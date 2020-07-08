MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России

Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom запустил пять новых тарифов на виртуальные номера для малого и среднего бизнеса в 64 крупных регионах страны. Дополнительные пакеты звонков на фиксированные и мобильные номера России могут быть выбраны по принципу минимального гарантированного платежа (МГП), либо канальности номера.

С 1 июля 2020 г. новые клиенты MCN Telecom могут подключить городские: стандартные и красивые, многоканальные, 8800-номера на выгодных условиях во всех городах присутствия оператора связи.

Выбор подходящего тарифного плана определяется по количеству одномоментного приобретения номеров. Так, в рамках «Базового» тарифа малые компании, индивидуальные предприниматели, либо самозанятые граждане могут бесплатно подключить одноканальный городской номер с абонентской платой 149 руб./мес. при годовом, либо 199 руб./мес. при ежемесячном списании денежных средств. Дополнительный канал обойдется в 79 руб./мес.

Тарифный план «Большие города» рассчитан на предприятия, которым необходимо объединить в единую корпоративную сеть до 15 крупных городов России. Фиксированная плата за обслуживание каждого номера – 149 руб./мес. вне зависимости от выбранного периода списания денежных средств, а дополнительный канал стоит 59 руб./мес.

Сразу 50 номеров могут теперь подключить компании с территориально-распределенной структурой, имеющие офисы в разных регионах страны, с тарифом «Вся Россия» и фиксированной ежемесячной оплатой 100 руб./мес. за каждый номер. Абонентская плата за обслуживание дополнительного канала составит 49 руб./мес.

Компаниям, которым нужны многоканальные номера, предлагается тарифный план «Мегаканальный» с неограниченным количеством линий на номере. Абонентская плата составляет 899 руб./мес. при помесячном и 599 руб./мес. при годовом порядке расчетов.

Номер, подключаемый вместе с виртуальной АТС, тоже будет считаться многоканальным. Абонентская плата за такой номер составит всего 299 руб./мес. К слову, виртуальная АТС MCN Telecom по тарифу «Бесплатный старт» предлагается теперь не для трех, а для пяти внутренних абонентов. Для компаний покрупнее действует ТП «Профессиональный» на 100 сотрудников за 3999 руб./мес. По-прежнему бесплатными остаются функции: «Голосовое меню (IVR)», «Онлайн-мониторинг», «Виртуальный факс», «Черные и белые списки», «Выбор номера при исходящем», «Переадресация на менеджера», «Интеграция с CRM» (amoCRM, «Битрикс24», retailCRM, YCLIENTS, S2 CRM и др.), а также «Робот-контролер», который автоматически перезванивает по пропущенным звонкам и соединяет клиента со свободным менеджером.

Базовая стоимость местных звонков на фиксированные номера в рамках пакета, подключенного к каждому номеру по умолчанию, варьируется от 0,58 до 1,19 руб. за минуту разговора в зависимости от региона. Звонки на мобильные России тарифицируются в диапазоне: от 1,57 до 1,68 руб. за минуту соединения.

«Новое предложение учитывает потребности средних и крупных компаний, имеющих представительства, филиалы, отделения в нескольких субъектах РФ, которые готовы использовать больше, чем один номер. У таких клиентов, как правило, большие объемы трафика, поэтому им важно, чтобы цены на звонки были минимальные. Мы помогаем им экономить, предлагая наиболее выгодные условия на оказание услуг местной и междугородной связи», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Абонентам, которые звонят много и хотят экономить, предлагаются пакеты звонков на фиксированные и мобильные номера России. Звонки на мобильные номера РФ с подключенным пакетом «Sмоб» тарифицируются по 1,49 руб./мин, с «Mмоб» – по 1,39 руб./мин, с «Lмоб» – по 1,29 руб./мин, что в среднем на 25% выгоднее, чем звонки по базовой цене.

Дополнительные пакеты подключаются при условии канальности номера от пяти до 30 линий, либо готовности абонента вносить минимальную гарантированную сумму (МГП) в размере от 3 тыс. руб. до 25 тыс. руб. за расчетный период, которая зачисляется на лицевой счет абонента для оказания ему услуг телефонии по выбранному тарифному плану.

Вызовы на Freephone, входящие и внутрисетевые звонки бесплатны. Плата за услугу «Переадресация» на номера MCN Telecom не взимается.