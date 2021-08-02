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Danycom.Mobile
Дэни Колл
MVNO-оператор сотовой связи


02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи 9
20.10.2020 Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom 2
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 11
11.09.2020 «Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 5
20.08.2020 Абоненты Danycom.Mobile могут воспользоваться 5G в Швейцарии 1
18.08.2020 Danycom.Mobile увеличил продажу дополнительных пакетов трафика 1
18.08.2020 МТС и «Мегафон» требуют больше миллиарда рублей у бесплатного оператора Danycom 4
03.07.2020 Danycom.Mobile доставит SIM-карту заказным письмом «Почты России» 1
15.05.2020 Danycom подключился к системе платежей Сбербанка 2
29.04.2020 Danycom запустил социальный проект «Бесплатная связь для врачей» 2
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile 3
22.04.2020 Годовая выручка Danycom по МСФО превысила 37 млрд рублей 1
02.04.2020 Годовая выручка Danycom достигла 7,2 млрд рублей 1
23.03.2020 Danycom.mobile подарит новым абонентам 3 ГБ интернета 1
05.02.2020 Danycom приобрела финансово-инвестиционную компанию 2
04.02.2020 Danycom.mobile расширяет линейку пакетов интернет-трафика 1
03.02.2020 Danycom.Mobile расширяет линейку пакетов интернет-трафика 1
17.01.2020 Danycom.mobile заменит SIM-карту в любой точке России 1
17.12.2019 Danycom.Mobile запустился в Томской области 1
29.11.2019 Danycom.Mobile запущен в 55 регионах России 2
27.11.2019 Выручка Danycom за 9 месяцев выросла на 30% 1
26.11.2019 Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor 2
22.11.2019 Виртуальный оператов Danycom.Mobile начал работу в Челябинской области 1
29.10.2019 Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 1
17.09.2019 DANYCOM.Mobile запустил нового голосового помощника 2
09.09.2019 DANYCOM.Mobile обеспечил связью весь Дальний Восток 1
14.08.2019 Danycom.mobile запустил новый бесплатный тариф 1
30.07.2019 Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей 1
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 2
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 2
13.06.2019 MVNO-оператор Danycom.Mobile запустился в Магаданской области 2
11.06.2019 Danycom.Mobile начал использовать ЕСИА для подключения абонентов 2
25.04.2019 Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг 1

Публикаций - 35, упоминаний - 73

Danycom.Mobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 4
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
InfoWatch - Инфовотч 619 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Danycom UK 1 1
Почта России ПАО 1580 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Альфа-Банк 1128 1
Qiwi 783 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Visa International 1347 1
Сбербанк Московский банк 68 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 87 1
Открытие Брокер 13 1
Danycom.Mobile - Strimbroker - Инвестиционная компания Стрим 2 1
Арбитражный суд города Москвы 341 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 10
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 8
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
Проверка контрагентов 53 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 7 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
Big Data - Большие данные 1136 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 548 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Danycom.Mobile - Мой Danycom 7 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2199 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 2
Danycom.Mobile SIM-карты 2 2
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
Rakuten Viber 429 1
WhatsApp Messenger 654 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 1
Кушиков Петр 13 9
Деминский Владислав 4 4
Романенко Андрей 76 3
Шмырина Екатерина 4 3
Жданов Денис 4 3
Мельников Александр 63 2
Терещук Олег 3 2
Ксенофонтов Игорь 3 2
Алпатова Мария 2 2
Зубов Юрий 5 2
Баева Мария 3 2
Гринберг Александр 3 2
Арефьев Андрей 22 1
Кузнецов Александр 76 1
Черников Олег 1 1
Журавлев Артем 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 8
Россия - Севастополь 420 4
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - Краснодар 1043 3
Чехия - Чешская Республика 506 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 2
Россия - Краснодарский край 921 2
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 2
Россия - Ярославль 409 1
Россия - Челябинск 782 1
Россия - Томская область 428 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Европа 3804 1
Россия - Новосибирская область 824 1
Россия - Владимирская область 371 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Португалия - Португальская Республика 320 1
Россия - Псковская область 319 1
Россия - Магаданская область 230 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Великобритания - Лондон 835 1
Россия - Владивосток 869 1
Венгрия 299 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Бельгия - Королевство 403 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
Польша - Республика 836 1
Россия - Свердловская область 811 1
Финляндия - Финляндская Республика 826 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 134 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 253 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 2 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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