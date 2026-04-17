Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Danycom.Mobile Дэни Колл MVNO-оператор сотовой связи

Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.04.2026 Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество 3
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 3
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи 1
20.10.2020 Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom 1
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 1
11.09.2020 «Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 2
20.08.2020 Абоненты Danycom.Mobile могут воспользоваться 5G в Швейцарии 1
18.08.2020 Danycom.Mobile увеличил продажу дополнительных пакетов трафика 1
18.08.2020 МТС и «Мегафон» требуют больше миллиарда рублей у бесплатного оператора Danycom 4
03.07.2020 Danycom.Mobile доставит SIM-карту заказным письмом «Почты России» 1
15.05.2020 Danycom подключился к системе платежей Сбербанка 1
29.04.2020 Danycom запустил социальный проект «Бесплатная связь для врачей» 1
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile 1
22.04.2020 Годовая выручка Danycom по МСФО превысила 37 млрд рублей 1
02.04.2020 Годовая выручка Danycom достигла 7,2 млрд рублей 1
23.03.2020 Danycom.mobile подарит новым абонентам 3 ГБ интернета 1
05.02.2020 Danycom приобрела финансово-инвестиционную компанию 1
04.02.2020 Danycom.mobile расширяет линейку пакетов интернет-трафика 1
03.02.2020 Danycom.Mobile расширяет линейку пакетов интернет-трафика 1
17.01.2020 Danycom.mobile заменит SIM-карту в любой точке России 1
17.12.2019 Danycom.Mobile запустился в Томской области 1
29.11.2019 Danycom.Mobile запущен в 55 регионах России 1
27.11.2019 Выручка Danycom за 9 месяцев выросла на 30% 1
26.11.2019 Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor 1
22.11.2019 Виртуальный оператов Danycom.Mobile начал работу в Челябинской области 1
29.10.2019 Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 1
17.09.2019 DANYCOM.Mobile запустил нового голосового помощника 1
09.09.2019 DANYCOM.Mobile обеспечил связью весь Дальний Восток 1
14.08.2019 Danycom.mobile запустил новый бесплатный тариф 1
30.07.2019 Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей 2
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 2
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 1
13.06.2019 MVNO-оператор Danycom.Mobile запустился в Магаданской области 1
11.06.2019 Danycom.Mobile начал использовать ЕСИА для подключения абонентов 1
25.04.2019 Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг 1

Публикаций - 37, упоминаний - 47

Danycom.Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 37
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
МегаФон 10742 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 2
Danycom UK 1 1
Логика BPM 49 1
СМС Трафик - SMS Traffic 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
IBM Blockchain Services 6 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 46 1
Форвард Мобайл 1 1
Ростелеком 10948 1
Yandex - Яндекс 9216 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Почта России ПАО 2370 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Danycom.Mobile - Strimbroker - Инвестиционная компания Стрим 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ак Барс Банк 283 1
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Администрация Краснодарского края 64 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 18
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 14
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 21 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Интерконнект 91 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 130 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 73 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 20 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 414 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 367 1
Danycom.Mobile - Мой Danycom 7 7
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 2
Danycom.Mobile SIM-карты 2 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 1
Opera Mini - браузер 213 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 53 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
МегаФон Контроль автопарка 12 1
МегаФон Трекер 2 1
МегаФон Такси 3 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Rakuten Viber 665 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 1
Кушиков Петр 13 12
Шмырина Екатерина 5 5
Деминский Владислав 5 5
Жданов Денис 5 5
Романенко Андрей 94 3
Терещук Олег 3 3
Ксенофонтов Игорь 3 3
Зубов Юрий 14 3
Баева Мария 3 3
Гринберг Александр 3 3
Агашин Анатолий 3 3
Мельников Александр 98 2
Алпатова Мария 3 2
Журавлев Артем 7 2
Плеханова Елена 2 2
Цыбульников Вячеслав 78 1
Арефьев Андрей 72 1
Кузнецов Александр 162 1
Черников Олег 1 1
Тхакушинова Нафисет 1 1
Бушуев Константин 1 1
Шмырина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - ЮФО - Севастополь 613 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - СЗФО - Псковская область 697 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 83 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
Английский язык 7030 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 165 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще