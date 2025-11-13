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Контактный центр Callback call back коллбэк обратный звонок обратный вызов автоматический перезвон автоматический дозвон

Сервис Callback или «Обратный звонок» востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматизировать и оптимизировать процессы связи. В частности, он дает возможность клиенту оставить на сайте заявку с просьбой перезвонить ему.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.11.2025 «Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост заявок на обратный звонок на 13% благодаря обновлению ML-алгоритма

«Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост конверсии в заявки на обратный звонок на 13% благодаря обновлению системы персональных рекомендаций. Новый алгоритм анализирует поведение пользователей и формирует индивидуальную выдачу новостроек и квартир — это по
23.05.2024 «МТС Exolve» упростит обратную связь

рвиса для работы в разных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис Callback или «Обратный звонок» востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматиз
26.01.2021 Calltouch представила улучшенный конструктор умных обратных звонков для бизнеса

атного звонка. Мария Сухоручкина, продакт-менеджер (Group Head) Calltouch, сказала: «По статистике, обратный звонок на сайте увеличивает конверсию в лид до 25%. Коллбэк — это эффективный инстру
06.07.2016 «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка

Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5», в которой появился онлайн-чат, сервис обратного звонка и возможность общения с клиентами через «Открытые линии» с использованием мессенджеров и социальных сетей. На сайты на платформе «1С-Битрикс» больше не нужно устанавливать стор
26.10.2015 МТТ внедряет речевые технологии «Яндекса»

воляющая компаниям привлекать и удерживать клиентов, посещающих их веб-страницы. Это автоматический обратный звонок посетителю сайта на его телефон в течение нескольких секунд, после того как о
19.10.2015 RedHelper запустил бесплатную версию CallBack-виджета

ерсию в российских интернет-магазинах. Виджет RedConnect позволяет посетителю сайта быстро заказать обратный звонок, просто вписав свой номер телефона. Система автоматически дозванивается до оп
15.09.2015 Оператор Zadarma разработал бесплатный виджет обратного звонка

Проект Zadarma предложил свой вариант популярной системы повышения конверсии – Callback- виджета для сайтов. Он примечателен тем, что является полностью бесплатным. Деньги

05.04.2011 В контакт-центре Столичного «МегаФона» внедрено решение «Обратный звонок от оператора»

В контактном центре Столичного филиала «МегаФона» внедрено решение «Обратный звонок от оператора», сообщает пресс-служба компании. Теперь в случае возникновения

07.03.2002 "ПетерСтар" спасает от повременки

упнейший в Петербурге независимый оператор фиксированной связи - ввела технологию обратного вызова (Call-Back). Теперь пользователи интернет-карт "ПетерСтар" будут оплачивать только интернет-тр
23.05.2000 "МТУ-Интел" снижает тарифы на услугу доступа в Интернет "Обратный вызов"

Сегодня компания "МТУ-Интел" - Интернет-провайдер Москвы, объявила о снижении тарифов на услугу доступа в сеть Интернет "Обратный вызов". Стоимость услуги снизилась в среднем на 10% и составляет теперь 1,05 у.е./час днем и 0,45 у.е./час ночью. Компания "МТУ-Интел", начала предоставлять услугу доступа в сеть Интер
06.03.2000 "МТУ-Интел" начала предоставлять услугу " обратного вызова"

Московский Интернет-провайдер, компания "МТУ-Интел", начала предоставлять новую услугу доступа в Интернет - "Обратный вызов" для частных лиц и компаний. Суть услуги состоит в автоматическом перезванивании модемного пула компании по телефонному номеру абонента. Новая услуга действует только для московс
03.02.2000 МГТС готовится к вводу повременки, а провайдеры - к "call-back"

существенно сократить интернет-аудиторию в Москве, что в свою очередь, скажется на снижение доходов ISP. Большинство московских провайдеров видят выход из сложившийся ситуация путем введения услуги «call-back» (при звонке абонента провайдеру после проверки пароля сервер прерывает соединение, а модем абонента переходит в режим ожидания звонка с сервера) и введением новых ценовых корзинок ус

Публикаций - 319, упоминаний - 408

Контактный центр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16051 39
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 28
Telegram Group 2988 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 20
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3373 18
Ростелеком 11025 16
Meta Platforms - Facebook 4631 16
МегаФон 10907 15
Yandex - Яндекс 9340 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 14
9685 13
Naumen - Наумен 761 13
Genesys 215 12
Симбиотел 18 11
Компьюлинк ГК - Compulink 455 9
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 9
Cisco Systems 5378 8
Microsoft Corporation 25856 8
Google LLC 12775 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 7
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3473 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 6
1С-Битрикс - Bitrix 679 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
ЛайфТелеком - Телфин 295 6
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 6
VK - Mail.ru Group 3614 5
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 5
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 5
ADVA Optical Networking - MRV Communications 222 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 51 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5709 4
SAP SE 5626 4
X Corp - Twitter 2942 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1245 4
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 191 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1751 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 269 5
ГПБ - Газпромбанк 1286 4
Альфа-Банк 1988 4
Ингосстрах СПАО 484 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 3
РЖД - Российские железные дороги 2106 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1906 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 152 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
ЦИАН - CIAN 194 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 3
Вода Крыма ГУП РК 6 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Микояновский мясокомбинат 8 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2389 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 436 2
Связной ГК 1401 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1079 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 237 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
ПСБ - Промсвязьбанк 972 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1958 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 631 2
Альфа-Капитал УК 161 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3598 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3348 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 879 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6007 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 461 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
Судебная власть - Judicial power 2522 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5745 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1179 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3085 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4977 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2346 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 757 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2894 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
ДНР - Почта Донбасса 9 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1193 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 728 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 17
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26512 139
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4548 96
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8732 93
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9372 85
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8370 76
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29855 73
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1322 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36663 58
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7348 56
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18230 54
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9550 52
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23121 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24672 48
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3628 48
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13792 48
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 730 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13102 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18310 38
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10015 34
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5323 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26754 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13766 32
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2817 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11919 31
Оповещение и уведомление - Notification 6090 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12992 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 28
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7575 28
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6105 28
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8748 27
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 440 25
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6418 25
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2648 24
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2742 23
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2132 23
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 384 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12408 22
Google Android 15339 27
МТС Exolve 156 26
Apple iOS 8639 24
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 803 13
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 12
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 189 12
Rakuten Viber 669 11
Симбиотел - EZTalk 17 11
Apple iPhone 6 4860 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
МТС Автосекретарь 69 10
Linux OS 11634 9
VK - Mail.ru - Одноклассники 1765 9
Microsoft Windows 16989 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6366 8
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 349 8
Qsoft - amoCRM 154 7
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 375 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5266 7
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3583 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1382 6
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 187 6
Avaya Aura 125 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 5
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2985 5
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 94 5
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 483 5
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 5
Apache Camel 74 5
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 5
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7685 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 4
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 4
Microsoft Dynamics CRM 565 4
Лящ Михаил 49 9
Сажко Василий 29 8
Мельников Александр 98 7
Биккужин Рамиль 75 6
Данилюк Юрий 10 6
Саушкин Олег 31 4
Гордиенко Дмитрий 8 3
Попов Сергей 168 3
Рыжиков Сергей 112 3
Санадзе Георгий 18 3
Попов Олег 57 3
Пирогова Кристина 2 2
Чернышов Юрий 4 2
Покацкий Руслан 2 2
Дубровская Анна 21 2
Вирясов Владислав 36 2
Налетов Михаил 2 2
Дубосас Костас 40 2
Парахневич Илья 3 2
Шкиря Иван 3 2
Шляхтов Александр 2 2
Розенберг Роман 4 2
Маричев Дмитрий 7 2
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 2
Новиков Евгений 49 2
Чаркин Евгений 318 2
Поляков Сергей 75 2
Абакумов Евгений 229 2
Галактионова Инесса 125 2
Путятинский Сергей 114 2
Яценко Виктор 22 2
Куликов Александр 21 2
Кириченко Игорь 58 2
Хомков Игорь 47 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Сульгин Сергей 47 2
Николаев Вячеслав 104 2
Константинов Александр 20 2
Пейсахзон Яков 78 2
Кусков Денис 221 2
Россия - РФ - Российская федерация 167926 179
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47969 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19718 25
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