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МСН Телеком MCN Telecom MVNO-оператор мобильной связи
MCN Telecom – международный оператор связи для малого, среднего и крупного бизнеса, разработчик программных продуктов. Развивает бизнес в России с 2000 г. В Европе – с 2015 г. Один из немногих российских MVNO (Mobile Virtual Network Operator), который зарегистрирован как оператор фиксированной связи в России, Германии, Австрии, Венгрии и Словакии. Виртуальная АТС, Голосовые роботы, Колл-центр без сотрудников, Чатофон, SIP-транки, Call Tracking, Чат-боты – список решений, предлагаемых бизнес-абонентам на одной телеком-платформе в формате «одного окна». MCN Telecom имеет прямые соединения с крупными операторами России и Европы, такими как Ростелеком, Вымпелком, МТС, Мегафон, МГТС, Транстелеком, Таттелеком, Magyar Telecom (Венгрия), Slovak Telecom и Swan (Cловакия), Telecom Austria и Drei (Австрия), Deutsche Telecom и Verizon (Германия) и др.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 109 дел, на cумму 38 171 953 ₽*
СОБЫТИЯ
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|29.04.2026
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Выручка MCN Telecom по итогам 2025 года увеличилась на 8%
Российский оператор связи MCN Telecom, предоставляющий услуги для бизнеса и частных клиентов и разрабатывающий программные решения, подвел итоги работы за 2025 г. Количество абонентов компании по итогам года осталось со
|26.03.2026
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MCN Telecom добавил интеграцию с Elma365 на телеком-платформу
Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о завершении прямой интеграции «Виртуальной АТС» с BPM-системой Elma365. Экосистема Elma365 предоставляет компаниям возможности для автоматизации бизнес-процессов, помогает
|05.02.2026
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MCN Telecom открыл коммерческий доступ к «Контакт-центру ИИ»
Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о запуске коммерческих тарифов на услугу «Контакт-центр ИИ». Новые тарифные планы позволяют корпоративным клиентам сэкономить до 50% по сравнению с базовой стоимостью сервис
|17.09.2025
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MCN Telecom предлагает подключить телефонного ИИ-агента
Оператор связи для бизнеса, разработчик программных продуктов MCN Telecom предлагает внедрить ИИ-агента – виртуального сотрудника, который принимает и совершает звонки, в то время как специалист занят более сложными задачами. ИИ-агент не упускает вызовы,
|16.05.2025
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Компания MCN Telecom внедрила новые ИИ-голоса в телеком-платформу CPaaS
Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom расширил функциональность своей телеком-платформы, добавив новые ИИ-голоса в «Виртуальную АТС», «Голосовой робот», «Автообзвон» и другие продукты. Об этом CNews сообщили представите
|20.02.2025
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Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11%
Российский оператор связи MCN Telecom для бизнеса и частных клиентов, разработчик программных решений, подвел итоги работы за год. Количество абонентов MCN Telecom по итогам 2024 г. остается на уровне предыдущего
|30.10.2024
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MCN Telecom встроил WebPhone в телеком-платформу
Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom представляет собственный программный телефон MCN WebPhone, который позволяет корпоративным клиентам совершать SIP-звонки всего в один клик, без необходимости ручного набора номера.
|02.09.2024
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Новое приложение MCN Telecom для звонков доступно в RuStore и Google Play
о миру или находясь в командировках, по своим домашним тарифам. Все, что нужно для дешевых звонков, - это стабильное подключение к мобильному интернету или Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom. После установки «MCN Софтфон», пользователи сразу получают доступ к услугам связи, независимо от их местоположения. Приложение позволяет войти через «Госуслуги», что исключает необ
|15.05.2024
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MCN Telecom создал контакт-центр на базе ИИ для корпоративных клиентов
Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom представил новый продукт — контакт-центр ИИ, с помощью которого можно управлять всеми каналами коммуникаций с клиентами в едином интерфейсе и улучшать качество обслуживания действую
|04.04.2024
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Выручка от услуг ВАТС MCN Telecom по итогам 2023 г. увеличилась на 17,9%
Российский MVNO-оператор MCN Telecom, обслуживающий как бизнес-клиентов, так и частных пользователей, и разработчик пр
|30.11.2023
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MCN Telecom создал Телеграмм-бота для клиентской поддержки на основе ИИ
уктов расширил функциональность умного бота для обслуживания абонентов, который теперь может вести диалоги любой сложности не только по телефону, но и в Telegram. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom. В марте 2023 г. мобильный виртуальный оператор и разработчик программных продуктов MCN Telecom представил бота на основе языковой модели GPT-3.5. Теперь умный помощник предо
|31.05.2023
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MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии
рами развития продуктов телеком-платформы в ближайшие 3-5 лет. Обзор и преимущества виртуальной АТС MCN Telecom Виртуальная АТС MCN Telecom — сервис для организации офисной телефонии пос
|18.05.2023
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MCN Telecom объединил различные каналы коммуникаций с клиентами на онлайн-платформе «Мультичат»
Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom представил новый сервис для бизнес-клиентов – омниканальную платформу «Мультичат», которая позволяет управлять коммуникациями с клиентами одновременно через формы обратной связи на
|16.02.2023
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MCN Telecom увеличил выручку от услуг телеком-платформы в 2022 году
Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom завершил 2022 г., нарастив выручку по некоторым сервисам телеком-платформы и услугам связи. Например, на сервисе FMC за 12 месяцев прошедшего года компания заработала на 54% больше,
|27.12.2022
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MCN Telecom заработал в Иванове
Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о введении в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Иванове, тем самым завершив выполнение плана на 2022 г. по расширению сети. Всего 46 регионов России на сегодн
|20.12.2022
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MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call
Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom объявил о запуске новой услуги Confirmation Call, которая наиболее востребована среди компаний сегмента электронной коммерции. Принципиальным отличием данного сервиса от существующи
|12.08.2022
|MCN Telecom запустил новую опцию доставки SMS физическим лицам
|24.05.2022
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MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации
Оператор связи, разработчик программных решений MCN Telecom предложил бизнес-клиентам несколько способов верификации данных пользователей: Flash Call, Password Call, Password SMS. Решение «Аутентификация» предназначено для финансовых организ
|27.04.2022
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Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года
Фиксированный и мобильный оператор связи, разработчик программных решений MCN Telecom показал увеличение выручки в России по итогам 2021 г. на 16%, абонентской базы B2B-клиентов на 6%. Данные показатели значительно возросли по сравнению с 2020 г. Абонентская база кор
|06.12.2021
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MCN Telecom выпустил мобильное приложение для iOS
Мобильный виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о запуске бета-версии приложения MyMCN для пользователей iPhone, которые теперь могут управлять расходами на услуги мобильной связи с помощью смартфона или планшета. Новое п
|06.10.2021
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MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO
Виртуальный мобильный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о вводе в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Курске, Улан-Удэ и Ульяновске. Всего в 33 субъектах РФ на сегодняшний момент MCN Telecom предлагает компан
|08.09.2021
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MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости
Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom завершил прямую интеграцию облачной АТС с CRM-системой YUcrm, нацеленной на агентства недвижимости. Система YUcrm включает в себя функциональность для глубокой аналитики сделок: выг
|18.06.2021
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MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021
Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщает о вводе в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Рязани и Ярославле в соответствии с утвержденным планом развития сети MVNO. На сентябрь текущего года запланиров
|13.04.2021
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MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему
Виртуальный мобильный оператор MCN Telecom сообщил о запуске услуг связи в коммерческую эксплуатацию в Брянске и Оренбурге. Всего 24 субъекта РФ на сегодняшний момент охвачены сетью MVNO MCN Telecom, который предлагае
|18.02.2021
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MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах
Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom, реализующий проект MVNO для бизнеса и частных клиентов, объявил о включении еще 11 крупных регионов страны в состав домашнего до конца III квартала 2021 г. В соответствии с утвержд
|25.12.2020
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MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца
Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о коммерческом запуске услуг мобильной связи в 10 новых регионах страны в сжатые сроки и несмотря на сложные условия, вызванные пандемией COVID-19. К настоящему моменту в со
|25.11.2020
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MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии
Ведущая компания атомной отрасли ИК «АСЭ» и разработчик телеком-платформы MCN Telecom подписали договор на предоставление услуг стационарной связи. По итогам закупочно
|21.10.2020
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Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи
MCN Telecom и Danycom.Mobile не смогли договориться друг с другом Компания MCN Telecom сообщила о срыве сделки с виртуальным сотовым оператором Danycom.Mobile, договоре
|20.10.2020
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Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom
Мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в ГК Danycom, объявил о приостановке развития партнерских отношений с MCN Telecom. Ранее компании сообщили о подписании соответствующего соглашения о намерениях, но не пришли к закреплению сотрудничества. Перевод абонентов, ранее пользовавшихся услугами мобильной
|14.09.2020
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Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным
Danycom.Mobile объединяется с MCN Telecom Виртуальный сотовый оператор Danycom.Mobile, предоставляющий бесплатные услуги св
|08.07.2020
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MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России
Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom запустил пять новых тарифов на виртуальные номера для малого и среднего бизнеса в 64 крупных регионах страны. Дополнительные пакеты звонков на фиксированные и мобильные номера Росси
|10.08.2018
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MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии
Виртуальный мобильный оператор связи MCN Telecom объявил о коммерческом запуске в Австрии. Классический продуктовый портфель оператора теперь доступен малым и средним компаниям в десяти крупных городах страны. Вена, Айзенштадт, Са
|07.08.2018
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MCN Telecom снизил тарифы на мобильные номера
Виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о снижении абонентской платы за мобильные номера без SIM-карты в два раза. В июле абонентам MCN Telecom связи стали доступны новые тарифные предложения для малого и с
|24.07.2018
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MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца
еется собственная телекоммуникационная инфраструктура в 38 крупных городах страны. Белгород, Брянск, Калуга, Киров, Курск, Липецк, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Иваново – таков список городов, в которых MCN Telecom начал подключать услуги телефонии, виртуальной АТС, продавать городские номера. В период с апреля по июнь 2018 г. были завершены строительно-монтажные работы по сооружению узлов мес
|09.06.2018
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MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса
В июне оператор связи интегрировал программный продукт IP АТС WELLtime с популярной CRM-системой Битрикс24. Для клиентов MCN Telecom интеграция является бесплатной. Техническая поддержка осуществляется согласно условиям договора. Конвергенция системы управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщик
|08.06.2018
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MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24»
MCN Telecom интегрировал программный продукт IP АТС WELLtime с популярной CRM-системой «Битрикс24». Для клиентов MCN Telecom интеграция является бесплатной. Техническая поддержка осуществляется согласно условиям договора. Конвергенция системы управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщик
|24.05.2018
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MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform
MCN Telecom объявил о завершении интеграции SalesPlatform и ВАТС MCN Telecom завершена в мае текущего года. Месяцем ранее оператор стал партнером UMI.CMS. В январе прошлого года объединился с «Битрикс 24», в апреле – с amoCRM. Объединение CRM и облачной АТС
|24.05.2018
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MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform
Компании, обслуживающие клиентов c помощью системы автоматизации SalesPlatform, могут теперь воспользоваться полным функционалом виртуальной АТС (ВАТС) MCN Telecom. Интеграция SalesPlatform и ВАТС MCN Telecom завершена в мае текущего года. Месяцем ранее оператор стал партнером UMI.CMS. В январе прошлого года объединился с «Битрикс 24»,
|11.05.2018
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MCN Telecom добавила три новых функции в «Виртуальную АТС»
редложил абонентам использовать новые опции на безвозмездной основе. Пользователи «Виртуальной АТС» MCN Telecom теперь могут организовывать конференции, включать уведомления о позиции в очереди
|03.05.2018
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MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге
Оператор фиксированной и мобильной связи MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию услуг связи в девятом крупном городе Поволжья – Оренбурге. Специальные предложения для малого и среднего бизнеса доступны теперь абонента
МСН Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Александр 98 56
|Деминский Владислав 5 4
|Волков Сергей 108 3
|Брюквин Юрий 300 2
|Лобанов Константин 2 2
|Стручков Игорь 3 2
|Тюрина Мария 59 2
|Сажко Василий 29 2
|Жданов Денис 5 2
|Тюрин Андрей 8 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Бородин Андрей 40 1
|Пономарев Андрей 27 1
|Анкилов Константин 121 1
|Маковский Максим 14 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Алексеев Антон 37 1
|Григоренко Дмитрий 249 1
|Шмырина Екатерина 5 1
|Чазов Андрей 22 1
|Жилков Евгений 6 1
|Зайков Максим 30 1
|Левиков Антон 69 1
|Горшенин Василий 6 1
|Клименко Алексей 13 1
|Кадыков Роман 15 1
|Шойтов Александр 116 1
|Михневич Александр 1 1
|Ходасевич Дмитрий 1 1
|Пирогов Владимир 11 1
|Маковкин Иван 6 1
|Мишин Михаил 4 1
|Сорочинский Виталий 1 1
|Щукин Дмитрий 8 1
|Ямщиков Андрей 2 1
|Щетинин Сергей 1 1
|Рассказова Ульяна 1 1
|Кудрявцева Марина 3 1
|Куликов Максим 4 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
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