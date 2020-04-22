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Годовая выручка Danycom по МСФО превысила 37 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты Телеком Мобильная связь

Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. выручка группы компаний Danycom (бренд Danycom) от деятельности в России и за рубежом за 2019 г. составила 37,9 млрд руб., что на 7,7 млрд руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Основной доход группы компаний был получен от A2P-сервисов (application-to-person, CPA, digital). Доход от услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора Danycom.Mobile, интерконнект) увеличился в 1,7 раза и составил 23,3 млн руб.

Себестоимость составила 33,7 млрд руб., основная часть которых – расходы на ИТ. Прибыль до налогообложения превысила 3,07 млрд руб., чистая прибыль достигла 3,03 млрд руб.

«По итогам 2019 г. мы показали рост по основным направлениям бизнеса как в России, так и за рубежом. Это еще раз подтверждает правильность выбора стратегии развития всей группы компаний, направленной на развитие перспективных бизнесов, органично поддерживающих и дополняющих друг друга. В прошлом году мы вывели на проектную мощность коммуникационную платформу DanycomO для B2B-клиентов, расширили количество регионов присутствия мобильного оператора, предложили бесплатные тарифы», – сказала Екатерина Шмырина, генеральный директор ГК Danycom.

В 2020 г. Danycom продолжает диверсифицировать бизнес. Так, в январе была закрыта сделка по приобретению 95% брокерской компании ИК «Стрим» (Россия) с полным спектром лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, затем – 100% платежной системы Codium Pay (Чехия). В марте зарегистрирована телекоммуникационная компания DanycomO UK (Великобритания) с офисом в Лондоне. Кроме того, продолжается региональная экспансия в России, разрабатывается платформа, которая откроет доступ к фондовому рынку как действующим, так и потенциальным инвесторам Danycom.

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