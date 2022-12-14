Система управления конфигурациями «Атом.Порт» внесена в реестр отечественного ПО

Разработка компании «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») для автоматизации процессов миграции и управления рабочими станциями на базе операционных систем семейств GNU/Linux и Microsoft Windows внесена в реестр отечественного ПО.

Основное назначение системы управления конфигурациями «Атом.Порт» – автоматизация процессов управления автоматизированными рабочими местами. Система позволяет выполнять инвентаризацию рабочих мест пользователей, включая сбор, хранение и обработку данных о характеристиках АРМ и об установленном на нем программном и аппаратном обеспечении.

Также с помощью системы можно отслеживать активность и время работы рабочих станций, создавать алгоритмы изменения конфигураций на группах рабочих мест и отдельных компьютерах.

«Атом.Порт» может быть установлен как на выделенный сервер, так и на виртуальную машину под управлением дистрибутива CentOS Linux версии 8.0 и выше. Интерфейс системы может быть запущен на мобильных устройствах и стационарных рабочих станциях с сохранением полной функциональности.

Таким образом, система является удобным инструментом удаленного обслуживания инфраструктуры для служб технической поддержки и ИТ-департаментов.

«Система управления конфигурациями «Атом.Порт» – продукт, который появился на основе отраслевого опыта реализации проектов импортозамещения. Благодаря ему стало возможным переводить рабочие места на отечественное ПО в автоматизированном удаленном режиме. «Атом.Порт» также позволяет производить инвентаризацию рабочих мест, устанавливать обновления, назначать права пользователям. Это помогает службам технической поддержки мониторить и осуществлять оперативное управление группами рабочих мест и отдельными ПК. Мы планируем развивать в «Атом.Порт» функционал для управления рабочими местами, включая формирование всевозможных отчетов о состоянии ИТ-инфраструктуры и проводимых операциях. Благодаря этому функционалу, наша система станет полноценным самостоятельным инструментом управления инфраструктурой на любой операционной системе», – сказал руководитель направления импортозамещения «Гринатом простые решения» Дмитрий Заманов.

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Один из актуальных сценариев использования системы «Атом.Порт» – массовая автоматизированная миграция рабочих мест с Microsoft Windows на любые российские операционные системы семейства Linux. Благодаря функциональности системы ИТ-специалист может в удаленном режиме установить агента «Атом.Порт» на рабочее место пользователя, провести перенос данных и установку любого программного обеспечения. При этом процесс миграции на отечественное ПО с помощью «Атом.Порт» занимает в 3,5 раза меньше времени, чем миграция в ручном режиме. Для перевода рабочих станций на импортонезависимые решения может применяться два режима: без создания и с созданием виртуальной машины.

Функциональность системы «Атом.Порт» и внесение ее в реестр отечественного ПО позволяет использовать продукт в государственных компаниях и органах власти для решения задач инвентаризации ПО, перевода АРМ на отечественное ПО, управления гетерогенной инфраструктурой рабочих станций.

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. «Росатом» принимает участие в этой работе, координируя создание импортозамещающих систем для различных применений.

С помощью системы «Атом.Порт» и отработанной методологии миграции на отечественное ПО специалисты «Гринатом простые решения» успешно реализовали проекты в Челябинской, Иркутской и Томской областях. Ведутся пилотные проекты в ряде других российских регионов и госкомпаний.