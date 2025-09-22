В сети KNS digital solutions теперь можно купить ноутбуки Rikor с предустановленной операционной системой «Ред ОС»

ГК «Рикор» совместно с «Ред Софт» выпускают ноутбуки с предустановленной операционной системой «Ред ОС Стандартная редакция». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред ОС» — это готовая к работе операционная система, предустанавливаемая на ноутбуки Rikor. Она поставляется с интерфейсом KDE Plasma 5, который по компоновке панелей, меню и внешнему виду окон интуитивно понятен пользователям Windows.

После первого запуска и быстрой процедуры создания учетной записи пользователь попадает на рабочий стол с темной темой оформления. Система полностью готова к работе и включает набор предустановленного ПО: офисные приложения, почтовый клиент, мультимедийные плееры, графические редакторы и системные утилиты. Кроме того, репозиторий предлагает дополнительные программы для работы с мультимедиа и разработки.

В основе системы лежит ядро Linux 6.12, что обеспечивает поддержку современного оборудования. Интерфейс «Ред ОС» настраивается: можно изменить тему оформления (светлую, темную или высококонтрастную), а также настроить панели, масштабирование и элементы управления.

В линейку ноутбуков с «Ред ОС» вошли модели Rikor ARZ, Rikor NINO, Rikor SPB и Rikor MSK. Эти устройства производятся на заводе «Рикор» в Арзамасе.

«Партнерство с Rikor позволило нам предложить пользователям современные ноутбуки, которые полностью готовы к работе. Теперь любой человек может прийти в магазин, выбрать ноутбук и начать работать сразу после его распаковки. Никаких сложных установок, поиска драйверов и настройки. Это решение для тех, кто ценит свое время и хочет гарантированно получить надежное рабочее место на базе «Ред ОС», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Для нас крайне важно предлагать пользователям не только качественное оборудование, но и полноценное готовое решение. Совместно с «Ред Софт» мы сделали шаг к созданию по-настоящему отечественной экосистемы — ноутбуков, произведенных в России и работающих под управлением российской операционной системы. Мы уверены, что такие устройства помогут нашим клиентам получить современный и безопасный инструмент для работы и повседневных задач», – сказал Максим Остроумов, коммерческий директор «Рикор».

Все ноутбуки поставляются с предустановленной операционной системой «Ред ОС» и включают гарантийную поддержку операционной системы на 1 год.

Устройства уже можно приобрести в федеральной сети магазинов компьютерной и офисной техники KNS digital solutions.