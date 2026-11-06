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ТГПУ Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого

ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого

СОБЫТИЯ


06.11.2026 МТС запустила 5G в Тульской области 1
17.12.2019 Danycom.Mobile запустился в Томской области 1
05.12.2019 В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1
02.04.2015 Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте 1
12.07.2010 СЭД «Дело» внедрена в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 5
28.04.2010 ТГПУ им. Толстого развивает СЭД на базе ПО «Дело» 2
15.01.2010 ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 1
30.11.2007 Выбран поставщик свободного ПО в российские школы 1
24.07.2007 ТГПУ ищет поставщика ИТ-оборудования 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

ТГПУ и организации, системы, технологии, персоны:

СофтЭксперт 49 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1526 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 61 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Бизнес Технологии 46 1
Космос-2 НПЦ 31 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1536 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 285 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РБК Центр 16 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 12 1
ФИРОН АНО - Автономная некоммерческая организация инновационного развития образования и науки 1 1
Почта России ПАО 2408 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 517 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 97 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5013 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1628 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13117 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55390 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37161 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14211 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13937 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14313 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1219 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27351 2
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2175 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5481 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1693 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1415 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7990 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 402 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1396 1
Открытый регион 35 1
Repository - Репозиторий 1230 1
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1218 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23368 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 633 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24662 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7708 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2710 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6554 1
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