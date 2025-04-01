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Меркулов Александр
Меркулов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|FindSport - Файнд спорт 3 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 1
|Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 2
|Лукина Светлана 6 2
|Сельский Андрей 21 2
|Зорин Александр 51 2
|Ахапов Сергей 1 1
|Нелюбов Сергей 1 1
|Венгер Константин 3 1
|Цукарь Сергей 25 1
|Гришуткина Татьяна 2 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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