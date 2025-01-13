ВымпелКом Callibri Колибри
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Шкиря Иван 3 3
|Ахлебининский Руслан 15 2
|Хаёров Михаил 5 1
|Талдыкина Наталья 40 1
|Коробов Евгений 31 1
|Торбахов Александр 94 1
|Панасенко Денис 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
|Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
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