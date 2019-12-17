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Danycom.Mobile запустился в Томской области

Телеком Мобильная связь

Виртуальный оператор Danycom.Mobile, входящий в группу компаний (ГК) Danycom, начал работу на территории Томской области. Она стала 56 регионом оказания мобильных услуг MVNO-оператора.

Danycom.Mobile расширил географию присутствия в Сибирском федеральном округе, численность населения которого превышает 17 млн человек. Теперь жителям четырех городских округов, 16 муниципальных районов, трех городских, 115 сельских поселений Томской области доступна вся продуктовая линейка оператора, в том числе бестселлер – тарифный план «Бесплатный». В него входят 50 SMS, 1 ГБ и 30 минут на все номера России без абонентской платы и скрытых платежей.

«К концу 2019 г. мы активно запускаемся в новых регионах. Недавно Danycom.Mobile начал работу в 55 субъекте РФ – Ярославской области, теперь наша связь доступна и жителям Томской области. В этом регионе больше сотни сельских поселений, многие из которых располагаются на труднодоступной таежной территории. И мы уверены, что здесь будет востребована бесплатная доставка SIM-карт "Почтой России". Также в Томской области расположены такие престижные вузы, как Томский государственный педагогический университет и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, где проходят обучение тысячи студентов. Все они теперь смогут пользоваться нашей бесплатной связью», – сказал директор по развитию и управлению продуктами ГК Danycom Петр Кушиков.

Услуга «Делись с друзьями» от Danycom.Mobile позволяет отправлять неизрасходованные минуты, SMS, интернет-трафик с тарифов «Семейный» и «Семейный плюс» абонентам других тарифных планов. Дополнительно во всех тарифах оператора звонки и SMS внутри сети по всей России бесплатны, безлимитны и не расходуют пакеты минут и SMS.

Условия отличаются на территории Республики Крым и Севастополя.

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