TargetAI Таргет плюс

TargetAI - Таргет плюс

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.01.2026 targetai представила эффективный движок для синтеза речи ИИ-агентами 3
11.04.2024 Yandex Cloud начинает предоставлять облачные сервисы на базе дата-центра в Казахстане 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 1
25.01.2024 «СберМаркет» внедрил искусственный интеллект в систему обучения сотрудников службы заботы 1
15.06.2023 Yandex SpeechKit научился синтезировать и распознавать речь на узбекском языке 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

TargetAI и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8554 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 42 1
Tomoru - Томору 5 1
БУХта - Buhta 93 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
PlatformCraft - ПлатформКрафт 9 1
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 4 1
Технодом 4 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 324 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 1
ВымпелКом - Хайв 17 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18531 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73644 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 329 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1295 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 108 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 305 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1216 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 122 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3734 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 373 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 343 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 84 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 624 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 1
C/C++ - Язык программирования 849 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 17 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
Avito - HR Messenger 8 1
Торбахов Александр 107 1
Зименков Андрей 8 1
Атрепьев Григорий 34 1
Вельможина Светлана 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 4
Узбекистан - Республика 1885 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
Казахстан - Республика 5830 1
Азия - Азиатский регион 5756 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 346 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 360 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Латинский алфавит 192 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 65 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415421, в очереди разбора - 727392.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

