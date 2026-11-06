Индексная книга (каталог) CNews*
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ТГПУ Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого
СОБЫТИЯ
|06.11.2026
|МТС запустила 5G в Тульской области 1
|17.12.2019
|Danycom.Mobile запустился в Томской области 1
|05.12.2019
|В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1
|02.04.2015
|Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте 1
|12.07.2010
|СЭД «Дело» внедрена в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 5
|28.04.2010
|ТГПУ им. Толстого развивает СЭД на базе ПО «Дело» 2
|15.01.2010
|ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 1
|30.11.2007
|Выбран поставщик свободного ПО в российские школы 1
|24.07.2007
|ТГПУ ищет поставщика ИТ-оборудования 1
Публикаций - 9, упоминаний - 14
ТГПУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сельский Андрей 23 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Королев Игорь 65 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Кашников Артемий 33 1
|Прокудин Виталий 4 1
|Кушиков Петр 13 1
|Новодворский Алексей 115 1
|Подольский Олег 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.