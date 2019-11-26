Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor

Мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в международный телеком-холдинг Danycom.Global, сообщил о том, что для контроля информационных потоков и предотвращения утечек конфиденциальных данных абонентов использует комплексное решение – DLP-систему (Data Loss Prevention, программный продукт для защиты данных и корпоративной информации) Infowatch Traffic Monitor.

Danycom.Mobile – виртуальный оператор мобильной связи, абонентская база которого растет: на конец 2018 г. она составляла 93 тыс. человек в 23 регионах страны, в сентябре 2019 г. – более 300 тыс. человек в 53 субъектах РФ. Стремительные темпы развития и желание обезопасить своих абонентов, предоставляя высококачественный сервис, стали причинами поиска передовых технологичных решений в области информационной безопасности.

«Мобильная связь – это не только средство общения людей, но и важнейший бизнес-инструмент, с помощью которого решаются разнообразные задачи: от процессинговых операций и логистического управления до организации конференц-коллов. Информация о наших абонентах и стратегических планах – "чувствительные" данные, которые должны быть хорошо защищены комплексом мер в сфере информационной безопасности. После тщательного изучения рынка мы остановили выбор на российской DLP-системе Infowatch Traffic Monitor, занимающей лидирующие позиции с точки зрения технологичности и производительности. Одно из ключевых преимуществ Danycom.Mobile – максимальное покрытие сети (везде, где присутствует наш хост-оператор Tele2), а теперь к нему прибавилась и максимальная защита конфиденциальных данных», – сказал директор департамента информационной безопасности Danycom.Mobile Олег Черников.

Комплексное решение Infowatch Traffic Monitor обеспечивает защиту от нелегитимных действий внутренних злоумышленников, предотвращая утечки всех видов интеллектуальной собственности Danycom.Mobile и персональных данных абонентов оператора. Руководитель направления развития продуктов ГК Infowatch Андрей Арефьев сказал: «Наш продукт находится в постоянном эволюционном развитии для того, чтобы противостоять возрастающим рискам информационной безопасности. Телекоммуникационная отрасль – одна из сфер, наиболее подверженных угрозам, поэтому мы использовали многолетнюю экспертизу для точной настройки системы под требования оператора связи».