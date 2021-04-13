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MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему

Телеком Мобильная связь

Виртуальный мобильный оператор MCN Telecom сообщил о запуске услуг связи в коммерческую эксплуатацию в Брянске и Оренбурге.

Всего 24 субъекта РФ на сегодняшний момент охвачены сетью MVNO MCN Telecom, который предлагает выгодные тарифные планы для звонков с мобильного внутри России, за границу и в международном роуминге.

MCN Telecom подключает мобильные номера в регионах своего присутствия, а именно: в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Воронеже, Волгограде, Брянске, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Калининграде, Кемерове, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Омске, Орле, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Томске, Челябинске.

Федеральное агентство связи (Россвязь) выделило MCN Telecom ресурс нумерации в объеме более 40 тыс. мобильных номеров в кодах нумерации: DEF=993, DEF=958, DEF=931, DEF=995. Более 50 тыс. мобильных номеров – общая номерная емкость, находящаяся в обслуживании оператора связи.

По утвержденному плану до конца III квартала 2021 г. запуск услуг мобильной связи ожидается еще в 12 регионах страны: Владивостоке, Иркутске, Калуге, Курске, Петрозаводске, Рязани, Туле, Тюмени, Ульяновске, Улан-Удэ, Чебоксарах, Ярославле и прилежащих к ним областях.

Корпоративные клиенты MCN Telecom могут воспользоваться тарифом «Единый» с абонентской платой от 75 руб. в месяц при оплате за год вперед и единой ценой на исходящие на всех операторов России – 1,99 руб/мин. Дополнительная опция #bestprice за 99 руб. в месяц позволяет совершать звонки на мобильные России в домашнем регионе по 1,29 руб/мин, на фиксированные – от 49 копеек до 1,49 рублей за минуту разговора. Кроме того, B2B-клиентам доступна услуга «Мобильные сотрудники» (FMC), с помощью которой малые и средние компании могут объединить в единой корпоративной сети мобильные, городские и внутренние номера, чтобы экономить на внутрисетевых звонках, контролировать работу удаленных сотрудников, осуществлять запись разговоров на мобильном устройстве, пользоваться преимуществами интеграции виртуальной АТС с CRM на мобильном.

Частные клиенты могут выбрать тариф Fix Price с посекундной тарификацией – без абонентской платы и единой стоимостью исходящих звонков на номера всех операторов России – 1,99 руб/мин, либо True Cost c небольшой абонентской платой, фактически являющейся вознаграждением оператора связи за предоставление телеком-услуг, и минутами разговора, гигабайтами интернета, SMS по себестоимости.

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