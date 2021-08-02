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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Danycom.Global
Дэни Колл ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 150
Danycom.Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кушиков Петр 13 13
|Деминский Владислав 4 4
|Романенко Андрей 76 3
|Жданов Денис 4 3
|Терещук Олег 3 3
|Шмырина Екатерина 4 3
|Ксенофонтов Игорь 3 3
|Гринберг Александр 3 2
|Баева Мария 3 2
|Зубов Юрий 5 2
|Мельников Александр 63 2
|Волков Сергей 25 2
|Алпатова Мария 2 2
|Журавлев Артем 2 2
|Черников Олег 1 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
|Русанов Сергей 44 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770415, в очереди разбора - 674097.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770415, в очереди разбора - 674097.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru