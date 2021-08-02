Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Danycom.Mobile
Дэни Колл
MVNO-оператор сотовой связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 73
Danycom.Mobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арбитражный суд города Москвы 341 2
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
|Кушиков Петр 13 9
|Деминский Владислав 4 4
|Романенко Андрей 76 3
|Шмырина Екатерина 4 3
|Жданов Денис 4 3
|Мельников Александр 63 2
|Терещук Олег 3 2
|Ксенофонтов Игорь 3 2
|Алпатова Мария 2 2
|Зубов Юрий 5 2
|Баева Мария 3 2
|Гринберг Александр 3 2
|Арефьев Андрей 22 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Черников Олег 1 1
|Журавлев Артем 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru