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МСН Телеком
MCN Telecom
MVNO-оператор мобильной связи


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 5
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 4
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 8
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 9
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 7
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи 1
20.10.2020 Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom 3
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 14
08.07.2020 MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России 5
26.06.2019 Tele2 запустил нового виртуального оператора 1
04.02.2019 Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 1
28.12.2018 «Фабрика» MVNO Tele2 обеспечила половину подключений за два года 1
25.09.2018 MVNO захватывают рынок за счет недовольных абонентов 2
10.08.2018 MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии 6
07.08.2018 Вышло новое корпоративное издание TelcoJournal 1
07.08.2018 MCN Telecom снизил тарифы на мобильные номера 2
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 7
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса 3
08.06.2018 MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24» 3
24.05.2018 MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform 1
24.05.2018 MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform 1
22.05.2018 Глобальный рынок MVNO будет ежегодно расти почти на 10% 2
11.05.2018 MCN Telecom добавила три новых функции в «Виртуальную АТС» 1
03.05.2018 MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге 6
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
02.04.2018 MCN Telecom занял место в десятке лидеров российского рынка виртуальных АТС 4
30.03.2018 Рынок MVNO будет расти почти на 9% ежегодно в ближайшие пять лет 2
16.03.2018 Услуги фиксированной связи MCN Telecom теперь доступны корпоративным клиентам в Чувашии 5
22.02.2018 Услуги MCN Telecom теперь можно оплачивать в терминалах QIWI 3
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 3
12.02.2018 Российский бизнес отказывается от проводной связи в пользу IP-телефонии 3
30.01.2018 Услугами MVNO в Европе к 2020 г. будут пользоваться более 110 млн человек 1
30.01.2018 MCN Telecom ввел в эксплуатацию комбинированный узел местной и зоновой связи в Санкт-Петербурге 3
17.01.2018 MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 3
17.01.2018 MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 3
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 6
11.12.2017 Tele2 запустила конвейер виртуальных операторов связи 1

Публикаций - 72, упоминаний - 261

МСН Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 6
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 6
RetailCRM 21 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Roistat 6 4
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 3
Центр2М - Center2М 47 3
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 3 3
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 5 3
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 7 3
UMI - Umisoft - Юмисофт 14 2
SalesPlatform 2 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Deutsche Telekom 219 1
Verizon 370 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
LycaMobile 4 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
YClients 8 1
Инфосистемы Джет 675 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Almatel - Алма Групп 13 1
Сбербанк Телеком 18 1
Крок 1221 1
Компьюлинк ГК - Compulink 210 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
Qiwi 783 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Альфа-Банк 1126 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 11
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 4
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 13 2
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 20 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
OpenStack 347 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
amoCRM 39 9
1С-Битрикс - Битрикс24 211 7
UMI.CMS 48 6
Google Android 10751 3
SalesPlatform CRM 2 2
МТТ MVNE 20 2
Apple iOS 5742 2
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 2
MCN Telecom WELLtime IP АТС 2 2
YUcrm - Ю-СРМ 1 1
Omnitracker 53 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
Яндекс.Телефония 5 1
МСН Телеком Виджет 1 1
Apple macOS 927 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Linux OS 4265 1
Microsoft Office 365 769 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Мельников Александр 63 53
Деминский Владислав 4 3
Волков Сергей 25 2
Лобанов Константин 2 2
Стручков Игорь 3 2
Волостнов Алексей 8 1
Анкилов Константин 49 1
Жданов Денис 4 1
Горшенин Василий 5 1
Клименко Алексей 11 1
Кадыков Роман 15 1
Михневич Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 14
Германия - Федеративная Республика 3648 13
Европа 3766 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 8
Россия - СФО - Новосибирск 1971 7
Венгрия 293 7
Австрия - Австрийская Республика 528 6
Словакия - Словацкая Республика 213 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 6
Россия - ПФО - Казань 1519 5
Россия - ПФО - Самара 1291 5
Россия - Оренбург 258 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 4
Россия - Астрахань 241 4
Россия - Омск 628 3
Россия - Кемерово 311 3
Россия - Чебоксары 157 3
Россия - Курск 231 3
Россия - Воронеж 692 3
Россия - Краснодарский край 915 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 3
Россия - Ижевск 308 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Россия - Калининград 670 3
Россия - Томск 450 3
Россия - Волгоград 542 3
Россия - Барнаул 361 3
Россия - Красноярск 849 3
Россия - Брянск 216 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Ульяновск 293 2
Европа Западная 615 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Россия - Киров 246 2
Россия - Рязань 355 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
Orbis Research 4 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Frost & Sullivan 101 1
Discovery Research Group 14 1
CCS Insight 20 1
AC&M Consulting 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763738, в очереди разбора - 667425.
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