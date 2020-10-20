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Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom

Телеком Мобильная связь

Мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в ГК Danycom, объявил о приостановке развития партнерских отношений с MCN Telecom. Ранее компании сообщили о подписании соответствующего соглашения о намерениях, но не пришли к закреплению сотрудничества.

Перевод абонентов, ранее пользовавшихся услугами мобильной связи Danycom.Mobile, в сети MCN Telecom и других операторов мобильной связи продолжится в штатном режиме по MNP (англ. mobile number portability, с сохранением номера). Однако совместное развитие бизнес-процессов и подписание договора о сотрудничестве будет приостановлено.

«Месяц, в течение которого проводится портация абонентов, показал, что процессы проходят не по заранее оговоренным условиям: на стороне партнера не оттестированы системы маршрутизации и биллинга, происходят сбои в голосовых вызовах. Все это негативно отражается на оказании качественных услуг связи абонентам. Мы предполагаем, что отчасти это обусловлено экспертизой оператора в B2B-сегменте. Но работа в B2C требует иных подходов. Это касается всей цепочки взаимодействия с клиентом: от приема абонентов Danycom.Mobile, построения каналов коммуникаций и обеспечения сервисного обслуживания и заканчивая доставкой SIM-карт», – сказал директор по развитию ГК Danycom Владислав Деминский.

Кроме того, Danycom.Mobile получает от абонентов, перешедших в сеть MCN Telecom, обращения о невозможности получения SMS-уведомлений от банковских организаций и других сервисов, утверждают в Danycom.

«Принимающий оператор связи обязан обеспечить качественную работу всех сервисов, в том числе и SMS-информирования. Danycom.Mobile как участник рынка и сторонний оператор, даже являвшийся оператором-донором для тысяч абонентов, не может комментировать такие обращения и, тем более, оказывать какое-либо влияние на исполнения сторонней компанией своих непосредственных обязанностей. Подчеркиваю, что у тех абонентов, которые перенесли свои номера в сети других операторов, подобных сбоев не возникает, что говорит о том, что проблема не на нашей стороне», – сказал Владислав Деминский.

Вместе с тем сотрудники Danycom.Mobile продолжают работу по портации номеров абонентов в сети операторов мобильной связи России. Кроме того, ведется работа по возврату денежных средств абонентам, остававшихся на лицевых счетах на момент прекращения оказания услуг связи и расторжения договоров оказания услуг.



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