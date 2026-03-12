RetailCRM - РитейлДрайвер

RetailCRM — специализированное ИТ-решение для управления продажами, лояльностью, чатами и рассылками в ритейле и e-commerce. Решение позволяет в едином окне обрабатывать заказы, собирать и сегментировать данные клиентов, делать рассылки, продавать в чатах и мессенджерах.