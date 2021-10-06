MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1

MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости 1

MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 5

MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 4

MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 8

MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 9

Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom 3

Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 14

MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России 5

Tele2 запустил нового виртуального оператора 1

Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 1

MVNO захватывают рынок за счет недовольных абонентов 2

MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии 6

Вышло новое корпоративное издание TelcoJournal 1

MCN Telecom снизил тарифы на мобильные номера 2

MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 7

MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса 3

MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform 1

MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform 1

MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге 6

MCN Telecom занял место в десятке лидеров российского рынка виртуальных АТС 4

Услуги фиксированной связи MCN Telecom теперь доступны корпоративным клиентам в Чувашии 5

Услуги MCN Telecom теперь можно оплачивать в терминалах QIWI 3

MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 3

MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 6