20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми

Организация «Цифровая экономика» совместно с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми при поддержке Министерства спорта России провела стратегическую сессию «Цифровая прокачка региона. Республика Коми. Спорт и физическая культура». Участники онлайн-прокачки определили 20 интересных для Республики Коми цифровых сервисов и платформ и договорились о создании плана по их внедрению.

Участники «цифровой прокачки» рассмотрели международный и российский опыт цифровой трансформации отрасли, федеральную и региональную повестку внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферу спорта и физической культуры.

Эксперты представили опыт цифровой трансформации спортивной отрасли Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Пензенской области, в том числе проекты – победители и призеры всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «Профи-IT.2020», проект целевой модели цифровой трансформации спорта Ульяновской области, а также пакет цифровых решений от ведущих российских технологических компаний, в том числе решений, подготовленных экспертной группой по цифровой трансформации физической культуры и спорта.

Итогом работы стратегической сессии является формирование предложений в повестку цифровизации отрасли физической культуры и спорта Республики Коми от ИТ-компаний, в том числе Сбербанка, «Яндекс», «Вымпелком», «Медиа сервис», «Лспорт», «Цифровой спорт», «Чемпс», «Вижнлабс», «Файнд спорт» и др.

Как отметила в своем выступлении заместитель председателя правительства Республики Коми Ирина Бахтина, сегодня на федеральном уровне четко звучит задача увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2030 г. до 70%, крайне важно решать такую амбициозную задачу в том числе ресурсами цифровой экономики, так как цифра сегодня дает самое главное для принятия управленческих решений: данные, прозрачность, измеримость, сопоставимость. «Итогом важного цифрового дня должна стать работоспособная целевая модель, пошаговая дорожная карта по ее внедрению, которая будет отработана силами региональных Минцифры и Минспорта на благо достижения важных национальных целей развития и реальной пользы для людей», — сказала Ирина Бахтина.

По словам заместителя Министра спорта России Андрея Сельского, проведение подобных цифровых прокачек носит абсолютно практичный характер. «Разрабатываемые проекты и идеи отталкиваются от существующей на местах проблематики и полностью учитывают мнение представителей спортивной общественности, так как именно они выступают главными разработчиками целевых моделей», – отметил он.

«С помощью цифровых технологий мы можем ускорить внутренние процессы в отрасли, обеспечив их прозрачность, стимулировать внутри- и межведомственный обмен экспертизой, улучшить спортивные результаты с помощью инструментов аналитики спортсменов, мотивировать граждан заниматься спортом, упростить доступ к занятиям спортом с помощью цифровых сервисов, посчитать количество занимающихся спортом. Первый простейший шаг цифровизации спорта — это автоматизация уже существующих процессов, начиная от переноса судейства с бумажных носителей на электронные и заканчивая внутренними процессами отрасли, такими как присвоение спортивных званий и разрядов. Автоматизируются также сервисы для граждан – например, запись ребенка в спортивную школу, выявление предрасположенности к спорту и запись на спортивный объект. Процесс этот разноскоростной, так как есть регионы и федерации, где эта система уже полностью отлажена, а есть те, кто в начале пути. По большей части все зависит от людей, которые примут или не примут данные изменения. Республика Коми находится на 69 месте в индексе цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта регионов России, подготовленным Министерством спорта России в декабре 2020 г., это большой потенциал для роста и быстрых результатов и все обязательно получится», – сказал Андрей Сельский.

По словам замминистра спорта Коми Николая Катцына, цифровизация в республике действительно находится на начальном уровне. Однако у министерства есть серьезные планы в данном направлении и в настоящий момент ведомство формирует соответствующий вектор развития.

Примеры проникновения «цифры» в другие отрасли экономики Республики Коми привела в своем выступлении начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы администрации главы Республики Коми Кристина Майнина. Так, например, Республика занимает первое место в СЗФО по распространенности мобильных платежей и второе по количеству зарегистрированных пользователей на портале госуслуг.

«Республика Коми – достаточно продвинутый регион с точки зрения развития госинформатизации. Что касается цифровизации спорта, то потенциал для ускоренного внедрения цифровых технологий здесь значительный и это направление потребует усилий со стороны региональных властей: в соответствии с оценкой Минспорта России, Республика Коми находится в седьмом десятке регионов на текущий момент. На мой взгляд, эту ситуацию можно не просто изменить, а изменить достаточно быстро, ставя перед собой достаточно амбициозные, но достижимые цели, например, попадание по итогам 2021 г. в топ-20 регионов рейтинга. Благо, понимание и желание этого со стороны региональных органов власти есть», – сказал Александр Зорин, директор по региональной политике организации «Цифровая экономика.

Модераторами сессии выступили Александр Зорин и Татьяна Гришуткина, руководитель проектов департамента развития организации «Цифровая экономика».