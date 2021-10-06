Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МСН Телеком
MCN Telecom
MVNO-оператор мобильной связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 261
МСН Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 53
|Деминский Владислав 4 3
|Волков Сергей 25 2
|Лобанов Константин 2 2
|Стручков Игорь 3 2
|Волостнов Алексей 8 1
|Анкилов Константин 49 1
|Жданов Денис 4 1
|Горшенин Василий 5 1
|Клименко Алексей 11 1
|Кадыков Роман 15 1
|Михневич Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763738, в очереди разбора - 667425.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763738, в очереди разбора - 667425.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru