ИT-сектор обогнал рынок по «глубокому» использованию ИИ — разрыв в 17%

Платформа eLama совместно с Roistat, SMMplanner, SpyWords и Wowblogger провела исследование «Трендбук digital-рынка 2026» с участием более 600 рекламодателей и представителей агентств. Об этом CNews сообщили представители eLama.

Отдельный срез по ИT- и телеком-отрасли, сформированный на основе ответов около 100 профильных респондентов и специалистов с опытом работы в индустрии, показал: ИT-компании используют ИИ не больше рынка, но принципиально иначе — смещая фокус с генерации контента на аналитику и управление рекламой.

По данным исследования, 90% ИT-компаний уже применяют технологии искусственного интеллекта в маркетинге и бизнес-процессах. Из них 62% заявляют об активном использовании, а 28% — тестируют отдельные решения.

В среднем по рынку ИИ-технологии применяют 87% компаний, но активных пользователей заметно меньше — 45%. Разрыв в 17 процентных пунктов по доле «активно использующих» — это главное отличие ИT-сектора. Технологическая отрасль не просто пробует ИИ — она уже встроила его в рабочие процессы.

При этом 7% ИT-компаний планируют внедрить ИИ в ближайшие полгода, и лишь 3% не используют и не планируют. Для сравнения: по рынку доля «не планирующих» — 13%. ИT-сектор фактически закрыл вопрос «использовать или нет» — дискуссия сместилась к «как использовать эффективнее».

Топ задач, для которых ИT-сектор применяет искусственный интеллект: генерация контента (тексты объявлений, посадочных страниц, креативы, презентации) — 71%; аналитика и прогнозирование, бизнес- и маркетинговая отчетность — 43%; управление рекламными кампаниями (подбор сегментов, предиктивная аналитика, управление ставками) — 38%; автоматизация операционных процессов — 34%; коммуникация с клиентами (чат-боты, голосовые ассистенты) — 29%.

Сравнение с рынком показывает, что ИT-компании применяют ИИ не для тех же задач, что и все остальные. Генерация контента — главный сценарий по рынку (78%), но в ИT-секторе этот показатель ниже. Зато управление рекламными кампаниями — подбор сегментов, предиктивная аналитика, управление ставками — у ИT-компаний на уровне 38%, тогда как в среднем по рынку это всего 17%. Аналитика и прогнозирование: 43% против 33%. Автоматизация операционных процессов: 34% против 25%. Таким образом, ИT-сектор чаще применяет ИИ в задачах, напрямую влияющих на эффективность рекламы.

«Трендбук digital-рынка 2026» — ежегодное исследование eLama, которое выходит с 2023 года. В опросе приняли участие более 600 рекламодателей и представителей агентств. Отдельный срез по отрасли ИT и телеком включил ответы 103 профильных респондентов и специалистов с опытом работы в индустрии. «Трендбук» — часть серии eLama Index: регулярных исследований о digital-рекламе.

