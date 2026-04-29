Выручка MCN Telecom по итогам 2025 года увеличилась на 8% Российский оператор связи MCN Telecom, предоставляющий услуги для бизнеса и частных клиентов и разрабатывающий программные решения, подвел итоги работы за 2025 г. Количество абонентов компании по итогам года осталось со

MCN Telecom добавил интеграцию с Elma365 на телеком-платформу Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о завершении прямой интеграции «Виртуальной АТС» с BPM-системой Elma365. Экосистема Elma365 предоставляет компаниям возможности для автоматизации бизнес-процессов, помогает

MCN Telecom открыл коммерческий доступ к «Контакт-центру ИИ» Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о запуске коммерческих тарифов на услугу «Контакт-центр ИИ». Новые тарифные планы позволяют корпоративным клиентам сэкономить до 50% по сравнению с базовой стоимостью сервис

MCN Telecom предлагает подключить телефонного ИИ-агента Оператор связи для бизнеса, разработчик программных продуктов MCN Telecom предлагает внедрить ИИ-агента – виртуального сотрудника, который принимает и совершает звонки, в то время как специалист занят более сложными задачами. ИИ-агент не упускает вызовы,

Компания MCN Telecom внедрила новые ИИ-голоса в телеком-платформу CPaaS Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom расширил функциональность своей телеком-платформы, добавив новые ИИ-голоса в «Виртуальную АТС», «Голосовой робот», «Автообзвон» и другие продукты. Об этом CNews сообщили представите

Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11% Российский оператор связи MCN Telecom для бизнеса и частных клиентов, разработчик программных решений, подвел итоги работы за год. Количество абонентов MCN Telecom по итогам 2024 г. остается на уровне предыдущего

MCN Telecom встроил WebPhone в телеком-платформу Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom представляет собственный программный телефон MCN WebPhone, который позволяет корпоративным клиентам совершать SIP-звонки всего в один клик, без необходимости ручного набора номера.

Новое приложение MCN Telecom для звонков доступно в RuStore и Google Play о миру или находясь в командировках, по своим домашним тарифам. Все, что нужно для дешевых звонков, - это стабильное подключение к мобильному интернету или Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom. После установки «MCN Софтфон», пользователи сразу получают доступ к услугам связи, независимо от их местоположения. Приложение позволяет войти через «Госуслуги», что исключает необ

MCN Telecom создал контакт-центр на базе ИИ для корпоративных клиентов Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom представил новый продукт — контакт-центр ИИ, с помощью которого можно управлять всеми каналами коммуникаций с клиентами в едином интерфейсе и улучшать качество обслуживания действую

Выручка от услуг ВАТС MCN Telecom по итогам 2023 г. увеличилась на 17,9% Российский MVNO-оператор MCN Telecom, обслуживающий как бизнес-клиентов, так и частных пользователей, и разработчик пр

MCN Telecom создал Телеграмм-бота для клиентской поддержки на основе ИИ уктов расширил функциональность умного бота для обслуживания абонентов, который теперь может вести диалоги любой сложности не только по телефону, но и в Telegram. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom. В марте 2023 г. мобильный виртуальный оператор и разработчик программных продуктов MCN Telecom представил бота на основе языковой модели GPT-3.5. Теперь умный помощник предо

MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии рами развития продуктов телеком-платформы в ближайшие 3-5 лет. Обзор и преимущества виртуальной АТС MCN Telecom Виртуальная АТС MCN Telecom — сервис для организации офисной телефонии пос

MCN Telecom объединил различные каналы коммуникаций с клиентами на онлайн-платформе «Мультичат» Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom представил новый сервис для бизнес-клиентов – омниканальную платформу «Мультичат», которая позволяет управлять коммуникациями с клиентами одновременно через формы обратной связи на

MCN Telecom увеличил выручку от услуг телеком-платформы в 2022 году Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom завершил 2022 г., нарастив выручку по некоторым сервисам телеком-платформы и услугам связи. Например, на сервисе FMC за 12 месяцев прошедшего года компания заработала на 54% больше,

MCN Telecom заработал в Иванове Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о введении в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Иванове, тем самым завершив выполнение плана на 2022 г. по расширению сети. Всего 46 регионов России на сегодн

MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom объявил о запуске новой услуги Confirmation Call, которая наиболее востребована среди компаний сегмента электронной коммерции. Принципиальным отличием данного сервиса от существующи

MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации Оператор связи, разработчик программных решений MCN Telecom предложил бизнес-клиентам несколько способов верификации данных пользователей: Flash Call, Password Call, Password SMS. Решение «Аутентификация» предназначено для финансовых организ

Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года Фиксированный и мобильный оператор связи, разработчик программных решений MCN Telecom показал увеличение выручки в России по итогам 2021 г. на 16%, абонентской базы B2B-клиентов на 6%. Данные показатели значительно возросли по сравнению с 2020 г. Абонентская база кор

MCN Telecom выпустил мобильное приложение для iOS Мобильный виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о запуске бета-версии приложения MyMCN для пользователей iPhone, которые теперь могут управлять расходами на услуги мобильной связи с помощью смартфона или планшета. Новое п

MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO Виртуальный мобильный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о вводе в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Курске, Улан-Удэ и Ульяновске. Всего в 33 субъектах РФ на сегодняшний момент MCN Telecom предлагает компан

MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom завершил прямую интеграцию облачной АТС с CRM-системой YUcrm, нацеленной на агентства недвижимости. Система YUcrm включает в себя функциональность для глубокой аналитики сделок: выг

MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщает о вводе в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Рязани и Ярославле в соответствии с утвержденным планом развития сети MVNO. На сентябрь текущего года запланиров

MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему Виртуальный мобильный оператор MCN Telecom сообщил о запуске услуг связи в коммерческую эксплуатацию в Брянске и Оренбурге. Всего 24 субъекта РФ на сегодняшний момент охвачены сетью MVNO MCN Telecom, который предлагае

MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom, реализующий проект MVNO для бизнеса и частных клиентов, объявил о включении еще 11 крупных регионов страны в состав домашнего до конца III квартала 2021 г. В соответствии с утвержд

MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о коммерческом запуске услуг мобильной связи в 10 новых регионах страны в сжатые сроки и несмотря на сложные условия, вызванные пандемией COVID-19. К настоящему моменту в со

MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии Ведущая компания атомной отрасли ИК «АСЭ» и разработчик телеком-платформы MCN Telecom подписали договор на предоставление услуг стационарной связи. По итогам закупочно

Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи MCN Telecom и Danycom.Mobile не смогли договориться друг с другом Компания MCN Telecom сообщила о срыве сделки с виртуальным сотовым оператором Danycom.Mobile, договоре

Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom Мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в ГК Danycom, объявил о приостановке развития партнерских отношений с MCN Telecom. Ранее компании сообщили о подписании соответствующего соглашения о намерениях, но не пришли к закреплению сотрудничества. Перевод абонентов, ранее пользовавшихся услугами мобильной

Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным Danycom.Mobile объединяется с MCN Telecom Виртуальный сотовый оператор Danycom.Mobile, предоставляющий бесплатные услуги св

MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom запустил пять новых тарифов на виртуальные номера для малого и среднего бизнеса в 64 крупных регионах страны. Дополнительные пакеты звонков на фиксированные и мобильные номера Росси

MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии Виртуальный мобильный оператор связи MCN Telecom объявил о коммерческом запуске в Австрии. Классический продуктовый портфель оператора теперь доступен малым и средним компаниям в десяти крупных городах страны. Вена, Айзенштадт, Са

MCN Telecom снизил тарифы на мобильные номера Виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о снижении абонентской платы за мобильные номера без SIM-карты в два раза. В июле абонентам MCN Telecom связи стали доступны новые тарифные предложения для малого и с

MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца еется собственная телекоммуникационная инфраструктура в 38 крупных городах страны. Белгород, Брянск, Калуга, Киров, Курск, Липецк, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Иваново – таков список городов, в которых MCN Telecom начал подключать услуги телефонии, виртуальной АТС, продавать городские номера. В период с апреля по июнь 2018 г. были завершены строительно-монтажные работы по сооружению узлов мес

MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса В июне оператор связи интегрировал программный продукт IP АТС WELLtime с популярной CRM-системой Битрикс24. Для клиентов MCN Telecom интеграция является бесплатной. Техническая поддержка осуществляется согласно условиям договора. Конвергенция системы управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщик

MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24» MCN Telecom интегрировал программный продукт IP АТС WELLtime с популярной CRM-системой «Битрикс24». Для клиентов MCN Telecom интеграция является бесплатной. Техническая поддержка осуществляется согласно условиям договора. Конвергенция системы управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщик

MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform MCN Telecom объявил о завершении интеграции SalesPlatform и ВАТС MCN Telecom завершена в мае текущего года. Месяцем ранее оператор стал партнером UMI.CMS. В январе прошлого года объединился с «Битрикс 24», в апреле – с amoCRM. Объединение CRM и облачной АТС

MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform Компании, обслуживающие клиентов c помощью системы автоматизации SalesPlatform, могут теперь воспользоваться полным функционалом виртуальной АТС (ВАТС) MCN Telecom. Интеграция SalesPlatform и ВАТС MCN Telecom завершена в мае текущего года. Месяцем ранее оператор стал партнером UMI.CMS. В январе прошлого года объединился с «Битрикс 24»,

MCN Telecom добавила три новых функции в «Виртуальную АТС» редложил абонентам использовать новые опции на безвозмездной основе. Пользователи «Виртуальной АТС» MCN Telecom теперь могут организовывать конференции, включать уведомления о позиции в очереди