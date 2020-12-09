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Минспорта России оценило уровень цифровизации физической культуры и спорта в регионах

ИТ в госсекторе

Министерство спорта России провело онлайн-анкетирование регионов по теме цифровой трансформации физической культуры и спорта. В течение ноября представители профильных органов власти субъектов Российской Федерации представили свою оценку по 43 показателям целевой модели цифровизации, сформированной по итогам совместной работы Минспорта России, организации «Цифровая экономика» и экспертов межведомственной рабочей группы по цифровой трансформации физической культуры и спорта. В исследовании принял участие 81 регион страны.

Результатом анкетирования стал индекс цифровой трансформации физической культуры и спорта, включающий шесть компонентов: наличие кадров для цифровой трансформации отрасли, информационная инфраструктура и аппаратное обеспечение, цифровые единые реестры, автоматизация базовых процессов физической культуры и спорта, цифровые сервисы для граждан, управление данными и аналитика.

«Величина индекса составила 15,7%, что означает низкий уровень проникновения цифровых технологий в физическую культуру и спорт на сегодня. Особенно слабо представлены сервисы для граждан и аналитика данных. Перспективные решения по этим направлениям существуют на уровне прототипов, однако предстоит длительный путь их внедрения», – отметил заместитель Министра спорта России Андрей Сельский.

«То, что сегодня делает Минспорт России в достижении национальной цели «цифровая трансформация» заслуживает особого внимания с точки зрения системности подхода, целеполагания и скорости реализации. Команда цифровой трансформации министерства, сформированная в конце весны-начале лета этого года, возглавляемая заместителем министра спорта Андреем Сельским, уже к осени смогла не просто разработать целевую модель цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта, достигаемую через более чем 40 показателей, но и смогла по этим показателям провести оценку текущего уровня цифровой зрелости отрасли в регионах. Это важный этап, который позволяет обеспечить синхронизацию и координацию работы органов власти на федеральном и региональном уровне, а также даёт сигнал ИТ-компаниям о разработке и внедрении конкретных цифровых решений как на уровне федерации, так и на уровне субъектов РФ. Со своей стороны, мы продолжаем активную работу с Минспорта России как в разработке целевой модели цифровой трансформации отрасли, так и в ее реализации в регионах», – отметил директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин

Результаты текущего исследования и его повторная реализация в дальнейшем позволят осуществлять мониторинг достижения «цифровой зрелости» сферы физической культуры и спорта в рамках национальной цели «Цифровая трансформация» – одной из пяти национальных целей развития, сформулированных Президентом России в июле 2020 г.

Интерес к результатам и методике исследования уже проявили другие федеральные органы исполнительной власти.

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