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МСН Телеком MCN Telecom MVNO-оператор мобильной связи

МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи

MCN Telecom – международный оператор связи для малого, среднего и крупного бизнеса, разработчик программных продуктов. Развивает бизнес в России с 2000 г. В Европе – с 2015 г. Один из немногих российских MVNO (Mobile Virtual Network Operator), который зарегистрирован как оператор фиксированной связи в России, Германии, Австрии, Венгрии и Словакии. Виртуальная АТС, Голосовые роботы, Колл-центр без сотрудников, Чатофон, SIP-транки, Call Tracking, Чат-боты – список решений, предлагаемых бизнес-абонентам на одной телеком-платформе в формате «одного окна». MCN Telecom имеет прямые соединения с крупными операторами России и Европы, такими как Ростелеком, Вымпелком, МТС, Мегафон, МГТС, Транстелеком, Таттелеком, Magyar Telecom (Венгрия), Slovak Telecom и Swan (Cловакия), Telecom Austria и Drei (Австрия), Deutsche Telecom и Verizon (Германия) и др.

Обзор «MCN Telecom» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 109 дел, на cумму 38 171 953 ₽*

Судебные дела (109) на сумму 38 171 953 ₽*
в качестве истца (76) на сумму 33 093 964 ₽*
в качестве ответчика (27) на сумму 1 425 764 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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29.04.2026 Выручка MCN Telecom по итогам 2025 года увеличилась на 8%

Российский оператор связи MCN Telecom, предоставляющий услуги для бизнеса и частных клиентов и разрабатывающий программные решения, подвел итоги работы за 2025 г. Количество абонентов компании по итогам года осталось со
26.03.2026 MCN Telecom добавил интеграцию с Elma365 на телеком-платформу

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о завершении прямой интеграции «Виртуальной АТС» с BPM-системой Elma365. Экосистема Elma365 предоставляет компаниям возможности для автоматизации бизнес-процессов, помогает

05.02.2026 MCN Telecom открыл коммерческий доступ к «Контакт-центру ИИ»

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о запуске коммерческих тарифов на услугу «Контакт-центр ИИ». Новые тарифные планы позволяют корпоративным клиентам сэкономить до 50% по сравнению с базовой стоимостью сервис
17.09.2025 MCN Telecom предлагает подключить телефонного ИИ-агента

Оператор связи для бизнеса, разработчик программных продуктов MCN Telecom предлагает внедрить ИИ-агента – виртуального сотрудника, который принимает и совершает звонки, в то время как специалист занят более сложными задачами. ИИ-агент не упускает вызовы,

16.05.2025 Компания MCN Telecom внедрила новые ИИ-голоса в телеком-платформу CPaaS

Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom расширил функциональность своей телеком-платформы, добавив новые ИИ-голоса в «Виртуальную АТС», «Голосовой робот», «Автообзвон» и другие продукты. Об этом CNews сообщили представите
20.02.2025 Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11%

Российский оператор связи MCN Telecom для бизнеса и частных клиентов, разработчик программных решений, подвел итоги работы за год. Количество абонентов MCN Telecom по итогам 2024 г. остается на уровне предыдущего
30.10.2024 MCN Telecom встроил WebPhone в телеком-платформу

Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom представляет собственный программный телефон MCN WebPhone, который позволяет корпоративным клиентам совершать SIP-звонки всего в один клик, без необходимости ручного набора номера.

02.09.2024 Новое приложение MCN Telecom для звонков доступно в RuStore и Google Play

о миру или находясь в командировках, по своим домашним тарифам. Все, что нужно для дешевых звонков, - это стабильное подключение к мобильному интернету или Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom. После установки «MCN Софтфон», пользователи сразу получают доступ к услугам связи, независимо от их местоположения. Приложение позволяет войти через «Госуслуги», что исключает необ
15.05.2024 MCN Telecom создал контакт-центр на базе ИИ для корпоративных клиентов

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom представил новый продукт — контакт-центр ИИ, с помощью которого можно управлять всеми каналами коммуникаций с клиентами в едином интерфейсе и улучшать качество обслуживания действую
04.04.2024 Выручка от услуг ВАТС MCN Telecom по итогам 2023 г. увеличилась на 17,9%

Российский MVNO-оператор MCN Telecom, обслуживающий как бизнес-клиентов, так и частных пользователей, и разработчик пр
30.11.2023 MCN Telecom создал Телеграмм-бота для клиентской поддержки на основе ИИ

уктов расширил функциональность умного бота для обслуживания абонентов, который теперь может вести диалоги любой сложности не только по телефону, но и в Telegram. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom. В марте 2023 г. мобильный виртуальный оператор и разработчик программных продуктов MCN Telecom представил бота на основе языковой модели GPT-3.5. Теперь умный помощник предо
31.05.2023 MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии

рами развития продуктов телеком-платформы в ближайшие 3-5 лет. Обзор и преимущества виртуальной АТС MCN Telecom Виртуальная АТС MCN Telecom — сервис для организации офисной телефонии пос
18.05.2023 MCN Telecom объединил различные каналы коммуникаций с клиентами на онлайн-платформе «Мультичат»

Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom представил новый сервис для бизнес-клиентов – омниканальную платформу «Мультичат», которая позволяет управлять коммуникациями с клиентами одновременно через формы обратной связи на

16.02.2023 MCN Telecom увеличил выручку от услуг телеком-платформы в 2022 году

Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom завершил 2022 г., нарастив выручку по некоторым сервисам телеком-платформы и услугам связи. Например, на сервисе FMC за 12 месяцев прошедшего года компания заработала на 54% больше,
27.12.2022 MCN Telecom заработал в Иванове

Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о введении в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Иванове, тем самым завершив выполнение плана на 2022 г. по расширению сети. Всего 46 регионов России на сегодн
20.12.2022 MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call

Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom объявил о запуске новой услуги Confirmation Call, которая наиболее востребована среди компаний сегмента электронной коммерции. Принципиальным отличием данного сервиса от существующи
12.08.2022 MCN Telecom запустил новую опцию доставки SMS физическим лицам
24.05.2022 MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации

Оператор связи, разработчик программных решений MCN Telecom предложил бизнес-клиентам несколько способов верификации данных пользователей: Flash Call, Password Call, Password SMS. Решение «Аутентификация» предназначено для финансовых организ
27.04.2022 Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года

Фиксированный и мобильный оператор связи, разработчик программных решений MCN Telecom показал увеличение выручки в России по итогам 2021 г. на 16%, абонентской базы B2B-клиентов на 6%. Данные показатели значительно возросли по сравнению с 2020 г. Абонентская база кор
06.12.2021 MCN Telecom выпустил мобильное приложение для iOS

Мобильный виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о запуске бета-версии приложения MyMCN для пользователей iPhone, которые теперь могут управлять расходами на услуги мобильной связи с помощью смартфона или планшета. Новое п
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO

Виртуальный мобильный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о вводе в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Курске, Улан-Удэ и Ульяновске. Всего в 33 субъектах РФ на сегодняшний момент MCN Telecom предлагает компан
08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости

Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom завершил прямую интеграцию облачной АТС с CRM-системой YUcrm, нацеленной на агентства недвижимости. Система YUcrm включает в себя функциональность для глубокой аналитики сделок: выг
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021

Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщает о вводе в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Рязани и Ярославле в соответствии с утвержденным планом развития сети MVNO. На сентябрь текущего года запланиров
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему

Виртуальный мобильный оператор MCN Telecom сообщил о запуске услуг связи в коммерческую эксплуатацию в Брянске и Оренбурге. Всего 24 субъекта РФ на сегодняшний момент охвачены сетью MVNO MCN Telecom, который предлагае
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах

Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom, реализующий проект MVNO для бизнеса и частных клиентов, объявил о включении еще 11 крупных регионов страны в состав домашнего до конца III квартала 2021 г. В соответствии с утвержд
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца

Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о коммерческом запуске услуг мобильной связи в 10 новых регионах страны в сжатые сроки и несмотря на сложные условия, вызванные пандемией COVID-19. К настоящему моменту в со
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии

Ведущая компания атомной отрасли ИК «АСЭ» и разработчик телеком-платформы MCN Telecom подписали договор на предоставление услуг стационарной связи. По итогам закупочно
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи

MCN Telecom и Danycom.Mobile не смогли договориться друг с другом Компания MCN Telecom сообщила о срыве сделки с виртуальным сотовым оператором Danycom.Mobile, договоре
20.10.2020 Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom

Мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в ГК Danycom, объявил о приостановке развития партнерских отношений с MCN Telecom. Ранее компании сообщили о подписании соответствующего соглашения о намерениях, но не пришли к закреплению сотрудничества. Перевод абонентов, ранее пользовавшихся услугами мобильной
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным

Danycom.Mobile объединяется с MCN Telecom Виртуальный сотовый оператор Danycom.Mobile, предоставляющий бесплатные услуги св
08.07.2020 MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России

Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom запустил пять новых тарифов на виртуальные номера для малого и среднего бизнеса в 64 крупных регионах страны. Дополнительные пакеты звонков на фиксированные и мобильные номера Росси
10.08.2018 MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии

Виртуальный мобильный оператор связи MCN Telecom объявил о коммерческом запуске в Австрии. Классический продуктовый портфель оператора теперь доступен малым и средним компаниям в десяти крупных городах страны. Вена, Айзенштадт, Са
07.08.2018 MCN Telecom снизил тарифы на мобильные номера

Виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о снижении абонентской платы за мобильные номера без SIM-карты в два раза. В июле абонентам MCN Telecom связи стали доступны новые тарифные предложения для малого и с
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца

еется собственная телекоммуникационная инфраструктура в 38 крупных городах страны. Белгород, Брянск, Калуга, Киров, Курск, Липецк, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Иваново – таков список городов, в которых MCN Telecom начал подключать услуги телефонии, виртуальной АТС, продавать городские номера. В период с апреля по июнь 2018 г. были завершены строительно-монтажные работы по сооружению узлов мес
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса

В июне оператор связи интегрировал программный продукт IP АТС WELLtime с популярной CRM-системой Битрикс24. Для клиентов MCN Telecom интеграция является бесплатной. Техническая поддержка осуществляется согласно условиям договора. Конвергенция системы управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщик
08.06.2018 MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24»

MCN Telecom интегрировал программный продукт IP АТС WELLtime с популярной CRM-системой «Битрикс24». Для клиентов MCN Telecom интеграция является бесплатной. Техническая поддержка осуществляется согласно условиям договора. Конвергенция системы управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщик
24.05.2018 MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform

MCN Telecom объявил о завершении интеграции SalesPlatform и ВАТС MCN Telecom завершена в мае текущего года. Месяцем ранее оператор стал партнером UMI.CMS. В январе прошлого года объединился с «Битрикс 24», в апреле – с amoCRM. Объединение CRM и облачной АТС

24.05.2018 MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform

Компании, обслуживающие клиентов c помощью системы автоматизации SalesPlatform, могут теперь воспользоваться полным функционалом виртуальной АТС (ВАТС) MCN Telecom. Интеграция SalesPlatform и ВАТС MCN Telecom завершена в мае текущего года. Месяцем ранее оператор стал партнером UMI.CMS. В январе прошлого года объединился с «Битрикс 24»,

11.05.2018 MCN Telecom добавила три новых функции в «Виртуальную АТС»

редложил абонентам использовать новые опции на безвозмездной основе. Пользователи «Виртуальной АТС» MCN Telecom теперь могут организовывать конференции, включать уведомления о позиции в очереди
03.05.2018 MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге

Оператор фиксированной и мобильной связи MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию услуг связи в девятом крупном городе Поволжья – Оренбурге. Специальные предложения для малого и среднего бизнеса доступны теперь абонента

Публикаций - 113, упоминаний - 132

МСН Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Ростелеком 10948 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 10
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Telegram Group 2940 6
VK - YClients - УайКлаентс 69 6
Roistat 18 5
ЛайфТелеком - Телфин 290 5
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 4
Voximplant - Фастком 29 4
Центр2М - Center2М 67 4
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 4
SalesPlatform 4 4
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 4
1С-Рарус 982 4
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 6 3
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 26 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
МойСклад - Логнекс 124 2
UMI - Umisoft - Юмисофт 22 2
Envybox - Энвибокс - CallbackKiller 5 2
SunSim - СанСим 8 2
Lycamobile - Лайкамобайл 7 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Virgin Group 144 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Calltouch - Колтач Солюшнс 34 1
2domains 4 1
Google LLC 12688 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 3
Доброфлот 22 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Унистрой 13 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Новард УК - Novard 73 1
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
Valtera - Вальтера 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 8
MarTech - Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 78 8
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 8
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 8
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 339 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
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