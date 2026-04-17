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Danycom.Global Дэни Колл ГК

Danycom.Global - Дэни Колл ГК

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 129 дел, на cумму 15 808 622 464 ₽*

Судебные дела (129) на сумму 15 808 622 464 ₽*
в качестве истца (50) на сумму 4 413 933 888 ₽*
в качестве ответчика (45) на сумму 2 578 821 279 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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17.04.2026 Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество 5
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 10
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи 3
20.10.2020 Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom 3
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 3
11.09.2020 «Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным 10
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 7
20.08.2020 Абоненты Danycom.Mobile могут воспользоваться 5G в Швейцарии 2
18.08.2020 Danycom.Mobile увеличил продажу дополнительных пакетов трафика 4
18.08.2020 МТС и «Мегафон» требуют больше миллиарда рублей у бесплатного оператора Danycom 8
03.07.2020 Danycom.Mobile доставит SIM-карту заказным письмом «Почты России» 2
03.07.2020 Инвестиционную «дочку» Danycom возглавил Сергей Русанов 2
15.05.2020 Danycom подключился к системе платежей Сбербанка 2
29.04.2020 Danycom запустил социальный проект «Бесплатная связь для врачей» 3
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile 3
22.04.2020 Годовая выручка Danycom по МСФО превысила 37 млрд рублей 3
02.04.2020 Годовая выручка Danycom достигла 7,2 млрд рублей 4
23.03.2020 Danycom.mobile подарит новым абонентам 3 ГБ интернета 3
05.02.2020 Danycom приобрела финансово-инвестиционную компанию 3
04.02.2020 Danycom.mobile расширяет линейку пакетов интернет-трафика 2
03.02.2020 Danycom.Mobile расширяет линейку пакетов интернет-трафика 2
17.01.2020 Danycom.mobile заменит SIM-карту в любой точке России 3
17.12.2019 Danycom.Mobile запустился в Томской области 3
29.11.2019 Danycom.Mobile запущен в 55 регионах России 3
27.11.2019 Выручка Danycom за 9 месяцев выросла на 30% 4
26.11.2019 Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor 3
22.11.2019 Виртуальный оператов Danycom.Mobile начал работу в Челябинской области 3
29.10.2019 Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 5
17.09.2019 DANYCOM.Mobile запустил нового голосового помощника 3
09.09.2019 DANYCOM.Mobile обеспечил связью весь Дальний Восток 2
14.08.2019 Danycom.mobile запустил новый бесплатный тариф 2
30.07.2019 Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей 2
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 2
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 3
26.06.2019 Tele2 запустил нового виртуального оператора 1
13.06.2019 MVNO-оператор Danycom.Mobile запустился в Магаданской области 3
11.06.2019 Danycom.Mobile начал использовать ЕСИА для подключения абонентов 3
25.04.2019 Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг 3
04.02.2019 Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 1

Публикаций - 42, упоминаний - 138

Danycom.Global и организации, системы, технологии, персоны:

Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 37
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 7
МегаФон 10742 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 5
Ростелеком 10948 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 3
Центр2М - Center2М 67 3
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 6 3
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 2
Danycom UK 1 1
Логика BPM 49 1
СМС Трафик - SMS Traffic 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
IBM Blockchain Services 6 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 46 1
Форвард Мобайл 1 1
Yandex - Яндекс 9216 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Почта России ПАО 2370 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Danycom.Mobile - Strimbroker - Инвестиционная компания Стрим 2 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ак Барс Банк 283 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Администрация Краснодарского края 64 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 15
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 21 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Интерконнект 91 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 130 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 73 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
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Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 1
Opera Mini - браузер 213 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 53 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
МегаФон Контроль автопарка 12 1
МегаФон Трекер 2 1
МегаФон Такси 3 1
Google Android 15244 1
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Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
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Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 1
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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