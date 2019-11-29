Danycom.Mobile запущен в 55 регионах России

Виртуальный оператор Danycom.Mobile, входящий в группу компаний Danycom, начал предоставлять услуги мобильной связи в Ярославской области. География услуг теперь охватывает 55 регионов России.

Следуя стратегии федерального развития, Danycom.Mobile уже работает в 55 из 85 регионов России. «Юбилейный» запуск осуществлен в Ярославской области, жителям которой доступны все тарифные планы Danycom.Mobile – два «бесплатных» и два «семейных». Заказать SIM-карту можно на сайте оператора, а пройти идентификацию через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации) на портале Госуслуг. Жителям отдаленных уголков области доступна, в том числе бесплатная доставка SIM-карт «Почтой России». Кроме того, есть возможность оформить экспресс-доставку курьером в Ярославль.

«В планах – запуск во всех субъектах РФ, где присутствует наш хост-оператор Tele2. В первую очередь, мы приходим в те города и области, где видим наибольшую потребность в доступном и современном мобильном операторе. По сути, мы отвечаем на пожелания потенциальных абонентов, которые обращаются к нам в соцсетях, на форумах и просят запустить у них в регионе хит продаж – тариф "Бесплатный", – сказал директор по развитию и управлению продуктами ГК Danycom Петр Кушиков.

Danycom.Mobile постоянно совершенствует сервисы и услуги. Абоненты могут делиться с друзьями и родными «излишками» трафика на своем тарифном плане. Осенью оператор расширил функциональность сервиса «Голосовой помощник», который позволяет не только узнать информацию по своему тарифу или сменить номер, но и полноценно распоряжаться трафиком.