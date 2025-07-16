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«Рикор» начинает продажи серверов для малого и среднего бизнеса в интернет-магазинах

ГК «Рикор» начинает продажи серверов в интернет-магазинах. 2-юнитовые серверы на процессорах Intel Xeon Scalable и в корпусах собственного производства закрывают все задачи малого и среднего бизнеса, при этом собственное роботизированное производство позволяет «Рикор» предлагать эти устройства по максимально выгодным ценам.

Серверы «Рикор» уже доступны в сети KNS, а через некоторое время появятся и в остальных крупнейших онлайн-ритейлерах и маркетплейсах. Устройства ориентированы на ИТ-инфраструктуру малых и средних компаний, ИТ-аутсорсеров, локальные дата-центры, интеграторов и реселлеров. Они построены на самой массовой и проверенной архитектуре и оснащены 24 слотами отказоустойчивой серверной памяти. Эта архитектура обеспечит предприятиям оптимальный баланс между производительностью и ценой, позволяя закрыть все задачи малого и среднего бизнеса без переплаты за избыточные ресурсы.

На данный момент в рознице предлагаются две модели. Rikor ProServer RSP6208 – 2-юнитовый сервер с возможностью установки до 8 дисков формата 2.5/3.5. Оптимален для работы с бухгалтерскими системами, включая «1С», в компаниях до 50 человек и подходит для таких задач, как управление корпоративной сетью, хранение данных (файлов, электронной почты, веб-страниц), офисные приложения и базовая инфраструктура.

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Цифровизация

Rikor ProServer RSP6212 – более производительное решение, оснащённое двумя процессорами, широкими возможностями ввода-вывода и возможностью установки до 12 дисков формата 2.5/3.5. Тоже предназначен для работы с «», а также с базами данных (вычисления, анализ, обработка заказов), многопользовательскими средами, насыщенными виртуализированными системами, хранением данных и системами видеонаблюдения.

«Мы предлагаем одно из самых сбалансированных решений — по функциональности, производительности и цене. При этом «Рикор» обеспечивает полное гарантийное обслуживание и осуществляет поддержку в настройке, если у заказчика в штате отсутствуют ИТ-специалисты. Это отличная возможность обновить инфраструктуру без лишних затрат. После реализации первой партии мы оценим итоги и примем решение о том, будет ли подобное предложение и дальше доступным для заказчиков», — отметил Максим Остроумов, коммерческий директор «Рикор».

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