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MCN Telecom объединил различные каналы коммуникаций с клиентами на онлайн-платформе «Мультичат»

Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom представил новый сервис для бизнес-клиентов – омниканальную платформу «Мультичат», которая позволяет управлять коммуникациями с клиентами одновременно через формы обратной связи на сайте, в соцсетях, мессенджерах, через чат-боты и т.д.

Бизнес-клиенты MCN Telecom могут воспользоваться новым сервисом, подключив бесплатный тариф Promo, который ограничен по сроку действия – две недели, но не имеет ограничений по количеству включенных абонентов и операторов. Другой тариф Basic предполагает возможность экономии до 20% при годовой подписке.

Использование мультифункциональной платформы помогает операторам клиентской поддержки справляться с большим потоком запросов без потерь, отслеживать статусы диалогов с клиентами и перенаправлять их релевантным специалистам, а также настраивать автоматические ответы.

В «Мультичате» предусмотрена возможность обработки разного типа обращений и настройки уникальных каналов взаимодействия с различными сценариями. Так, в один из каналов могут направляться обращения для службы поддержки, в другой – заявки для отдела продаж. Отдельно собираются предложения от потенциальных партнёров. При этом все обращения классифицируются, им присваиваются разные статусы бизнес-процессов.

Новая онлайн-платформа включает в себя возможности для анализа сообщений, доставленных из соцсетей («Вконтакте» и пр.) и мессенджеров (Telegram, Viber и др.) Система определяет источник обращения и автоматически направляет информацию в сервисы аналитики: «Яндекс метрику», Google Analytics. Кроме того, существует возможность сохранять данные о пользователе в адресную книгу, что позволяет лучше знать своего клиента.

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«Мультичат» интегрируется с «Виртуальной АТС», то есть пользователь автоматически получает доступ к более чем 200 функциям телеком-платформы

MCN Telecom, в том числе таким услугам как запись разговоров, статистика по диалогам и звонкам менеджеров, речевая аналитика, интеграции с CRM-cистемами и обратный звонок, который является наиболее экономичной альтернативой номеру 8800.

В комплекте с «Мультичатом» предлагается быстрая настройка продукта и бесплатная техническая поддержка.

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