться.