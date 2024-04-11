Yandex Cloud начинает предоставлять облачные сервисы на базе дата-центра в Казахстане

Публичная облачная платформа Yandex Cloud разместила серверную инфраструктуру в дата-центре на территории Казахстана. Теперь пользователям в Казахстане и Центральной Азии доступен портфель облачных сервисов и технологий Yandex Cloud: решения для хранения и обработки данных, технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и другое. С их помощью компании смогут создавать новые цифровые сервисы.

Этот шаг является частью долгосрочной стратегии развития Yandex Cloud в Казахстан и Центральной Азии. В казахстанском офисе уже работает команда технических специалистов и экспертов, тарификация сервисов Yandex Cloud доступна в тенге. А сервис распознавания и синтеза речи Yandex SpeechKit работает на казахском и узбекском языках. С его помощью компании могут создавать голосовых помощников и роботов для колл-центров.

Десятки казахстанских компаний из крупного и среднего бизнеса, а также стартапы уже используют Yandex Cloud для снижения затрат и ускорения запуска своих цифровых продуктов. Среди клиентов, которые уже выбрали Yandex Cloud в Казахстане в качестве своего технологического партнера: Kolesa Group, «Технодом», «Бухта», HR Messenger, TargetAI, 1Fit, Demetra, Rocket Firm и другие.