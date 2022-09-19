Малому и среднему бизнесу стали доступны новые продукты по программе поддержки цифровизации

Минцифры России сообщило о том, что участниками программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса стали шесть новых правообладателей программного обеспечения.

Программа дополнилась продуктами: решение для автоматизации работы кинотеатров «Киноплан»; система управленческого учета компаний в розничной торговле Sigma; платформа для автоматизации работы маркетинговых служб Roistat; СRM-система «Кб CRM»; решения для автоматизации розничной торговли и гостиниц «Контур. Маркет» и «Контур. Отель»; цифровая платформа для управления ресурсами предприятия Gorserv ERP (GERP).

Всего со скидкой 50% доступно 115 программных продуктов от 48 правообладателей.

Компании могут приобретать программное обеспечение со скидкой в 50%, а государство компенсирует половину стоимости лицензии его производителям.

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Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование – нахождение в реестре МСП.

Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Оператор меры поддержки — Российский фонд развития информационных технологий.