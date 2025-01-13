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Roistat

Roistat


13.01.2025 С какими показателями российский диджитал-рынок встречает 2025 год? 1
27.11.2023 Sk Capital запустил новый венчурный фонд инвестиций в ИТ-компании 1
03.10.2023 A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM 1
31.07.2023 «Ростелеком» запустил маркетплейс сервисов для бизнеса 1
19.09.2022 Малому и среднему бизнесу стали доступны новые продукты по программе поддержки цифровизации 1
04.08.2022 Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса 1
08.06.2018 MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24» 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
17.11.2017 MCN Telecom интегрировала облачную АТС с retailCRM 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Roistat и организации, системы, технологии, персоны:

RetailCRM 31 7
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 5
Ростелеком 9700 3
Softline - Софтлайн 2810 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 2
Тензор 97 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
Google LLC 11775 2
Mindbox - Майндбокс 19 2
UMI - Umisoft - Юмисофт 16 2
ЛайфТелеком - Телфин 212 2
iiko - айко 47 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 2
Microsoft Corporation 24625 1
8213 1
Naumen - Наумен 625 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 7 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
МегаФон 8805 1
Эвотор - Evotor 184 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Мегаплан 76 1
Прогноз 1650 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 1
Эквио - e.Queo 8 1
Yandex - Яндекс 7339 1
ЯКласс 68 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Qlean 7 1
Intel Capital 148 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
Яндекс.Доставка 70 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
Maximum Education 5 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
Trigger - Триггер - триггерная система 271 1
Qsoft amoCRM 107 8
UMI.CMS 65 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 5
МСН Телеком WELLtime IP АТС - ВАТС 7 3
МСН Телеком Виджет 3 3
Microsoft Office 365 940 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Naumen ITSM365 40 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Gorserv ERP - GERP 1 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 1
Мельников Александр 86 5
Лобанов Константин 2 2
Ефанова Мария 2 2
Аврамов Роман 3 2
Кириченко Игорь 49 1
Бойко Андрей 50 1
Козловский Андрей 11 1
Новиков Юрий 9 1
Аниканова Мария 15 1
Тюрина Мария 54 1
Исаев Дмитрий 42 1
Мео Юрий 5 1
Романенко Андрей 91 1
Иванченко Марина 12 1
Вагин Алексей 6 1
Бызов Дмитрий 38 1
Урывская Лидия 7 1
Москвин Дмитрий 4 1
Алексуткин Василий 2 1
Леонов Егор 1 1
Чайкин Александр 3 1
Павлов Иван 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Веб-аналитика - Web Analytics 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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