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Danycom приобрела финансово-инвестиционную компанию

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний Danycom приобрела инвестиционную компанию «Стрим». Приобретение действующего оператора фондового рынка, имеющего полный пакет профессиональных лицензий, откроет для группы компаний Danycom новые перспективы развития и позволит реализовать стратегические задачи.

Одним из новых направлений работы Danycom станет создание мобильной инвестиционной платформы для частных и институциональных инвесторов. Благодаря собственной клиентской базе виртуального оператора Danycom.Mobile и возможностям ИК «Стрим» новая платформа откроет доступ к фондовому рынку как действующим, так и потенциальным инвесторам.

«Покупка финансово-инвестиционной компании – очередной шаг в развитии Danycom с точки зрения диверсификации и повышения устойчивости бизнеса. Ценные бумаги – это перспективное направление деятельности, в котором постоянно растёт количество клиентов. Кроме того, всем абонентам Danycom.Mobile, которых на сегодняшний день более 400 тыс., будет предоставлена возможность открыть бесплатный брокерский счёт по упрощенной процедуре. Инвестиции станут ближе, доступнее и удобнее», – сказал Алексей Кузнецов, директор департамента по инвестициям ГК Danycom.

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