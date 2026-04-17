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Danycom.Mobile Дэни Колл MVNO-оператор сотовой связи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 37, упоминаний - 47
Danycom.Mobile и организации, системы, технологии, персоны:
|Кушиков Петр 13 12
|Шмырина Екатерина 5 5
|Деминский Владислав 5 5
|Жданов Денис 5 5
|Романенко Андрей 94 3
|Терещук Олег 3 3
|Ксенофонтов Игорь 3 3
|Зубов Юрий 14 3
|Баева Мария 3 3
|Гринберг Александр 3 3
|Агашин Анатолий 3 3
|Мельников Александр 98 2
|Алпатова Мария 3 2
|Журавлев Артем 7 2
|Плеханова Елена 2 2
|Цыбульников Вячеслав 78 1
|Арефьев Андрей 72 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Черников Олег 1 1
|Тхакушинова Нафисет 1 1
|Бушуев Константин 1 1
|Шмырина Елена 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
|ТГУ - Томский государственный университет 233 1
|ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.