Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

RetailCRM РитейлДрайвер

RetailCRM - РитейлДрайвер

RetailCRM — специализированное ИТ-решение для управления продажами, лояльностью, чатами и рассылками в ритейле и e-commerce.  Решение позволяет в едином окне обрабатывать заказы, собирать и сегментировать данные клиентов, делать рассылки, продавать в чатах и мессенджерах

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.03.2026 RetailCRM упростил для бизнеса создание чатов и каналов в Mах 1
17.12.2025 Мужчины стали чаще жаловаться на маркетплейсах 2
04.09.2025 «Телфин» подключает IP-телефонию с сохранением текущих номеров клиентов 1
21.07.2025 Как автоматизация звонков меняет работу контактных центров в 2025 году? 1
14.07.2025 «Телфин» представляет комплексное решение связи — «Контакт-центр» 1
30.05.2025 Как обеспечить производительность и безопасность высоконагруженных систем для электронного магазина 1
26.05.2025 RetailCRM стала платформой для CRM-маркетинга, лояльности и продаж 3
05.02.2025 RetailCRM: в 2025 г. ретейлеры по-прежнему делают ставку на маркетплейсы 1
23.12.2024 «Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов 1
02.11.2024 «ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу» 1
06.09.2024 Только 12% онлайн-покупателей полностью перешли на маркетплейсы — исследование RetailCRM 1
03.09.2024 «Телфин» представил собственную интеграцию с Yclients 1
26.08.2024 Почему покупатели бросают корзины в интернет-магазинах — исследование 1
22.08.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2023 1
05.06.2023 Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации 1
13.02.2023 Life Pay выпустила приложение, которое превращает компьютер в кассу 1
27.04.2022 Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года 1
21.10.2021 Mango Office обновил платформу сквозной аналитики и коллтрекинга 1
08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
18.03.2021 «Доставка Яндекс Go» интегрирована в систему управления продажами для интернет-торговли RetailCRM 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
08.07.2020 MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России 1
04.10.2019 На Selectel TechDay объявили о запуске облачных услуг нового поколения 1
03.07.2019 Интеграция АТС Zadarma и Zendesk 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса 1
08.06.2018 MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24» 1
31.05.2018 На онлайн-кассах «Эвотор» появилось приложение GROTEM / Express 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
08.02.2018 «АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев 1
17.11.2017 MCN Telecom интегрировала облачную АТС с retailCRM 2
10.11.2017 «Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы 1
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс 1
14.12.2016 «Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам выставлять счета через retailCRM 1
28.01.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» в 2014 г. увеличилось более чем на 30% 1

Публикаций - 39, упоминаний - 43

RetailCRM и организации, системы, технологии, персоны:

VK - YClients - УайКлаентс 55 10
Мегаплан 92 9
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 105 8
ЛайфТелеком - Телфин 267 8
Roistat 13 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 305 6
1С-Битрикс - Bitrix 634 6
Robokassa - Робокасса 51 4
9145 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 3
Zendesk 37 2
NetCAT - НетКэт 41 2
МойСклад - Логнекс 115 2
UMI - Umisoft - Юмисофт 22 2
AdvantShop - Адвантшоп - ГК ИТМ - Группа Компаний ИТМ 9 2
Ростелеком 10475 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3180 2
Yandex - Яндекс 8690 2
Telegram Group 2698 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1277 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 132 2
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 2
Salesforce 462 2
1С-Рарус 942 2
Ланит - Онланта - Onlanta 125 1
Magento Inc 37 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 84 1
Тензор 140 1
LanCloud - ЛанКлауд 56 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Google LLC 12376 1
Mindbox - Майндбокс 26 1
Grotem - Гротем 9 1
Программные технологии 86 1
RightScale 8 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 24 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
iiko - айко 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8361 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1718 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 2
ВТБ Страхование 61 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3040 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 99 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 33 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 193 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1562 1
Почта России ПАО 2273 1
ВТБ - Почта Банк 507 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1104 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 102 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 481 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 135 1
Альфа-Банк 1897 1
GFG - Lamoda - Купишуз 201 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1418 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 241 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 286 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 140 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7755 25
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1231 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13125 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8500 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 12
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 831 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9030 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8223 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2030 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5732 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8617 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5958 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5769 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4770 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17315 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 345 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 4
Маршрутизация - Routing 561 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11587 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 713 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3222 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7410 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13378 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2904 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2471 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17319 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32416 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5366 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9011 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9766 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23545 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2469 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 3
Qsoft - amoCRM 136 20
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 662 19
UMI - UMI.CMS 43 8
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 230 8
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 161 5
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 4
Simtech CS-Cart CMS 14 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 907 4
МСН Телеком WELLtime IP АТС - ВАТС 7 3
МСН Телеком Виджет 3 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 256 3
1С:CRM 76 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 72 2
YUcrm - Ю-СРМ 3 2
Google Android 14881 2
Apple iOS 8375 2
Microsoft Windows 16499 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1248 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 715 2
WordPress Foundation - WordPress 245 2
Zoho Office Suite - Zoho Docs - Zoho Writer - Zoho Sheets - Zoho CRM 12 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 55 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 41 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 28 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 222 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 710 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 1
Naumen ITSM365 46 1
Selectel HyperServer 2 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
ELMA 365 Low-code BPM 160 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 72 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 35 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 129 1
Мельников Александр 95 7
Павлов Иван 94 6
Бороздин Дмитрий 6 5
Носова Юлия 13 3
Лобанов Константин 2 2
Кармишин Дмитрий 26 2
Тюрина Мария 59 2
Юкин Андрей 2 2
Скатин Алексей 33 1
Бойко Андрей 56 1
Соколов Артем 52 1
Колчина Оксана 11 1
Козловский Андрей 12 1
Новиков Юрий 10 1
Тугов Александр 16 1
Жалнин Александр 2 1
Осокин Андрей 10 1
Опилкин Максим 8 1
Сакиб Максим 2 1
Селихов Дмитрий 12 1
Солодкин Дмитрий 8 1
Хорошилов Иван 4 1
Аниканова Мария 15 1
Романова Надежда 12 1
Пивоваров Даниил 2 1
Бурмистрова Мария 4 1
Ефанова Мария 2 1
Яковлев Антон 33 1
Шикинов Александр 28 1
Назаров Леонид 6 1
Ляшко Константин 2 1
Ходасевич Дмитрий 1 1
Фахрутдинов Валентин 6 1
Букашкин Антон 5 1
Меньшикова Анна 3 1
Шовковая Евгения 4 1
Цветков Евгений 3 1
Цой Никита 13 1
Аврамов Роман 3 1
Максимова Ирина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2458 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2962 2
Россия - СФО - Новосибирск 4736 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2264 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 402 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 503 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3331 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3234 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1661 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1851 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3444 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1229 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1138 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 971 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1644 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1722 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1600 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1019 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1285 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 559 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 748 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 523 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3264 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 559 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 292 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6814 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11856 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 288 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5990 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1775 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5352 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1757 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 361 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1065 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 340 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6734 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55424 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8265 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6406 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 2
Аренда 2591 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 676 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10833 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3297 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1453 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1577 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 569 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 146 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 377 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 342 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 155 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2539 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 634 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 148 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 785 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 62 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1450 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 134 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11461 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 799 2
CNews SaaS рейтинг 28 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 132 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Selectel TechDay 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837