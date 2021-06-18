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MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021

Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщает о вводе в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Рязани и Ярославле в соответствии с утвержденным планом развития сети MVNO.

На сентябрь текущего года запланирован запуск услуг мобильной связи для бизнеса и частных лиц ещё, как минимум, в девяти крупных субъектах РФ: Владивостоке, Иркутске, Петрозаводске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Улан-Удэ, Курске и Чебоксарах, что позволит предлагать абонентам в 36 регионах не только услуги фиксированной, но и мобильной связи из одного источника.

Федеральное агентство связи (Минцифры России) выделило MCN Telecom ресурс нумерации в объеме порядка 40 тысяч мобильных номеров в кодах нумерации: DEF=993, DEF=958, DEF=931, DEF=995. Более 50 тысяч мобильных номеров – общая номерная ёмкость, находящаяся в обслуживании оператора связи.

MCN Telecom, являясь оператором фиксированной связи в четырех странах Европы и обладая выделенной номерной емкостью в объеме 50 тысяч географических и негеографических номеров, предлагает абонентам подключать дополнительно номадические номера Австрии, Венгрии и Словакии, чтобы пользоваться услугой международной связи и звонить в международном роуминге в Европе по местным тарифам.

В России бизнес-клиентам доступен тариф «Единый» с абонентской платой от 75 рублей в месяц при оплате за год вперёд и единой ценой на исходящие на всех операторов РФ – 1,99 руб/мин. В дополнение предлагается услуга «Мобильные сотрудники» (FMC), с помощью которой организация любого размера и территориальной распределённости может объединить в единой корпоративной сети мобильные, городские и внутренние номера, чтобы экономить на внутрисетевых звонках, контролировать работу сотрудников на удалёнке, осуществлять запись разговоров, пользоваться преимуществами интеграции Виртуальной АТС с CRM – все эти функции доступны на мобильном устройстве.

Частные лица могут самостоятельно скомбинировать тариф из трёх публичных: FIX PRICE с посекундной тарификацией – без абонентской платы и единой стоимостью за исходящие на всех операторов России – 1,99 руб/мин, TRUE COST c небольшой абонентской платой, фактически являющейся вознаграждением оператора связи за предоставление телеком-услуг, и минутами разговора, гигабайтами интернета, SMS по себестоимости, а также IoT.Интернет с округлением до 1 килобайта и IoT.SMS с абонентской платой 10 рублей в месяц.

MCN Telecom планирует и дальше развивать сеть мобильной связи MCN Telecom. О планах по расширению сети в IV квартале текущего года сообщим дополнительно.

Владимир Бахур

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