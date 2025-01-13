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ВымпелКом Callibri Колибри

ВымпелКом - Callibri - Колибри


13.01.2025 С какими показателями российский диджитал-рынок встречает 2025 год? 1
21.05.2024 билайн бизнес добавил «МультиЧат» Callibri в «Облачную АТС» 2
19.03.2024 билайн бизнес добавил речевую аналитику в Облачную АТС 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 2
25.01.2024 билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою виртуальную АТС 1
23.11.2023 «Билайн» приобрел долю в маркетинговом сервисе Callibri 3
28.06.2023 билайн бизнес позволит клиентам облачной АТС отслеживать эффективность своих рекламных кампаний 1
17.05.2022 «Мегафон» поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50% 1
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 5
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Google LLC 11775 2
8213 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
RedHelper 19 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 7 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
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Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Nethouse 14 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
Platformcraft - Платформкрафт 3 1
Прогноз 1650 1
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 2 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Деловые Линии ГК 66 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
ВымпелКом - Хайв 8 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 285 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 40 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Joomla CMS 87 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Google AdSense 116 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 15 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
МегаФон ПроБизнес 7 1
CallbackHunter 1 1
Envybox - CallbackKiller 2 1
ВымпелКом - Билайн ПРОдвижение 7 1
Рунити - REG.ru - Рег.сайт - REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 11 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 1
Шкиря Иван 3 3
Ахлебининский Руслан 15 2
Хаёров Михаил 5 1
Талдыкина Наталья 40 1
Коробов Евгений 31 1
Торбахов Александр 94 1
Панасенко Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 131 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 387 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 311 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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