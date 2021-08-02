Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom 4

Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 7

Danycom подключился к системе платежей Сбербанка 2

Годовая выручка Danycom по МСФО превысила 37 млрд рублей 6

Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 4

Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей 4

В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 4

Tele2 запустил нового виртуального оператора 1

Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг 6