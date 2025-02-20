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МСН Телеком MCN Софтфон



20.02.2025 Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11% 1
30.10.2024 MCN Telecom встроил WebPhone в телеком-платформу 1
02.09.2024 Новое приложение MCN Telecom для звонков доступно в RuStore и Google Play 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

МСН Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11825 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 99 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 171 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9221 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4510 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1078 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1869 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2522 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 994 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8503 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 1
Google Play - Google Store - Android Market 3304 2
VK RuStore - Рустор 345 2
МСН Телеком - MCN WebPhone 1 1
Huawei AppGallery 282 1
Google Android 14060 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5238 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1244 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6428 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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