Абоненты Danycom.Mobile могут воспользоваться 5G в Швейцарии

Абоненты мобильного оператора Danycom.Mobile, входящего в ГК Danycom, получили возможность воспользоваться сетью 5G в Швейцарии. Для этого во время нахождения в стране необходимо подключиться к местному оператору Sunrise.

Пользование связью новейшего формата стало возможным благодаря партнерству хост-оператора Tele2 и швейцарской телекоммуникационной компании. Сеть развернута в 554 населенных пунктах страны. Воспользоваться 5G могут абоненты – владельцы гаджетов, использующих частоты 700 МГц, 1400 МГц и диапазон 3,4-3,8 ГГц. Для подключения к сети Sunrise менять настройки телефона не придется – на устройствах, поддерживающих новую технологию, регистрация произойдет автоматически.

«5G – это поколение мобильной связи, которое дает возможность использовать мобильный интернет на максимальных скоростях с минимальными задержками. К примеру, сеть 5G позволяет загружать объемные файлы и фильмы за несколько секунд, играть в сложные игры со своих мобильных устройств. К сожалению, в России связь в новом формате работает пока в ограниченных тестовых зонах, в основном сконцентрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, скорость развития технологий и проникновения пользовательских устройств с поддержкой нового поколения связи позволяет прогнозировать повсеместное распространение 5G в краткосрочной перспективе», – отметила руководитель департамента маркетинга и PR ГК DANYCOM Елена Плеханова.