«Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост конверсии в заявки на обратный звонок на 13% благодаря обновлению системы персональных рекомендаций. Новый алгоритм анализирует поведение пользователей и формирует индивидуальную выдачу новостроек и квартир — это по

рвиса для работы в разных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис Callback или « Обратный звонок » востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматиз

атного звонка. Мария Сухоручкина, продакт-менеджер (Group Head) Calltouch, сказала: «По статистике, обратный звонок на сайте увеличивает конверсию в лид до 25%. Коллбэк — это эффективный инстру

Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5», в которой появился онлайн-чат, сервис обратного звонка и возможность общения с клиентами через «Открытые линии» с использованием мессенджеров и социальных сетей. На сайты на платформе «1С-Битрикс» больше не нужно устанавливать стор

воляющая компаниям привлекать и удерживать клиентов, посещающих их веб-страницы. Это автоматический обратный звонок посетителю сайта на его телефон в течение нескольких секунд, после того как о

Проект Zadarma предложил свой вариант популярной системы повышения конверсии – Callback - виджета для сайтов. Он примечателен тем, что является полностью бесплатным. Деньги

В контактном центре Столичного филиала «МегаФона» внедрено решение « Обратный звонок от оператора», сообщает пресс-служба компании. Теперь в случае возникновения

упнейший в Петербурге независимый оператор фиксированной связи - ввела технологию обратного вызова ( Call-Back ). Теперь пользователи интернет-карт "ПетерСтар" будут оплачивать только интернет-тр

Сегодня компания "МТУ-Интел" - Интернет-провайдер Москвы, объявила о снижении тарифов на услугу доступа в сеть Интернет " Обратный вызов ". Стоимость услуги снизилась в среднем на 10% и составляет теперь 1,05 у.е./час днем и 0,45 у.е./час ночью. Компания "МТУ-Интел", начала предоставлять услугу доступа в сеть Интер

Московский Интернет-провайдер, компания "МТУ-Интел", начала предоставлять новую услугу доступа в Интернет - " Обратный вызов " для частных лиц и компаний. Суть услуги состоит в автоматическом перезванивании модемного пула компании по телефонному номеру абонента. Новая услуга действует только для московс